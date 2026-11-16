Firenze capitale mondiale della ricerca sui peptidi: dopo il congresso con mille scienziati nasce il progetto di un nuovo appuntamento internazionale

Firenze punta a consolidare il proprio ruolo internazionale nella ricerca scientifica sui peptidi, molecole al centro di importanti sviluppi nella medicina, nella cosmetica e nei materiali innovativi. Dopo il successo del congresso mondiale ospitato nel 2024, prende forma il progetto di un nuovo appuntamento capace di riunire scienziati e giovani ricercatori provenienti da diversi Paesi, trasformando la città in un punto di riferimento stabile per il confronto e la formazione in uno dei settori più promettenti della ricerca contemporanea. A promuovere questa prospettiva è la professoressa Anna Maria Papini, docente di Chimica Bioorganica dell’Università di Firenze e Florence Ambassador, tra le protagoniste dell’organizzazione del 37° European Peptide Symposium e 14° International Peptide Symposium, che nel 2024 ha portato nel capoluogo toscano oltre mille scienziati provenienti da 45 Paesi e da tutti i continenti. L’obiettivo è dare continuità alle collaborazioni avviate durante il congresso attraverso un nuovo incontro internazionale legato alla International Peptide Society, con una particolare attenzione alle opportunità scientifiche ed economiche offerte dalla ricerca sui peptidi e alla formazione delle nuove generazioni di studiosi.

Firenze verso un nuovo incontro internazionale sui peptidi: il progetto di Anna Maria Papini

Il successo dell’appuntamento del 2024 ha aperto la strada a una nuova iniziativa che punta ad andare oltre il tradizionale modello congressuale. Per la professoressa Papini, infatti, l’esperienza fiorentina ha dimostrato quanto sia importante costruire occasioni di incontro capaci di produrre risultati anche dopo la conclusione degli eventi scientifici. La proposta nasce proprio dalla volontà della comunità internazionale di tornare a Firenze e di sviluppare un percorso che metta al centro non soltanto la presentazione delle ricerche, ma anche la trasmissione delle conoscenze e la comprensione delle prospettive professionali aperte dalle nuove tecnologie. “Ci è stato chiesto di organizzare un nuovo incontro internazionale qui a Firenze – spiega la professoressa -. Vorrei che diventasse qualcosa di più di un semplice congresso: un appuntamento formativo strategico per spiegare ai giovani ricercatori le enormi opportunità scientifiche ed economiche legate ai peptidi, che sono oggi la vera frontiera della ricerca globale: si tratta infatti di molecole alla base delle terapie di ultima generazione che stanno rivoluzionando la cura del diabete, dell’obesità, di numerose patologie oncologiche, ma anche alla base di nuovi cosmetici e nuovi materiali”. La prospettiva delineata dalla docente attribuisce dunque alla formazione scientifica internazionale un ruolo centrale. L’intenzione è valorizzare il patrimonio di competenze sviluppato dalla comunità dei peptidi, favorendo il confronto tra studiosi e offrendo ai giovani ricercatori una visione delle possibilità che questo settore può aprire nei diversi ambiti applicativi.

Peptidi, dalle nuove terapie contro diabete e obesità alle applicazioni oncologiche

Al centro del progetto si trova un campo di ricerca che interessa numerosi settori scientifici e industriali. I peptidi rappresentano infatti una componente importante dello sviluppo di nuove soluzioni terapeutiche e tecnologiche, con applicazioni che spaziano dalla salute alla produzione di materiali innovativi. Come sottolineato dalla professoressa Papini, queste molecole sono alla base di terapie di ultima generazione per il diabete e l’obesità e trovano spazio anche nella ricerca relativa a numerose patologie oncologiche. Le loro potenzialità, tuttavia, non si esauriscono nell’ambito medico. La ricerca sui peptidi interessa anche il settore dei cosmetici e quello dei nuovi materiali, delineando un panorama di applicazioni che coinvolge discipline differenti e apre prospettive di sviluppo economico oltre che scientifico. È proprio questa varietà di possibili impieghi a rendere strategica, nella visione della docente fiorentina, la creazione di un appuntamento internazionale che permetta ai giovani studiosi di conoscere le direzioni della ricerca e le opportunità legate all’evoluzione del settore.

Il successo del congresso mondiale del 2024: oltre mille scienziati da 45 Paesi

Il punto di partenza del nuovo progetto è rappresentato dai risultati ottenuti con il 37° European Peptide Symposium e 14° International Peptide Symposium, organizzato a Firenze nel 2024 anche grazie all’impegno della professoressa Papini. La manifestazione ha riunito oltre mille scienziati provenienti da 45 Paesi e da tutti i continenti, confermando la capacità della città di ospitare grandi appuntamenti dedicati alla ricerca internazionale. Il programma ha compreso anche tre workshop dedicati alle nuove frontiere della ricerca, offrendo ulteriori occasioni di approfondimento e confronto tra i partecipanti. Il risultato più significativo dell’iniziativa, tuttavia, non si è limitato alla partecipazione registrata durante le giornate del congresso. L’incontro ha infatti contribuito a consolidare una comunità scientifica che ha continuato a collaborare anche successivamente, mantenendo attive relazioni e opportunità di scambio. È da questa continuità che nasce l’idea di riportare a Firenze gli studiosi del settore, dando una prospettiva più duratura alle relazioni costruite durante l’evento.

