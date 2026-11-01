Florida, jet privato precipita in una zona residenziale: 9 morti, persi oltre 8mila metri di quota in un minuto | VIDEO

Un jet privato Learjet 60 è precipitato in una zona residenziale della contea di Palm Beach, nel sud della Florida, provocando la morte di nove persone. A confermare il bilancio dell’incidente sono state le autorità americane, che hanno precisato come tutte le vittime si trovassero a bordo del velivolo. L’aereo era partito dal Texas ed era diretto alle Bahamas, ma il viaggio si è interrotto nei pressi di West Palm Beach. Lo schianto ha interessato un’area abitata, a poca distanza dall’aeroporto della località, e ha portato all’apertura di un’indagine federale per accertare le cause del disastro.

Il Learjet 60 era decollato dal Texas ed era diretto alle Bahamas

Il velivolo coinvolto nell’incidente era un Learjet 60, un aereo privato che aveva lasciato l’aeroporto internazionale Austin-Bergstrom, nello Stato del Texas, con destinazione Bahamas. Durante il tragitto, mentre si trovava nello spazio aereo della Florida meridionale, si è verificata la sequenza culminata nella caduta del jet in una zona residenziale della contea di Palm Beach. Secondo le informazioni diffuse dalle autorità statunitensi, il bilancio delle vittime è di nove morti, tutti occupanti dell’aeromobile. L’incidente si è verificato a poca distanza da uno degli scali aeroportuali della zona, nel territorio di West Palm Beach.

Il jet avrebbe perso 8.230 metri di quota in appena un minuto

Uno degli elementi più significativi emersi nelle prime ricostruzioni riguarda la rapidissima perdita di quota registrata prima dello schianto. Secondo i dati riportati dal sito specializzato nel monitoraggio del traffico aereo ADS-B Exchange, il Learjet 60 avrebbe perso circa 8.230 metri di altitudine nell’arco di un solo minuto, immediatamente prima dell’interruzione del segnale di tracciamento. Si tratta di un dato particolarmente rilevante per la ricostruzione della dinamica dell’incidente, perché descrive una discesa estremamente rapida nella fase conclusiva del volo. L’improvvisa variazione di quota e la successiva scomparsa del segnale costituiscono due elementi della sequenza che precede lo schianto, ma non permettono, da soli, di stabilire quali circostanze abbiano provocato la perdita di altitudine. La ricostruzione tecnica della traiettoria del velivolo rappresenta quindi uno degli aspetti centrali degli accertamenti, insieme all’esame delle circostanze nelle quali il jet ha interrotto il proprio volo.

Lo schianto vicino all’aeroporto di West Palm Beach, dove si trovava Trump

L’incidente si è verificato a circa 6,4 chilometri a sud dell’aeroporto di West Palm Beach. Un dettaglio che ha attirato ulteriore attenzione sull’accaduto riguarda proprio la presenza del presidente americano nella stessa località durante la giornata. Trump si trovava infatti a West Palm Beach, dove sorge la sua residenza di Mar-a-Lago, ma aveva già lasciato l’aeroporto a bordo dell’Air Force One circa un’ora prima dello schianto del jet privato. La vicinanza temporale tra la partenza dell’aereo presidenziale e l’incidente costituisce un elemento della cronologia della giornata. Il Learjet 60, invece, stava effettuando un collegamento privato tra il Texas e le Bahamas quando è precipitato nella contea di Palm Beach.

La dichiarazione del segretario ai Trasporti americano Sean Duffy

La notizia del disastro ha provocato una reazione anche da parte del governo federale degli Stati Uniti. Il segretario ai Trasporti americano Sean Duffy è intervenuto sull’accaduto, esprimendo il proprio giudizio sulla gravità dell’incidente e sul bilancio delle vittime. “Lo schianto aereo avvenuto oggi nella contea di Palm Beach, in Florida, è una tragedia terribile”, ha dichiarato Duffy. Le parole del responsabile dei Trasporti statunitensi si inseriscono nel quadro di un incidente che ha provocato la morte delle nove persone presenti sull’aereo e sul quale sono ora concentrate le attività investigative delle autorità aeronautiche federali.

Incidente aereo in Florida, indagini della Faa e dell’Ntsb sulle cause dello schianto

Per chiarire le cause del disastro sono state avviate le indagini della Federal Aviation Administration (Faa) e del National Transportation Safety Board (Ntsb), le due autorità statunitensi coinvolte negli accertamenti relativi all’incidente. L’attività investigativa dovrà ricostruire la dinamica della caduta del Learjet 60, approfondendo anche la fase di volo caratterizzata dalla perdita di quota segnalata dai dati di ADS-B Exchange. La discesa di circa 8.230 metri in un minuto, seguita dall’interruzione del tracciamento, rappresenta un elemento particolarmente importante nella ricostruzione degli ultimi istanti prima dell’impatto. L’obiettivo degli accertamenti è stabilire che cosa sia accaduto al velivolo durante il collegamento tra Austin e le Bahamas e quali fattori abbiano determinato lo schianto nella zona residenziale di Palm Beach. Saranno le indagini delle autorità federali a chiarire le cause dell’incidente e la dinamica della precipitazione che ha provocato la morte di nove persone.