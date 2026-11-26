Un forte boato a Marsala ha squarciato la quiete della tarda mattinata di oggi, giovedì 26 novembre, generando apprensione tra i residenti e innescando un’ondata di segnalazioni sui social network e verso le redazioni locali. Il fenomeno acustico è stato avvertito chiaramente intorno alle ore 11:35 non solo nel centro urbano e nelle contrade della città lilybetana, ma anche in diversi comuni limitrofi del Trapanese e lungo la fascia costiera della Sicilia occidentale. La potenza del rumore, descritto da centinaia di testimoni come un colpo secco e profondo molto simile a un’esplosione, ha spinto molte persone a uscire in strada o ad affacciarsi ai balconi per capire cosa stesse accadendo.

Secondo le numerose testimonianze raccolte nell’immediatezza dell’episodio, l’onda acustica è stata accompagnata in diversi quartieri da una netta vibrazione degli edifici e dal tremolio di vetri e finestre. In molti casi, la prima reazione della popolazione è stata quella di pensare a una scossa di terremoto o a un incidente industriale nelle vicinanze. Tuttavia, il passare dei minuti senza ulteriori repliche e l’assenza di colonne di fumo o segnali di emergenza sul territorio hanno spostato l’attenzione verso altre spiegazioni scientifiche e aeronautiche, mentre il monitoraggio resta pienamente attivo per fare luce sull’accaduto.

Cosa è successo a Marsala alle 11:35 e quali zone sono state coinvolte

L’orario indicato in modo pressoché unanime dai cittadini colloca l’evento intorno alle 11:35, momento in cui un singolo colpo sordo ha attraversato l’intera area urbana di Marsala, dal centro storico fino alle zone periferiche e alle frazioni più esterne. La propagazione del suono non si è fermata ai confini comunali: segnalazioni analoghe sono giunte a stretto giro anche da altre località della provincia di Trapani, confermando che non si è trattato di un rumore circoscritto a un singolo quartiere, bensì di un fenomeno capace di coprire un raggio di diversi chilometri.

La sensazione descritta dai residenti varia leggermente a seconda della posizione e della tipologia di edificio in cui si trovavano al momento del boato. Chi si trovava ai piani alti degli stabili ha riferito una scossa secca agli infissi e un vibrare improvviso di porte e persiane, mentre chi era all’aperto ha percepito un tuono improvviso a ciel sereno, privo del classico rimbombo prolungato tipico dei temporali. Proprio questa combinazione di rumore intenso e spostamento d’aria è uno degli elementi chiave che gli esperti analizzano per distinguere l’origine di questi fenomeni.

Nessun terremoto registrato: cosa dicono i dati INGV

Di fronte a un boato accompagnato dal tremolio delle finestre, la prima verifica necessaria riguarda sempre l’attività sismica. In un territorio geologicamente attivo come la Sicilia, la popolazione è naturalmente portata a collegare qualsiasi vibrazione improvvisa a un movimento tellurico. Tuttavia, stando ai dati disponibili della rete di monitoraggio dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), al momento non risultano scosse di terremoto associate all’episodio avvenuto nella zona di Marsala.

È utile ricordare come la rete sismica nazionale sia dotata di sensori estremamente sensibili, in grado di registrare anche micro-scosse di magnitudo molto bassa in tempo reale. L’assenza di un evento sismico nei bollettini dell’INGV rappresenta quindi un’indicazione molto solida per escludere l’origine tellurica del fenomeno. In alcuni casi, tuttavia, onde d’urto atmosferiche particolarmente potenti possono comunque lasciare una traccia sui sismografi sotto forma di segnale acustico che si accoppia al suolo, un dettaglio che i tecnici verificano spesso nelle ore successive per ricostruire l’esatto istante e la direzione di provenienza del suono.

