Una scossa di terremoto magnitudo Mwp 6.1 ha colpito la fascia costiera centro-meridionale del Perù nelle prime ore di oggi mercoledì 18 novembre 2026. Secondo i rilevamenti dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), l’evento sismico è stato registrato alle 07:07 ora italiana, corrispondenti alle 01:07 ora locale, con ipocentro localizzato in mare a una profondità di 15 km. L’epicentro è stato individuato nell’Oceano Pacifico a circa 85 km Ovest/Nord-Ovest da San Juan.

Perché la terra trema lungo le coste del Perù

L’intensa attività sismica che interessa costantemente la costa peruviana è legata alla particolare posizione geologica del Paese lungo la Cintura di Fuoco del Pacifico, la fascia a forma di ferro di cavallo che concentra circa il 90% dei terremoti del pianeta. Nello specifico, il territorio si trova esattamente sul margine convergente tra 2 grandi placche tettoniche: la placca oceanica di Nazca e la placca continentale Sudamericana.

La placca di Nazca si sposta verso Est a una velocità media di circa 7-8 cm all’anno e sprofonda al di sotto della placca Sudamericana attraverso un processo geologico noto come subduzione. Questo scorrimento non avviene in modo fluido e continuo: l’enorme attrito tra le masse rocciose provoca un progressivo accumulo di tensione ed energia elastica lungo l’interfaccia delle 2 placche. Quando lo stress meccanico supera la resistenza delle rocce, l’energia accumulata viene rilasciata improvvisamente sotto forma di onde sismiche, generando terremoti che, come nel caso dell’evento al largo di Ica, possono originarsi a profondità relativamente ridotte lungo il piano di contatto.

La sismicità storica della regione di Ica e della costa centrale

L’area compresa tra Lima, Pisco, Ica e Nasca vanta una lunga e complessa storia sismica, caratterizzata da cicli di accumulo energetico capaci di produrre eventi di altissima magnitudo. Nel corso degli ultimi 5 secoli, la fascia costiera peruviana ha registrato decine di terremoti superiori a magnitudo 7.0. Tra i precedenti più significativi nella memoria recente della regione di Ica spicca il devastante terremoto di Pisco del 15 agosto 2007, un sisma di magnitudo 8.0 con epicentro a 40 km a Ovest della città e a 39 km di profondità, che durò circa 3 minuti e causò quasi 600 vittime, oltre 2mila feriti e gravissimi crolli tra Pisco, Ica e Chincha Alta.

Andando più indietro nel tempo, la stessa porzione di costa fu colpita da eventi distruttivi nel 1942, con un sisma di magnitudo 8.2 al largo di Nasca, e nel 1996, quando una scossa di magnitudo 7.7 interessò nuovamente la fascia costiera tra Ica e Arequipa. Anche nel 1746, il grande terremoto di Lima e Callao, stimato intorno a magnitudo 8.6-8.8, rase al suolo gran parte delle infrastrutture coloniali della costa centrale generando un imponente maremoto. Più recentemente, nel corso del 2026, l’intera regione ha continuato a manifestare una vivace attività tettonica, come confermato dalla scossa di magnitudo 6.1 registrata proprio nella regione di Ica nel maggio scorso e dal forte sisma avvenuto ad agosto nel vicino dipartimento di Ayacucho.