La profezia del venerdì 13 novembre 2026: la vera storia scientifica dell’equazione che predisse la fine del mondo

Nelle ultime settimane i feed dei social media e le ricerche online sono stati monopolizzati da un’inquietante previsione che ha assunto i contorni di una psicosi collettiva: la presunta fine del mondo fissata con sconcertante precisione per il venerdì 13 novembre 2026. I toni allarmistici dei video virali e dei forum dedicati alle teorie del complotto evocano scenari catastrofici degni delle più cupe profezie millenaristiche, mescolando superstizioni numerologiche e visioni escatologiche. Eppure, dietro questa data apparentemente arbitraria non si nasconde alcuna profezia biblica, né il calendario Maya o una predizione astrologica medievale. La vera genesi di questa data affonda le radici nella letteratura scientifica più autorevole del Novecento, precisamente tra le pagine della prestigiosa rivista Science.

Ciò che oggi viene spacciato per un presagio apocalittico nacque infatti nell’autunno del 1960 come una raffinata provocazione intellettuale ideata da un gruppo di ricercatori dell’Università dell’Illinois. L’intento degli scienziati non era terrorizzare la popolazione o annunciare una condanna ineluttabile per il genere umano, bensì denunciare i pericoli dell’estrapolazione cieca dei dati statistici e mettere in guardia la comunità globale sulle conseguenze della crescita demografica incontrollata. Per comprendere appieno la natura di quello che è stato ribattezzato il Doomsday Paper, occorre spogliarsi della coltre sensazionalistica contemporanea e ripercorrere l’itinerario logico ed epistemologico che ha trasformato un paradosso accademico in un moderno mito digitale.

L’architetto del paradosso: Heinz von Foerster e la rivoluzione cibernetica

Il padre intellettuale di questa controversa teoria fu Heinz von Foerster, una delle menti più brillanti e poliedriche del panorama scientifico del dopoguerra. Fisico, filosofo ed epistemologo austriaco naturalizzato statunitense, nipote del filosofo Ludwig Wittgenstein, von Foerster era un pioniere della cibernetica di secondo ordine e un partecipante chiave delle storiche Conferenze Macy, dove nacquero le scienze cognitive moderne. Alla guida del Biological Computer Laboratory, von Foerster applicava modelli computazionali e teorie dei sistemi complessi per indagare i meccanismi di retroazione che regolano la vita, l’informazione e le strutture sociali.

Nel novembre del 1960, insieme ai colleghi Patricia M. Mora e Lawrence W. Amiot, von Foerster diede alle stampe un articolo destinato a fare epoca, intitolato senza mezzi termini Doomsday: Friday, 13 November, A.D. 2026. Il contesto storico dell’epoca era pervaso da una profonda inquietudine nei confronti della cosiddetta bomba demografica, un dibattito poi reso celebre dalle tesi neomalthusiane dell’entomologo Paul Ehrlich. La Guerra Fredda e il rapido miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie globali avevano innescato un boom delle nascite senza precedenti, spingendo gli studiosi a chiedersi quale fosse il punto di rottura ecologico della Terra. Von Foerster decise di affrontare il problema non con ammonimenti morali, ma portando il rigore matematico alle sue estreme e assurde conseguenze logiche.

L’equazione del destino: come funziona la crescita iperbolica dell’umanità

Il cardine concettuale dell’articolo di Science risiede nella distinzione fondamentale tra la crescita esponenziale e quella che in matematica viene definita crescita iperbolica. In ecologia classica, una popolazione animale isolata cresce in modo esponenziale finché le risorse ambientali non impongono un tetto limite, determinando una curva logistica con una capacità portante ben definita. Analizzando le stime demografiche globali degli ultimi due millenni, dal tempo dell’Impero Romano fino alla metà del ventesimo secolo, von Foerster e il suo team notarono un’anomalia statistica sconcertante: il tasso di incremento della popolazione umana non era costante, ma cresceva a sua volta all’aumentare della popolazione stessa.

Questo fenomeno di retroazione positiva era generato dalla straordinaria capacità della nostra specie di cooperare, comunicare e sviluppare tecnologia. In parole semplici, più esseri umani popolavano il pianeta, maggiore era la densità di scambi intellettuali, scoperte scientifiche, progressi medici e innovazioni agronomiche capaci di abbattere la mortalità e favorire ulteriore riproduzione. Trasposta in un’equazione differenziale non lineare, questa dinamica descriveva una curva in cui il tempo necessario per raddoppiare la popolazione mondiale si riduceva a ogni iterazione. La conseguenza inevitabile di una funzione iperbolica è l’esistenza di una singolarità matematica, un asintoto verticale in cui il valore della variabile dipendente schizza verso l’infinito in un intervallo di tempo finito. Calibrando la curva sui dati storici a disposizione nel 1960, l’equazione restituì una data inequivocabile: l’anno 2026, con una frazione decimale corrispondente alla metà di novembre.

