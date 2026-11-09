Forte terremoto scuote le isole Salomone | DATI e MAPPE

Un forte terremoto magnitudo Mwp 6.3 ha colpito la regione del mare delle isole Salomone. La scossa è stata registrata dai sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia alle 04:35 ora italiana (14:35 ora locale). Il movimento tellurico si è originato a una profonda distanza di 32 km sotto la superficie terrestre. L’epicentro risulta localizzato in mare aperto, proprio a ridosso delle coste del noto arcipelago. Questo evento conferma ancora una volta la dinamicità geologica di una delle regioni più irrequiete del nostro pianeta.

La complessa tettonica delle isole Salomone

La regione delle isole Salomone si trova all’interno di una delle zone sismogenetiche più attive a livello globale. Questa estrema instabilità è dovuta alla convergenza rapida e complessa tra la placca pacifica e la placca australiana. I movimenti geologici sono determinati dalla placca indo-australiana che si sposta verso Nord-Est, immergendosi al di sotto della placca pacifica. La velocità di convergenza tra queste immense masse crostali è stimata in circa 10 cm all’anno. Questa incessante attività tettonica genera un ambiente unico che causa con grande frequenza terremoti di enorme entità, spesso in grado di generare spaventosi tsunami. Le continue deformazioni collisionali e l’intenso vulcanismo si sviluppano molto vicini alla fossa oceanica, determinando lo sviluppo di diverse isole proprio a ridosso del margine di subduzione.

La sismicità storica e i grandi eventi del passato

I ricercatori hanno scoperto in modo inequivocabile che queste specifiche aree hanno una lunga storia di grandi eventi sismici. In passato, i forti terremoti registrati nella zona delle isole Salomone si sono dimostrati quasi sempre altamente tsunamigenici. Tra i disastri più recenti e drammatici spicca il devastante sisma di magnitudo 8.1 avvenuto a Ghizo il 1° aprile 2007, un evento che ha causato ingenti danni materiali e innescato un violento maremoto. La complessa serie storica annovera svariati altri episodi di magnitudo 8 o superiore, come il tremendo terremoto di magnitudo 8.0 che ha colpito Nendö il 6 febbraio 2013 provocando anch’esso un grave tsunami. Nel corso degli anni si sono costantemente susseguite numerose scosse superiori a magnitudo 7, tra cui figurano quelle di magnitudo 7.8 a Makira nel dicembre 2016 e di magnitudo 7.1 a Rendova nel gennaio 2010. L’impatto distruttivo di questi violenti fenomeni naturali è purtroppo aggravato dal fatto che la popolazione residente in questa regione vive all’interno di strutture molto vulnerabili ai forti scuotimenti sismici.