Il Piemonte è stato interessato da una fase di Foehn particolarmente intensa, con raffiche di vento che tra la serata di domenica 22 novembre e la mattinata di oggi lunedì 23 novembre hanno sferzato soprattutto i settori alpini. A seguito del transito della perturbazione, l’ingresso di correnti più asciutte dai quadranti nordoccidentali ha favorito venti molto forti, con valori eccezionali sui crinali. Il dato più significativo arriva dal Gran Vaudala, nel territorio di Ceresole Reale, dove a 3.272 metri di quota è stata registrata una raffica di 198 km/h.

Valori superiori ai 150 km/h sono stati misurati anche a Villanova Pellice, località Chiot (154 km/h), al Rifugio Gastaldi (151 km/h) e a Bardonecchia, Punta Ban (150 km/h). Raffiche molto intense anche alla Sacra di San Michele, con 129 km/h, e sul Monviso, dove il vento ha raggiunto i 121 km/h. Il Foehn non ha risparmiato neppure le vallate e i settori pedemontani. Tra le rilevazioni più significative figurano i 94 km/h di Villar Pellice, gli 86 km/h di Balme, i 79 km/h di Perosa Argentina.

Nelle prossime ore è attesa una graduale attenuazione dei venti. Le correnti tenderanno progressivamente a indebolirsi e ad arretrare all’interno delle vallate, con una diminuzione delle raffiche anche nei settori pedemontani. Entro la serata il Foehn dovrebbe cessare sulla maggior parte del territorio, mentre resteranno possibili raffiche moderate sui crinali alpini maggiormente esposti.

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