Dal premio Nobel Morten Meldal agli scambi di dottorandi: le collaborazioni nate a Firenze

Accanto ai risultati scientifici, l’esperienza del congresso del 2024 ha lasciato anche ricordi legati alla dimensione umana degli incontri internazionali. Episodi che, nel racconto della professoressa Papini, testimoniano il clima di condivisione sviluppatosi tra i partecipanti, al di fuori delle attività strettamente accademiche. “Ricordo ancora quando il premio Nobel Morten Meldal prendeva la tramvia per tornare al suo alloggio o quando la sera si è messo a suonare la chitarra con la band dei nostri studenti. Ma il valore vero è quello che resta dopo: da questi incontri sono nate reti europee, scambi di dottorandi e progetti europei come EUniWell continuano a portare giovani nei nostri laboratori”. Il riferimento al premio Nobel Morten Meldal restituisce uno degli aspetti caratteristici di questi appuntamenti: la possibilità di avvicinare personalità di primo piano della ricerca mondiale e giovani impegnati nella propria formazione scientifica. Ma sono soprattutto le conseguenze concrete degli incontri a rappresentare, secondo la docente, il patrimonio più importante dell’esperienza fiorentina. La nascita di reti europee di ricerca, gli scambi di dottorandi e la partecipazione a iniziative come EUniWell hanno contribuito a mantenere vivi i rapporti tra le istituzioni e i laboratori coinvolti. Le collaborazioni internazionali diventano così uno strumento per favorire la circolazione delle competenze, offrendo ai giovani studiosi opportunità di confronto e di esperienza all’interno di ambienti scientifici diversi.

Florence Association Centre, la strategia per rafforzare la presenza delle comunità scientifiche internazionali

Il percorso avviato dalla comunità internazionale dei peptidi si inserisce anche nelle attività del Florence Association Centre (FAC), il programma promosso da Fondazione Destination Florence per favorire l’insediamento in città di associazioni e comunità scientifiche internazionali. Nel caso della ricerca sui peptidi, la collaborazione con il FAC ha consentito di sviluppare una sinergia orientata a rafforzare il legame tra la comunità scientifica e Firenze, valorizzando le relazioni generate dal congresso. La finalità del programma è trasformare la presenza delle organizzazioni internazionali, inizialmente legata alla realizzazione di un grande evento, in un rapporto più stabile con il territorio. Questo modello punta a favorire attività di ricerca, formazione, collaborazioni scientifiche e nuovi incontri internazionali, facendo in modo che l’impatto di un congresso possa proseguire anche negli anni successivi. La prospettiva di un nuovo appuntamento della International Peptide Society rappresenta un esempio di questo approccio, nel quale l’organizzazione congressuale diventa il punto di partenza per costruire relazioni scientifiche durature.

Florence Ambassador Award, dieci edizioni e circa 300 professionisti premiati

Il lavoro della professoressa Anna Maria Papini si inserisce inoltre nel quadro del Florence Ambassador Leadership Programme, il progetto che coinvolge e sostiene docenti, scienziati e professionisti del territorio nella candidatura e nell’acquisizione di congressi ed eventi di rilievo per Firenze. Il contributo di queste figure viene valorizzato attraverso il Florence Ambassador Award, riconoscimento promosso dal Comune di Firenze, Fondazione Destination Florence e Firenze Fiera. Lo scorso 22 ottobre il premio ha celebrato la propria decima edizione, segnando un traguardo importante per un’iniziativa dedicata a chi contribuisce a rafforzare la presenza della città nel panorama internazionale degli eventi scientifici e professionali. Nel corso di dieci anni sono stati premiati circa 300 Ambassador, riconosciuti per il contributo offerto alla creazione di nuove opportunità scientifiche, culturali ed economiche per il territorio. Il programma sostiene dunque il ruolo delle competenze locali nell’attrazione di eventi internazionali, mettendo in relazione il mondo universitario, quello della ricerca e le realtà impegnate nella promozione congressuale della città. In questo contesto, l’esperienza della professoressa Papini dimostra come un grande incontro scientifico possa generare ulteriori occasioni di collaborazione. Il progetto di un nuovo appuntamento internazionale sui peptidi nasce proprio dalle relazioni costruite nel 2024 e dalla volontà di proseguire un percorso che unisce ricerca d’avanguardia, formazione universitaria e cooperazione scientifica internazionale, confermando Firenze come sede di riferimento per il dialogo tra studiosi provenienti da tutto il mondo.