La beffa scientifica: una data di nascita travestita da superstizione

La precisione chirurgica con cui gli autori annunciarono il giorno del giudizio nascondeva in realtà una delle più celebri e sottili beffe della storia della divulgazione scientifica. La scelta del venerdì 13 novembre non scaturiva da un calcolo astronomico infallibile, poiché l’incertezza statistica del modello matematico presentava un margine di errore di circa cinque anni e mezzo. Quella convergenza di calendario fu un tocco di deliberata ironia orchestrato dallo stesso von Foerster. Gli studiosi notarono che verso la fine del 2026 cadeva un venerdì 13, data iconica nella tradizione anglosassone per evocare cattiva sorte e sventure apocalittiche.

Dietro la scelta del 13 novembre si celava tuttavia un dettaglio biografico ancora più intimo e ironico: era il giorno del compleanno di Heinz von Foerster, nato a Vienna proprio il 13 novembre del 1911. Battezzare la presunta fine dei tempi con la data del proprio genetliaco costituiva la firma indelebile di uno scienziato che amava dissacrare l’accademismo paludato attraverso l’arguzia. Nello stesso articolo, von Foerster scrisse una delle frasi più citate dell’epistemologia moderna, sottolineando che, se la traiettoria fosse proseguita immutata, i nostri pronipoti non sarebbero morti per mancanza di cibo o per carestie malthusiane, ma sarebbero finiti letteralmente schiacciati a morte dalla densità dei propri simili. Il paper era a tutti gli effetti una brillante reductio ad absurdum, concepita per dimostrare che le leggi della pura matematica non possono essere applicate alla complessità umana ignorando la capacità di adattamento culturale e sociale.

Perché la profezia è fallita: il trionfo della transizione demografica

A dispetto delle proiezioni iperboliche del 1960, la realtà biologica ed economica ha preso una direzione completamente opposta, smentendo la premessa cardine dell’articolo: l’assunto che l’umanità avrebbe continuato a crescere come aveva fatto nei due millenni precedenti. Pochi anni dopo la pubblicazione dello studio di von Foerster, attorno al 1968, il tasso globale di crescita demografica raggiunse il suo picco storico assoluto, sfiorando il 2,1% annuo, per poi intraprendere una costante e irreversibile parabola discendente.

Il meccanismo socioculturale che ha infranto l’equazione di von Foerster è noto agli scienziati sociali come transizione demografica. Con il diffondersi dell’urbanizzazione globale, l’aumento dei livelli di istruzione, l’accesso diffuso alla contraccezione e soprattutto la sacrosanta emancipazione femminile nel mondo del lavoro, il numero medio di figli per donna è crollato drasticamente in quasi tutti i continenti. Fenomeni come l’invecchiamento della popolazione e il crollo dei tassi di fertilità ben al di sotto della soglia di sostituzione generazionale hanno sostituito la paura della sovrappopolazione con l’incubo opposto dell’inverno demografico. I modelli attuali dell’Organizzazione delle Nazioni Unite indicano che la popolazione terrestre non raggiungerà mai l’infinito teorizzato nel 1960: l’umanità si stabilizzerà su un picco stimato intorno ai 10,3 miliardi di individui verso la seconda metà degli anni 2080, per poi iniziare una graduale decrescita naturale.

L’anatomia della disinformazione: come gli algoritmi rianimano i miti scientifici

La resurrezione di questa leggenda metropolitana nel panorama informativo odierno rappresenta un caso di studio emblematico sulle dinamiche della disinformazione scientifica nell’era digitale. Quando documenti storici o paper accademici complessi vengono decontestualizzati e dati in pasto agli algoritmi di raccomandazione, il confine tra fatto, ironia e catastrofismo si dissolve all’istante. Piattaforme basate sull’engagement visivo e sui video brevi tendono a premiare titoli sensazionalistici che sfruttano la naturale inclinazione psicologica umana verso la paura del futuro e il fascino dell’ignoto.

Il pubblico contemporaneo, immerso in un costante flusso di notizie frammentarie, legge l’annuncio del venerdì 13 novembre come una scoperta autentica e recentissima convalidata dall’autorità della scienza, ignorando che si trattava di un esercizio speculativo vecchio di oltre sessant’anni. Questa vicenda dimostra come la memoria collettiva digitale soffra di una forma cronica di amnesia contestuale, capace di trasformare un sofisticato saggio sull’impossibilità dell’infinito demografico in un banale presagio da rotocalco. La data non porterà alcuna apocalisse, ma resterà per sempre una straordinaria testimonianza di come l’intelligenza critica, l’umorismo accademico e la capacità di pensare fuori dagli schemi possano sfidare il tempo, ricordandoci che il futuro della civiltà non è scritto in un’equazione deterministica, ma nelle scelte libere e consapevoli della società.