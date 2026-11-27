Un viaggio alla scoperta dell’Universo prima ancora di salire a bordo di un aereo. È stata inaugurata oggi, venerdì 27 novembre, all’aeroporto di Roma Fiumicino, una nuova area interattiva interamente dedicata all’esplorazione spaziale e aerospaziale, dove i passeggeri potranno osservare le trasformazioni della Terra attraverso immagini satellitari, esplorare le tecnologie utilizzate nelle missioni spaziali e persino dialogare con un’astronauta virtuale attraverso l’intelligenza artificiale. L’iniziativa è stata realizzata da Aeroporti di Roma (ADR), in collaborazione con l’Agenzia Spaziale Europea (ESA) e l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), in occasione della nomina di Roma a Capitale Europea dello Spazio. All’inaugurazione ha partecipato l’astronauta dell’ESA Luca Parmitano, insieme all’amministratore delegato di Aeroporti di Roma, Marco Troncone, al commissario dell’ASI, l’ambasciatore Mario Cospito, alla direttrice dei Programmi di Osservazione della Terra dell’ESA, Simonetta Cheli, e all’assessore al Commercio e alle Attività Produttive del Comune di Fiumicino, Raffaello Biselli.

Lo spazio arriva all’aeroporto di Fiumicino: dove si trova l’area interattiva

Il nuovo allestimento è situato nella galleria commerciale del Molo A, all’interno dell’area imbarchi del Terminal 1 Partenze, e sarà visitabile fino al 27 febbraio 2027. Il progetto comprende tre installazioni interattive concepite per avvicinare i viaggiatori alle attività di ricerca scientifica e alle tecnologie sviluppate nel settore aerospaziale, trasformando il tempo trascorso in aeroporto in un’occasione di approfondimento e conoscenza. Per tutta la durata dell’iniziativa, le esperienze saranno accompagnate da personale specializzato, presente quotidianamente per assistere i visitatori e guidarli alla scoperta delle diverse postazioni. Il percorso consentirà così di entrare in contatto con alcuni degli ambiti più significativi della ricerca spaziale, dall’osservazione del nostro pianeta alle missioni degli astronauti.

Immagini satellitari e modelli tridimensionali per scoprire la Terra e lo spazio

La prima installazione permette di osservare il nostro pianeta da una prospettiva diversa attraverso un touchscreen. I passeggeri potranno consultare immagini satellitari di diverse aree della Terra e confrontarle nel tempo, individuando i cambiamenti ambientali e infrastrutturali che hanno interessato i territori. L’esperienza mette al centro le potenzialità dell’osservazione della Terra, consentendo di comprendere attraverso le immagini come la superficie del pianeta si trasformi nel corso degli anni. La seconda postazione è invece dedicata ai satelliti. Attraverso modelli tridimensionali, animazioni e contenuti multimediali, i visitatori potranno esplorare queste tecnologie e avvicinarsi al mondo della ricerca aerospaziale, mediante un’esperienza che unisce divulgazione scientifica e strumenti digitali interattivi.

GAIA, l’astronauta virtuale con cui parlare grazie all’intelligenza artificiale

Una delle attrazioni più innovative del percorso è GAIA, un’astronauta virtuale riprodotta attraverso una proiezione olografica all’interno di un Metabox. Grazie all’intelligenza artificiale, i passeggeri potranno dialogare direttamente con lei, soddisfare le proprie curiosità sull’Universo e approfondire diversi aspetti delle missioni spaziali e delle attività degli astronauti. L’installazione introduce una modalità di divulgazione basata sull’interazione diretta, nella quale la tecnologia olografica e l’intelligenza artificiale diventano strumenti per avvicinare il pubblico alla conoscenza dello spazio. GAIA completa così un percorso che integra osservazione satellitare, rappresentazioni tridimensionali ed esperienze multimediali.

