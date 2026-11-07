Forte terremoto in Giappone, scossa di magnitudo 5.6 al largo della costa: paura nella regione di Chiba | DATI e MAPPA

Una forte scossa di terremoto di magnitudo 5.6 ha interessato il Giappone, con epicentro localizzato nell’Oceano Pacifico, a circa 74 chilometri a nord-est di Hasaki, lungo il settore orientale dell’arcipelago nipponico. Il movimento sismico si è verificato a una profondità di 31,7 chilometri, una caratteristica che colloca l’evento nella categoria dei terremoti superficiali secondo la classificazione sismologica internazionale. La posizione dell’epicentro, relativamente vicina alla costa, rende plausibile che la scossa sia stata avvertita in un’area geografica piuttosto estesa, compresa la regione di Chiba. Il terremoto si inserisce in un contesto di elevata attività sismica lungo la costa pacifica del Giappone, dove i movimenti delle placche tettoniche producono frequentemente scosse anche di notevole intensità. Nella stessa regione sono stati registrati otto terremoti negli ultimi 30 giorni, con un evento massimo di magnitudo 6.1. Un dato che testimonia la persistente attività sismica di questo settore dell’arcipelago, situato in prossimità di uno dei sistemi di margini tettonici più complessi del pianeta.

Terremoto in Giappone, epicentro al largo di Hasaki e profondità di 31,7 chilometri

La localizzazione del terremoto di magnitudo 5.6 individua un’area marina a nord-est di Hasaki, località della prefettura di Ibaraki situata lungo la costa orientale dell’isola di Honshu. Si tratta di un territorio affacciato direttamente sull’Oceano Pacifico, in prossimità della prefettura di Chiba e di una vasta zona caratterizzata da un’intensa attività tettonica. La profondità ipocentrale di 31,7 chilometri rappresenta un elemento importante per l’interpretazione dell’evento. In sismologia, vengono generalmente classificati come superficiali i terremoti che hanno origine entro i primi 70 chilometri della crosta terrestre e della parte superiore del mantello. Questa categoria comprende numerosi eventi capaci di generare scuotimenti significativi nelle aree prossime all’epicentro. La percezione effettiva di una scossa dipende tuttavia da diversi fattori, tra cui la distanza dall’ipocentro, le caratteristiche geologiche del territorio, la propagazione delle onde sismiche e la vulnerabilità delle costruzioni. Per questo motivo, una magnitudo 5.6 non corrisponde necessariamente alla stessa intensità di scuotimento in tutte le località interessate.

Perché il Giappone è una delle aree più sismiche del mondo: il ruolo delle placche tettoniche

Il Giappone si trova lungo la cosiddetta Cintura di Fuoco del Pacifico, un vastissimo sistema di margini tettonici che circonda buona parte dell’Oceano Pacifico e comprende alcune delle regioni a maggiore attività sismica e vulcanica della Terra. La particolare vulnerabilità sismica dell’arcipelago dipende dall’interazione tra grandi placche litosferiche, tra cui la placca Pacifica e quella Filippina, che si muovono rispetto ai blocchi continentali e alle microplacche dell’Asia orientale. Questi movimenti determinano l’accumulo di deformazioni e tensioni nelle rocce, che possono liberarsi improvvisamente attraverso la rottura lungo superfici di faglia. Nel settore pacifico orientale di Honshu, la placca Pacifica sprofonda progressivamente sotto il margine dell’arcipelago giapponese attraverso un processo geologico chiamato subduzione. Questo meccanismo è responsabile di una parte importante dei terremoti che interessano il Giappone nordorientale e centrale. La subduzione non produce esclusivamente grandi terremoti lungo il contatto tra le placche. Gli eventi sismici possono infatti svilupparsi anche all’interno della placca che sprofonda oppure nelle strutture geologiche sovrastanti. Per attribuire il terremoto di magnitudo 5.6 a una specifica faglia o a un determinato meccanismo di rottura sarebbero però necessari ulteriori dati sismologici.

