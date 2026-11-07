Forti piogge in Iraq, alluvione a Erbil: auto trascinate via dall’acqua, gente sui tetti | VIDEO

Erbil, capitale del Kurdistan iracheno, è stata colpita da inondazioni in seguito a forti piogge. Le immagini a corredo dell’articolo mostrano strade inondate e veicoli bloccati nell’acqua o trascinati via dalla corrente delle strade trasformate in fiumi. Si possono vedere anche persone che cercano di salvarsi salendo sui tetti delle auto in balia dell’acqua. Le inondazioni hanno colpito le principali arterie stradali, sommergendo vie cruciali della città e paralizzando il traffico locale. I servizi di emergenza della città sono intervenuti per soccorrere le persone rimaste bloccate nei propri veicoli a causa dell’innalzamento del livello dell’acqua. Le autorità locali hanno esortato i residenti a rimanere nelle proprie abitazioni e non uscire, salvo estrema necessità, finché la situazione non sarà tornata alla normalità. In una nota, la Direzione della Protezione Civile di Erbil ha dichiarato: “a causa delle condizioni meteorologiche, in particolare delle forti piogge, e nell’interesse della sicurezza dei cittadini, invitiamo tutti a non uscire di casa, se non per estrema necessità, finché la situazione non tornerà alla normalità”.