Aeroporti di Roma: aviazione e spazio insieme per l’innovazione

La collaborazione tra Aeroporti di Roma, ESA e ASI nasce dalla volontà di valorizzare il legame tra due settori accomunati dalla ricerca scientifica, dall’innovazione tecnologica e dalla capacità di superare nuove frontiere. L’aeroporto Leonardo da Vinci diventa così anche uno spazio dedicato alla promozione delle competenze italiane nel settore aeronautico e aerospaziale davanti a un pubblico internazionale. “L’aviazione civile e l’esplorazione aerospaziale condividono una stessa ambizione, quella di superare i confini del possibile attraverso la ricerca e il progresso tecnologico. Poter condividere questa installazione all’aeroporto di Fiumicino a beneficio dei passeggeri significa creare un punto di incontro tra due settori strategici per la competitività del Paese e dell’Europa, valorizzando davanti a milioni di viaggiatori da tutto il mondo il patrimonio di competenze e di eccellenze che l’Italia esprime in questi ambiti a livello internazionale”, ha dichiarato Marco Troncone, amministratore delegato di Aeroporti di Roma, società del Gruppo Mundys. “La collaborazione con ESA e ASI – ha proseguito – si inserisce in questa visione e conferma la nostra volontà di fare del Leonardo da Vinci una piattaforma sempre più aperta all’innovazione, capace di generare valore e di andare ogni giorno ben oltre la propria funzione di infrastruttura di trasporto”.

L’Agenzia Spaziale Italiana e la diffusione della cultura scientifica

Per l’Agenzia Spaziale Italiana, il progetto rappresenta un’opportunità per diffondere la cultura dello spazio al di fuori dei tradizionali luoghi della ricerca e della divulgazione, facendo conoscere anche le ricadute delle tecnologie aerospaziali sulla vita quotidiana. “Diffondere la cultura spaziale e avvicinare il grande pubblico alle nostre attività è uno dei compiti dell’Agenzia. La sinergia tra ASI ed ESA con Aeroporti di Roma nasce proprio con questo intento: trasformare per alcuni mesi lo scalo della Capitale in un punto di incontro tra viaggiatori e l’esplorazione dell’Universo”, ha affermato l’ambasciatore Mario Cospito, commissario dell’Agenzia Spaziale Italiana. “Le installazioni presenti non si limiteranno ad intrattenere turisti e professionisti in transito ma apriranno una finestra su un settore cruciale per la vita quotidiana, altamente tecnologico e all’avanguardia. Si potrà scoprire, così, un’altra dimensione del viaggio. Del resto, spazio e aviazione sono settori da sempre contigui, legati dal comune sogno dell’uomo di spiccare il volo e guardare oltre l’atmosfera. Portare lo Spazio in aeroporto significa, quindi, offrire a chiunque una occasione unica per approdare alla conoscenza di questo mondo e comprendere quanto sia essenziale per la vita quotidiana di tutti noi sulla Terra”.

Il ruolo dell’Italia nell’Agenzia Spaziale Europea e nell’osservazione della Terra

L’iniziativa rappresenta anche un’occasione per valorizzare il contributo dell’Italia, tra i Paesi fondatori dell’Agenzia Spaziale Europea, allo sviluppo delle tecnologie e dei programmi spaziali. Particolare attenzione è riservata all’osservazione della Terra e alla capacità delle esperienze interattive basate sui dati satellitari di favorire una maggiore comprensione del nostro pianeta, come avviene anche presso il centro ESRIN dell’ESA a Frascati. “Sono particolarmente orgogliosa di rappresentare l’Agenzia Spaziale Europea, insieme ad Aeroporti di Roma e all’Agenzia Spaziale Italiana, in occasione dell’inaugurazione di questa area interattiva all’aeroporto di Fiumicino”, ha aggiunto Simonetta Cheli, direttrice dei Programmi di Osservazione della Terra dell’ESA. “I visitatori potranno riscoprire il fascino e le meraviglie dello spazio e comprendere il ruolo fondamentale dell’Italia, uno dei Paesi fondatori dell’ESA, che continua a fornire contributi innovativi e strategici al settore spaziale. In qualità di Direttrice dei Programmi di Osservazione della Terra, posso testimoniare quanto le esperienze interattive basate sui dati di Osservazione della Terra, come quelle che proponiamo all’ESRIN di Frascati, abbiano la capacità di coinvolgere e ispirare il pubblico, contribuendo al tempo stesso a una migliore comprensione del nostro pianeta”.