Le faglie sottomarine al largo di Chiba e Ibaraki e il rischio sismico nel Pacifico

Il settore marino compreso tra le prefetture di Chiba e Ibaraki è influenzato dalla complessa evoluzione tettonica del margine pacifico giapponese. Più a est si sviluppa la Fossa del Giappone, una profonda depressione oceanica associata alla convergenza delle placche e alla progressiva discesa della litosfera pacifica al di sotto dell’arcipelago. Le strutture tettoniche di questa regione sono sottoposte a deformazioni continue. Lungo le superfici di contatto e nelle rocce circostanti possono accumularsi tensioni che, quando superano la resistenza dei materiali, vengono rilasciate attraverso movimenti improvvisi. È questo il processo fisico alla base della maggior parte dei terremoti tettonici. La distribuzione dei terremoti lungo il margine orientale del Giappone è particolarmente articolata proprio perché gli ipocentri possono trovarsi a profondità molto differenti. Accanto agli eventi superficiali si verificano terremoti intermedi e profondi, legati alla geometria della placca oceanica che sprofonda nel mantello terrestre. La scossa di magnitudo 5.6 al largo di Hasaki, con un ipocentro localizzato a 31,7 chilometri, rientra nel quadro generale della sismicità superficiale di questo settore, senza che la sola posizione geografica consenta di identificarne con certezza la struttura responsabile.

Otto terremoti negli ultimi 30 giorni: nella stessa regione anche una scossa di magnitudo 6.1

Un aspetto significativo riguarda l’attività sismica registrata recentemente nell’area. Secondo i dati disponibili, negli ultimi 30 giorni si sono verificati otto terremoti nella stessa regione, tra i quali un evento di magnitudo 6.1, superiore a quello di magnitudo 5.6 appena registrato. La differenza tra queste due magnitudo è rilevante dal punto di vista fisico. La scala utilizzata per misurare la magnitudo è infatti logaritmica: un incremento di un’unità corrisponde a una quantità di energia liberata circa 32 volte superiore. Di conseguenza, un terremoto di magnitudo 6.1 libera approssimativamente 5,6 volte l’energia di un evento di magnitudo 5.6.

I grandi terremoti storici del Giappone e la pericolosità della costa pacifica

La storia sismica giapponese è segnata da alcuni dei terremoti più potenti mai registrati. L’esempio più importante per il settore nordorientale dell’arcipelago è il terremoto dell’11 marzo 2011, conosciuto come il grande terremoto del Tohoku, che raggiunse una magnitudo di circa 9.0 e generò uno tsunami devastante lungo la costa pacifica del Paese. Quell’evento ebbe origine lungo il margine di subduzione della Fossa del Giappone, dove un’enorme porzione della superficie di contatto tra le placche subì uno spostamento improvviso. Il terremoto e lo tsunami provocarono una catastrofe di proporzioni eccezionali, causando migliaia di vittime e gravissimi danni alle infrastrutture, oltre alla crisi nucleare di Fukushima. Un altro importante precedente storico è il grande terremoto del Kanto del 1° settembre 1923, di magnitudo stimata intorno a 7.9, che devastò Tokyo, Yokohama e numerose altre località della regione. In quel caso, il terremoto fu associato al complesso sistema tettonico legato alla placca Filippina e produsse distruzioni aggravate dagli incendi sviluppatisi nelle aree urbane. I due episodi appartengono a contesti tettonici differenti, ma illustrano la varietà dei meccanismi sismogenetici presenti nell’arcipelago giapponese. La loro importanza storica riguarda soprattutto la comprensione del rischio sismico, la progettazione antisismica e lo sviluppo di sistemi di protezione civile. Il terremoto di magnitudo 5.6 localizzato al largo di Hasaki non può essere equiparato a questi grandi eventi storici. Il confronto permette piuttosto di inquadrare la scossa all’interno di un territorio nel quale l’attività delle placche tettoniche rappresenta una caratteristica geologica permanente.

