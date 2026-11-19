Le Fiji dichiarano lo stato di calamità nazionale a causa della grave siccità legata al fenomeno climatico El Niño, che ha raggiunto livelli di “crisi”. La prolungata assenza di precipitazioni sta mettendo a rischio le riserve idriche dell’arcipelago del Pacifico meridionale, con conseguenze sulla vita quotidiana della popolazione, sull’agricoltura e sull’allevamento. La siccità che interessa il Paese è strettamente collegata a El Niño, il fenomeno climatico che provoca il riscaldamento delle temperature superficiali in alcune aree dell’Oceano Pacifico, determinando cambiamenti nei regimi dei venti, del calore e delle precipitazioni a livello mondiale. Nelle isole del Pacifico, El Niño riduce le piogge tropicali che normalmente contribuiscono a mantenere rigogliosa la vegetazione.

Secondo gli esperti, l’attuale episodio di El Niño potrebbe diventare uno dei più intensi mai registrati. Il governo delle Fiji ha confermato la gravità della situazione, dichiarando che “la siccità in corso legata a El Niño ha raggiunto livelli critici“, una condizione che ha reso necessaria la proclamazione dello stato di calamità su tutto il territorio nazionale.

Il primo ministro Sitiveni Rabuka ha evidenziato le preoccupazioni diffuse tra la popolazione per la disponibilità di acqua e per le conseguenze delle condizioni di siccità prolungata. “Le famiglie di tutte le Fiji sono preoccupate per la disponibilità di acqua e per gli effetti che le condizioni di siccità prolungata stanno avendo sulla loro vita quotidiana“, ha dichiarato mercoledì il premier. Rabuka ha inoltre richiamato l’attenzione sulle difficoltà degli agricoltori: “Gli agricoltori sono preoccupati per i loro raccolti e per il bestiame. Queste preoccupazioni sono reali“.

Con la dichiarazione dello stato di calamità, il governo potrà adottare una serie di misure straordinarie per affrontare l’emergenza. Tra i provvedimenti previsti figurano il razionamento dell’acqua, l’evacuazione forzata delle aree maggiormente colpite e la riallocazione di fondi pubblici per finanziare gli interventi di assistenza. La situazione delle risorse idriche è particolarmente preoccupante in diverse zone del Paese. Secondo quanto riportato dai media locali, i livelli delle riserve d’acqua sono scesi a livelli allarmanti, costringendo le autorità a mobilitare decine di autocisterne per rifornire i villaggi rimasti con scorte insufficienti.

Di fronte all’emergenza, il primo ministro ha invitato la popolazione ad agire tempestivamente, utilizzare responsabilmente le risorse disponibili e affrontare insieme le conseguenze del fenomeno climatico. “Non possiamo controllare il clima, ma possiamo agire in anticipo, utilizzare le nostre risorse in modo responsabile e restare uniti nell’affrontarne gli effetti“, ha affermato Rabuka.