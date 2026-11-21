Una forte scossa di terremoto magnitudo Mwp 6.5 è stata registrata oggi, sabato 21 novembre 2026, in Indonesia, con epicentro localizzato lungo la costa dell’isola di Pulau Romang. Secondo i dati ufficiali diffusi dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), l’evento sismico si è verificato alle 10:42 ora italiana, le 18:42 ora locale. L’ipocentro del sisma è stato individuato a una profondità di 84 km, una collocazione intermedia all’interno della litosfera che ha permesso all’energia elastica di propagarsi su un’ampia area del Mar di Banda meridionale. La posizione geografica dell’epicentro ricade nell’arco interno delle Isole Banda, nella provincia delle Molucche, un settore insularmente frammentato situato a Nord-Est di Timor Est e a Nord dell’Australia.

Perché si verificano i terremoti in questa zona dell’Indonesia

L’area che circonda Pulau Romang e l’intero Mar di Banda rappresenta uno dei contesti geodinamici più complessi e attivi dell’intero pianeta. Il settore si trova lungo il margine orientale dell’Arco della Sonda, dove avviene una serrata convergenza tra 3 grandi placche tettoniche: la placca indo-australiana, la placca euroasiatica e la placca del Pacifico (insieme a diverse microplacche regionali come quella del Mar di Banda e di Timor). In particolare, la placca indo-australiana spinge costantemente verso Nord-Nord-Est a una velocità di diversi cm all’anno, incuneandosi al di sotto dell’arco insulare indonesiano attraverso un articolato processo di subduzione.

A rendere ancora più peculiare la tettonica di questo tratto di mare è la celebre curvatura a ferro di cavallo della fossa di subduzione del Mar di Banda, che piega di 180 gradi da Ovest verso Est e poi nuovamente verso Ovest. In questo settore, la litosfera oceanica che sprofonda nel mantello terrestre è sottoposta a intense forze di flessione, compressione e taglio. Proprio le profondità comprese tra 70 km e 150 km – come gli 84 km registrati per la scossa odierna – sono tipiche dei terremoti intraslab, ovvero fratture che si generano all’interno della stessa placca in subduzione mentre viene deformata e stirata in profondità. Inoltre, poco a Nord di Pulau Romang si sviluppa il sistema di sovrascorrimento di Wetar, una fascia di faglie attive che assorbe parte della collisione tra il margine continentale australiano e l’arco vulcanico delle Banda.

La sismicità storica del Mar di Banda e dell’area di Pulau Romang

Dal punto di vista della sismicità storica e strumentale, la regione del Mar di Banda e le isole attorno a Pulau Romang sono caratterizzate da una frequenza molto elevata di eventi medio-forti e da occasionali terremoti di magnitudo eccezionale. Nel corso dell’ultimo secolo, il catalogo sismico mondiale ha registrato decine di scosse superiori a magnitudo 6.0 entro un raggio di poche centinaia di km dall’epicentro odierno. Tra gli eventi più rilevanti nelle immediate vicinanze dell’isola di Pulau Romang spicca il potente terremoto del 30 agosto 1917, che raggiunse una magnitudo stimata di 7.8 a circa 66 km a Est dell’isola, seguito nel corso del Novecento da numerose repliche e scosse comprese tra magnitudo 6.0 e 7.5 lungo l’arco vulcanico meridionale.

Allargando lo sguardo all’intero bacino del Mar di Banda, la storia sismica annovera eventi tra i più energetici mai misurati al mondo. Il primato spetta al catastrofico terremoto del 1° febbraio 1938, che raggiunse una magnitudo momento compresa tra 8.5 e 8.6 nel settore orientale del Mar di Banda, generando uno tsunami locale e venendo avvertito fino all’Australia settentrionale. Anche in epoca pre-strumentale, le cronache storiche documentano grandi terremoti accompagnati da onde di maremoto nel 1629 e nel 1852.