L’ipotesi del boom sonico: cos’è e come si genera il muro del suono

Esclusa al momento la pista del terremoto, l’ipotesi principale che sta circolando per spiegare il boato nel Trapanese è quella di un boom sonico, noto anche come bang supersonico. Questo fenomeno fisico si verifica quando un velivolo supera la velocità del suono, ovvero circa 1.225 chilometri orari a livello del mare in condizioni atmosferiche standard. Quando un aereo viaggia a velocità subsonica, le onde di pressione dell’aria riescono a spostarsi davanti al velivolo; nel momento in cui la velocità supera quella del suono, invece, le onde di pressione vengono compresse e si fondono formando un’unica, potentissima onda d’urto a forma di cono che segue l’aereo lungo la sua traiettoria.

Quando questo cono di pressione raggiunge il suolo, chi si trova lungo la fascia sottostante percepisce un boato improvviso e violentissimo, spesso scambiato per un’esplosione. L’energia trasportata dall’onda d’urto è tale da provocare un repentino sbalzo di pressione atmosferica, sufficiente a far vibrare le superfici vetrate, le tapparelle e persino le strutture leggere delle abitazioni. Un aspetto fondamentale da comprendere è che il boom sonico non si verifica solo nell’istante preciso in cui l’aereo supera la barriera del suono, ma continua a essere generato per tutto il tempo in cui il velivolo mantiene una velocità supersonica, trascinando il rumore lungo chilometri di territorio.

Perché il cielo della Sicilia occidentale è spesso interessato da traffico militare

Sebbene l’ipotesi del boom sonico a Marsala resti al momento tutta da confermare e non vi siano ancora comunicazioni ufficiali da parte delle autorità aeronautiche o militari, il contesto geografico della Sicilia occidentale rende questa pista particolarmente familiare agli abitanti della zona. Il territorio del Trapanese ospita infatti l’aeroporto di Trapani-Birgi, sede del 37° Stormo dell’Aeronautica Militare, uno dei presidi strategici più importanti d’Italia per la difesa dello spazio aereo nazionale e del Mediterraneo centrale.

I caccia intercettori impegnati in attività di addestramento, test tecnici o decolli su allarme, noti in gergo tecnico come scramble, operano abitualmente nei corridoi aerei marittimi e costieri della regione. Di norma, il superamento della barriera del suono è severamente regolamentato e consentito solo ad altissime quote o al largo della costa, proprio per evitare disagi e allarmi tra la popolazione. Tuttavia, in determinate condizioni meteorologiche, di vento in quota o di inversione termica, l’onda sonora generata anche a grande distanza in mare aperto può rifrangersi negli strati dell’atmosfera e raggiungere la terraferma con un’intensità sorprendente, facendosi sentire chiaramente in città come Marsala e nei centri vicini.

Altre possibili cause e cosa succede ora con le verifiche

In assenza di un riscontro ufficiale, la prudenza giornalistica e scientifica impone di mantenere aperte tutte le valutazioni. Oltre al passaggio di un aereo supersonico, boati di questo tipo possono talvolta essere ricondotti ad altri fenomeni, come esplosioni controllate in cave o cantieri, esercitazioni navali al largo del Canale di Sicilia, oppure rari fenomeni atmosferici e meteorici, come l’ingresso in atmosfera di un bolide di piccole dimensioni che esplode in alta quota generando un’onda d’urto udibile a terra.

Nelle prossime ore saranno determinanti le eventuali comunicazioni delle autorità competenti, delle forze dell’ordine e degli enti preposti al controllo dello spazio aereo per chiarire in modo definitivo la natura del fenomeno avvertito alle 11:35. Nel frattempo, il monitoraggio resta aperto anche per verificare l’eventuale emersione di registrazioni strumentali, tracciati radar o ulteriori segnalazioni provenienti da altre aree della Sicilia occidentale. Non risultano, allo stato attuale, criticità o danni a persone e cose legati all’episodio, ma l’attenzione rimane alta in attesa degli aggiornamenti ufficiali che potranno dare un nome certo al misterioso boato di oggi.