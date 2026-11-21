Una scossa di terremoto magnitudo 6.7 ha colpito le Ande nel Perù centrale nella serata di venerdì 20 novembre 2026. Secondo i dati diffusi dallo United States Geological Survey (USGS), l’evento sismico si è verificato alle 19:09 ora locale, con un epicentro localizzato 34 km a Nord di Junín e non lontano da Cerro de Pasco, a una profondità di 108 km. L’Istituto Geofisico del Perù (IGP) ha confermato che al momento non sono stati segnalati danni materiali né vittime, dato ribadito anche da Abdel Vega, sindaco della località di Carhuamayo situata nei pressi dell’epicentro. Nonostante l’assenza di conseguenze gravi, il tremore è stato distintamente avvertito anche nella capitale Lima, distante circa 150 km in linea d’aria, spingendo molti residenti ad abbandonare le proprie abitazioni per riversarsi in strada in via precauzionale. Le autorità della protezione civile stanno proseguendo il monitoraggio nelle aree più vulnerabili, dove si sono verificati solo alcuni smottamenti e cadute di massi lungo i pendii montuosi.

Perché la terra trema nelle Ande peruviane

Il territorio del Perù si trova lungo la cosiddetta Cintura di Fuoco del Pacifico, un’immensa fascia a forma di arco lunga circa 40mila km che circonda il bacino dell’Oceano Pacifico e concentra la maggior parte dei vulcani e delle faglie sismiche del pianeta. In questa specifica area geografica si verifica il costante processo geologico della subduzione, durante il quale la placca tettonica oceanica di Nazca scivola lentamente al di sotto della placca continentale sudamericana. Questo continuo attrito in profondità accumula enormi quantità di energia elastica lungo i piani di faglia e all’interno della crosta andina. Quando la tensione supera il limite di resistenza delle rocce, l’energia viene rilasciata improvvisamente sotto forma di onde sismiche, generando terremoti che possono raggiungere profondità intermedie o elevate, proprio come nel caso della scossa registrata a oltre 100 km sotto la superficie.

La sismicità storica e gli eventi recenti nella regione di Junín

La regione andina centrale del Perù, compresa tra i dipartimenti di Junín e Pasco, è storicamente caratterizzata da una sismicità frequente e talvolta distruttiva. Nel corso del XX secolo l’area ha subito diversi eventi di forte intensità, tra cui il devastante terremoto di Satipo del 1° novembre 1947, che raggiunse una magnitudo superiore a 7.5 causando centinaia di vittime, gravi crolli negli edifici in mattoni crudi a Cerro de Pasco e vaste frane lungo i versanti andini. Anche in tempi più recenti il sottosuolo della zona ha mostrato una vivace attività sismica con conseguenze pesanti per la popolazione locale. Nel luglio 2026 un terremoto più superficiale nella regione di Junín, di magnitudo compresa tra 5.1 e 5.5, ha provocato almeno 5 o 6 morti, circa 30 feriti e la distruzione di decine di abitazioni e chiese storiche, seguito nell’agosto 2026 da un altro sisma di magnitudo 6.7 nelle Ande peruviane che aveva causato 2 feriti e danneggiato diverse case, scuole e centri sanitari.