Forte terremoto scuote il Giappone: scossa al largo di Honshu | DATI e MAPPE

Un terremoto magnitudo 6.1 ha colpito la regione al largo della costa orientale dell’Honshu, in Giappone. Secondo i dati forniti dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il sisma si è verificato alle ore 11:39 ora italiana, corrispondenti alle 19:39dell’orario locale. L’epicentro è stato localizzato in mare aperto, con un ipocentro a una profondità di 9 km.

Perché si verificano terremoti al largo di Honshu

Il Giappone si trova in una posizione geografica e geologica estremamente dinamica, situandosi in corrispondenza della cosiddetta Cintura di Fuoco del Pacifico. L’arcipelago nipponico poggia su un complesso sistema formato da 4 grandi placche tettoniche: la Placca Pacifica, la Placca delle Filippine, la Placca Eurasiatica e la Placca Nordamericana. La costa Est dell’Honshu è dominata da un’attiva zona di subduzione, dove la Placca Pacifica sprofonda al di sotto delle altre placche. Questo colossale movimento tettonico non avviene in modo fluido: la Placca Pacifica viaggia verso Ovest a una velocità compresa tra 8 e 9 cm all’anno, accumulando nel tempo un’enorme quantità di energia a causa dell’estremo attrito. Quando la tensione supera la resistenza delle rocce crostali, l’energia si libera improvvisamente generando scosse sismiche. La presenza della vicina Fossa del Giappone testimonia questa continua attività di scontro che rende l’area capace di produrre circa 1500 terremoti ogni anno.

La sismicità storica della regione

L’area situata al largo della costa orientale dell’Honshu possiede una storia sismica tra le più dense e drammatiche a livello globale. Il continuo slittamento lungo le faglie di subduzione ha generato nel corso dei decenni terremoti devastanti, spesso accompagnati da giganteschi tsunami. Tra gli eventi più catastrofici del passato recente figura il sisma di magnitudo 9.0 che l’11 marzo 2011 ha colpito la città di Miyako e l’intera regione circostante, innescando un’onda anomala dagli esiti disastrosi. Analizzando gli archivi storici, la stessa fascia costiera ha subito i tragici effetti del terremoto del Sanriku nel 1896, che con un’onda di 25 metri ha distrutto centinaia di abitazioni e provocato oltre 22mila vittime. Nel 1933, a 290 km a Est di Kamaishi, un altro violento evento sismico ha scosso l’area, confermando l’alta frequenza di rotture tettoniche estreme.