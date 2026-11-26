Il canadese Joshua Kutryk è diventato il quarto astronauta della storia a festeggiare la nascita di un figlio (nel suo caso, una bimba) dall’orbita perché impegnato in una missione spaziale a centinaia di chilometri dalla Terra. La notizia del lieto evento è stata annunciata dall’Agenzia spaziale canadese (CSA). Kutryk, alla sua prima missione nello spazio, è arrivato a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) a ottobre, con la missione Crew-13 di SpaceX. A distanza di poche settimane, sulla Terra la moglie Heather ha dato alla luce una bambina, la terzogenita della coppia che aveva già due figli di cinque e sette anni. “Nonostante la distanza che ci separa, ci sentiamo incredibilmente uniti nell’accogliere questa nuova ‘piccola stella’ nelle nostre vite. Desideriamo esprimere un sentito ringraziamento ai team della NASA e della CSA per il sostegno dimostrato durante tutto questo percorso“, ha dichiarato la coppia in un comunicato diffuso dall’agenzia canadese.

Prima di Kutryk, altri tre astronauti sono diventati papà durante una missione spaziale. Il primo è stato l’austriaco Franz Viehbock nel 1991: la figlia nacque poche ore dopo il suo lancio a bordo della Soyuz verso la stazione sovietica Mir. Nel 2004 è stato il turno dello statunitense Mike Fincke, impegnato nella Expedition 9 a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. Infine, nel 2009 è toccato allo statunitense Randy Bresnik, in orbita con lo Shuttle.