Magnitudo 5.6 e profondità del sisma: come si propagano le onde sismiche

Quando si verifica un terremoto, l’energia accumulata nelle rocce viene liberata sotto forma di onde sismiche che si propagano dall’ipocentro attraverso l’interno della Terra e lungo la superficie. Le onde primarie, chiamate onde P, sono generalmente le prime a essere registrate dagli strumenti, seguite dalle onde secondarie, o onde S, e dalle onde superficiali. La velocità e l’ampiezza delle oscillazioni cambiano in funzione delle proprietà fisiche dei materiali attraversati. Sedimenti poco consolidati, bacini alluvionali e determinate condizioni locali possono amplificare il movimento del terreno, mentre altre caratteristiche geologiche possono modificarne la durata e la frequenza. Nelle regioni costiere del Giappone, la presenza di vaste pianure sedimentarie rappresenta un elemento importante per la valutazione della risposta sismica locale. Per questa ragione, due località situate a distanze simili dall’epicentro possono sperimentare oscillazioni differenti. La magnitudo misura la dimensione fisica complessiva del terremoto, mentre l’intensità macrosismica descrive gli effetti dello scuotimento in un determinato luogo. In Giappone viene inoltre utilizzata la scala di intensità sismica Shindo, che permette di rappresentare l’intensità delle oscillazioni registrate nelle diverse aree del territorio.

Il sistema giapponese di monitoraggio dei terremoti e la prevenzione sismica

La frequenza dei terremoti ha portato il Giappone a sviluppare una delle reti di osservazione sismologica più avanzate del mondo. Il monitoraggio è affidato a una vasta infrastruttura di strumenti che rilevano continuamente le vibrazioni del terreno e consentono di localizzare gli eventi sismici, stimarne la magnitudo e analizzarne la propagazione. Un ruolo centrale è svolto dalla Japan Meteorological Agency (JMA), l’agenzia meteorologica giapponese che gestisce anche importanti attività di sorveglianza sismica e di informazione sui terremoti. Il sistema nazionale comprende inoltre strumenti e reti di ricerca dedicati allo studio delle deformazioni della crosta terrestre e dei processi tettonici. Tra le principali tecnologie impiegate figura il sistema di allerta sismica precoce, progettato per utilizzare le prime onde rilevate dai sensori e stimare rapidamente l’arrivo delle oscillazioni più intense. In condizioni favorevoli, questo meccanismo può fornire un anticipo di alcuni secondi rispetto allo scuotimento più forte in determinate località, pur non essendo in grado di prevedere un terremoto prima del suo inizio. La prevenzione si basa anche su norme edilizie antisismiche, esercitazioni periodiche, pianificazione delle emergenze e conoscenza delle caratteristiche geologiche del territorio. Si tratta di strumenti fondamentali in un Paese nel quale la pericolosità sismica interessa numerose aree densamente popolate.

Terremoti lungo la costa orientale del Giappone, perché l’attività sismica resta elevata

Il terremoto registrato a nord-est di Hasaki evidenzia ancora una volta la forte dinamicità geologica del margine orientale dell’arcipelago nipponico. In questo settore, il movimento delle placche si sviluppa su scale temporali estremamente lunghe, ma può manifestarsi attraverso eventi improvvisi della durata di pochi secondi. L’attività sismica non è distribuita in modo uniforme: alcune porzioni dei margini tettonici rilasciano frequentemente energia attraverso terremoti moderati, mentre altre possono accumulare deformazioni per periodi molto più lunghi. I processi sono complessi e dipendono dalle condizioni meccaniche delle faglie, dalle pressioni presenti in profondità e dalle interazioni tra le diverse strutture geologiche. La sequenza di otto eventi registrati nell’ultimo mese nella regione, compresa la scossa più intensa di magnitudo 6.1, costituisce quindi un elemento significativo per descrivere il contesto sismico recente. Il terremoto di magnitudo 5.6, con epicentro a 74 chilometri a nord-est di Hasaki e ipocentro a 31,7 chilometri, rappresenta un ulteriore episodio dell’attività tettonica che caratterizza il Pacifico giapponese e le aree costiere di Chiba e Ibaraki.