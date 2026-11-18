Una forte scossa di terremoto ha colpito la Romania nella notte, precisamente alle ore 02:48 locali, con epicentro localizzato nella nota zona sismica di Vrancea, nel distretto di Covasna. Secondo i dati aggiornati dall’Istituto Nazionale di Ricerca e Sviluppo per la Fisica della Terra (INFP), il sisma ha raggiunto magnitudo 5.7 a una profondità di 107,1 km, mentre le rilevazioni del centro sismologico europeo EMSC riportano magnitudo 5.3 a 140 km di profondità. L’evento si è verificato a circa 44 km a Est di Sfântu Gheorghe, 61 km a Est di Brașov e 66 km a Sud di Focșani, risultando chiaramente avvertibile anche a Bucarest, dove i residenti hanno percepito una netta oscillazione degli edifici, nonché in un raggio di circa 400 km che coinvolge quasi 39 milioni di abitanti. Le verifiche sul campo condotte dai vigili del fuoco dell’Ispettorato Generale per le Situazioni di Emergenza (IGSU) in 9 distretti e nella capitale si sono concluse senza segnalazioni di danni materiali strutturali.

Il bilancio dei feriti e il caso degli allarmi sui cellulari

Nonostante l’assenza di crolli o danni gravi alle infrastrutture, il movimento tellurico ha provocato momenti di forte tensione e 2 feriti lievi, oltre a diversi casi di attacchi di panico. Nel distretto di Galați, dove sono state registrate 7 chiamate al numero di emergenza 112, una persona è rimasta contusa dopo essere stata colpita dall’anta di un armadio mentre tentava di fuggire rapidamente dalla propria abitazione. Un secondo episodio si è verificato nel municipio di Râmnicu Sărat, nel distretto di Buzău, dove una donna è stata ferita dalla caduta di alcuni mobili all’interno della casa.

Parallelamente alla scossa, migliaia di cittadini hanno ricevuto un avviso sonoro sui propri smartphone tramite il sistema Google Android Earthquake Alerts, che ha inizialmente stimato una magnitudo leggermente superiore. Le autorità rumene hanno chiarito che tali notifiche non provengono dal sistema nazionale RO-ALERT, il quale non invia avvisi prima dei terremoti per evitare il rischio di evacuazioni affrettate e pericolose sulle scale o negli ascensori. La tecnologia di Google utilizza invece gli accelerometri integrati nei telefoni per rilevare le prime onde sismiche e avvisare gli utenti con qualche secondo di anticipo rispetto all’arrivo delle scosse più intense.

Perché la terra trema nella regione di Vrancea

La zona di Vrancea rappresenta una delle aree sismiche più attive e peculiari d’Europa, situata esattamente nella curvatura dei Carpazi orientali. La ragione di questa intensa attività geologica risiede in un complesso fenomeno di subduzione continentale avvenuto milioni di anni fa, durante la collisione tra la placca euroasiatica e le microplacche dell’Europa sud-orientale. Oggi, un lembo di litosfera oceanica antica e molto densa sta ancora sprofondando quasi verticalmente nel mantello terrestre sotto la catena dei Carpazi, a profondità comprese tra 60 km e 180 km.

Questo blocco roccioso in discesa è sottoposto a enormi forze di tensione e deformazione mentre viene lentamente riassorbito dal mantello, generando fratture improvvise che rilasciano grandi quantità di energia. Poiché i terremoti si originano a profondità intermedie molto elevate, le onde sismiche subiscono una minore attenuazione rispetto ai sismi superficiali e riescono a propagarsi su distanze enormi. È proprio questa caratteristica geologica a spiegare perché un terremoto a Vrancea venga avvertito con tanta intensità a Bucarest e persino nei paesi confinanti come Moldavia, Bulgaria e Ucraina.

La sismicità storica e i grandi terremoti del passato

La storia sismica della regione di Vrancea è segnata da eventi ricorrenti e spesso distruttivi, con una media statistica di circa 3 o 4 terremoti di magnitudo superiore a 7 ogni secolo. L’episodio più catastrofico dell’epoca moderna resta quello del 4 marzo 1977, quando una scossa di magnitudo 7.2 devastò la Romania e in particolare Bucarest, provocando oltre 1.500 vittime e il crollo di decine di edifici. Prima ancora, il 10 novembre 1940, un sisma ancora più potente di magnitudo 7.7 causò gravi distruzioni e circa 1mila morti, confermando la pericolosità di questa faglia profonda.

Andando indietro nei secoli, le cronache storiche documentano il cosiddetto “Grande Terremoto” del 26 ottobre 1802, la cui magnitudo è stata stimata dai sismologi intorno a 7.9, rendendolo il più forte mai registrato nell’area e capace di far crollare torri e chiese fino a Mosca e Istanbul. Altri eventi significativi di magnitudo prossima o superiore a 7 si sono verificati nel 1838, nel 1986 e nel 1990.