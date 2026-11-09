Fionda gravitazionale verso Marte: oggi la 2ª manovra storica delle 2 sonde gemelle della NASA

Oggi, 9 novembre, è in programma un altro passo di una complessa e audace danza orbitale da parte della NASA. La 2ª delle 2 sonde gemelle della missione ESCAPADE sta infatti eseguendo un sorvolo ravvicinato della Terra, sfruttando la spinta gravitazionale del nostro pianeta come un vero e proprio trampolino di lancio verso Marte. Questa manovra eccezionale, conosciuta come manovra di Oberth, combina la gravità terrestre con l’accensione prolungata dei motori, una tecnica che nessuna sonda dell’agenzia destinata al Pianeta Rosso aveva mai completato in precedenza. Il 1° veicolo ha già concluso con successo la sua corsa da record il 7 novembre, e oggi tocca al gemello replicare l’impresa. Grazie a questa formidabile accelerazione, i 2 esploratori robotici guadagnano l’energia necessaria per affrontare un lungo viaggio che li porterà a svelare i segreti del Sistema Solare.

L’accelerazione da record e la rotta inedita

L’accensione dei motori per l’iniezione trans-marziana dura circa 9 minuti nel momento di massimo avvicinamento al pianeta. Questa preziosa spinta aumenta la velocità di ciascun veicolo di oltre 1600 km/h, facendola passare da circa 10,1 km/s a 10,7 km/s, un’accelerazione che permette di balzare da Mach 30 a Mach 31. Le 2 sonde hanno iniziato il loro viaggio nel novembre 2025, in un periodo in cui la Terra e Marte si trovavano sui lati opposti del Sole. Le precedenti missioni verso Marte sono sempre partite nei momenti di allineamento planetario, evento che si verifica ogni 26 mesi, per abbreviare il viaggio e risparmiare carburante. Per ovviare a questo ritardo, gli ingegneri hanno studiato una rotta alternativa. I 2 veicoli hanno tracciato un’ampia traiettoria verso un’area dello Spazio chiamata punto di Lagrange 2, per poi tornare indietro verso la Terra e sfruttare l’attuale allineamento favorevole. Questo percorso ha peraltro permesso di raccogliere dati scientifici inaspettati, esplorando una regione remota e mai studiata prima della coda magnetica terrestre.

L’arrivo su Marte e lo studio del vento solare

Dopo aver completato con successo le manovre di questi giorni, i 2 veicoli spaziali affronteranno un viaggio di 10 mesi attraverso il Sistema Solare. L’arrivo sul Pianeta Rosso è programmato per il 7 e il 9 settembre 2027. Una volta giunte a destinazione, le sonde ESCAPADE scriveranno un nuovo capitolo nella storia dell’esplorazione spaziale, diventando la 1ª missione composta da più veicoli a volare in formazione attorno a Marte. Il loro obiettivo scientifico principale sarà studiare l’interazione tra l’ambiente marziano e il vento solare, un flusso di particelle espulso dal Sole che viaggia a circa 1 milione e 600mila km/h, per capire in che modo questo fenomeno provochi la continua perdita di atmosfera da parte del pianeta. Nei prossimi giorni, gli scienziati della NASA valuteranno la precisione della traiettoria attuale, pronti a effettuare correzioni periodiche per garantire un incontro perfetto con la destinazione finale.

Lo spettacolo nel cielo notturno

Le 2 sonde ESCAPADE, grandi circa come un normale frigorifero, sfrecciano a un’altitudine compresa tra 965 e 1770 km dalla superficie, una quota superiore a quella di molti satelliti in orbita terrestre. Mentre il 1° veicolo ha illuminato la notte del 7 novembre, la manovra della 2ª sonda in programma oggi offre un’opportunità di avvistamento affascinante per gli appassionati dotati di telescopi adeguati. L’accensione dei motori avviene mentre il veicolo sorvola l’Australia del Sud, per poi rendersi visibile, seppur come un puntino debole e in lento movimento, nei cieli degli Stati Uniti occidentali prima di scendere sotto l’orizzonte. Un ultimo saluto visivo prima di immergersi definitivamente nel vuoto profondo alla volta del Pianeta Rosso.