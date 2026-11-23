Il fotovoltaico del futuro potrebbe essere sempre più leggero, flessibile e capace di adattarsi a superfici sulle quali i tradizionali pannelli solari rigidi risultano difficili da installare. Una nuova tecnologia sviluppata in Italia permette infatti di realizzare moduli fotovoltaici flessibili in silicio cristallino, completamente privi di vetro, mantenendo le elevate prestazioni caratteristiche di questo materiale e introducendo un processo produttivo adatto alla realizzazione su scala industriale. Il risultato arriva da uno studio condotto dall’Istituto dei Materiali per l’Elettronica e il Magnetismo del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR-IMEM) e dall’Università di Padova, pubblicato sulla rivista scientifica Solar Energy. La ricerca introduce una soluzione che combina le proprietà del silicio cristallino con una struttura polimerica flessibile, consentendo ai pannelli di seguire la curvatura delle superfici senza subire danni meccanici entro i limiti verificati sperimentalmente. L’innovazione riguarda non soltanto le caratteristiche dei nuovi moduli, ma anche il metodo utilizzato per produrli: una laminazione continua a caldo, progettata per ridurre i costi e facilitare il passaggio alla produzione industriale.

Fotovoltaico flessibile, la scoperta del CNR e dell’Università di Padova

Il principale elemento innovativo della ricerca consiste nell’utilizzo di celle fotovoltaiche in silicio cristallino estremamente sottili, integrate in una struttura protettiva realizzata con materiali polimerici al posto del tradizionale vetro. Le celle impiegate hanno uno spessore di appena 150 micrometri e utilizzano un’architettura a contatti posteriori, conosciuta come back-contact. Questa configurazione permette di ottenere una superficie frontale uniforme e contribuisce alle caratteristiche meccaniche del dispositivo. A spiegare la soluzione tecnologica è Stefano Rampino, ricercatore del CNR-IMEM: “la novità principale consiste nell’integrazione di celle in silicio cristallino a contatti posteriori (back-contact), sottili appena 150 micrometri, all’interno di un modulo (stack polimerico) (PET/EVA/silicio/EVA/PET) completamente privo di vetro”. La struttura è costituita da diversi strati sovrapposti, nei quali il silicio cristallino viene incorporato tra materiali polimerici che svolgono una funzione protettiva. Il risultato è un modulo capace di piegarsi e adattarsi a geometrie differenti, superando uno dei principali vincoli dei pannelli convenzionali.

Come vengono prodotti i nuovi pannelli solari flessibili senza vetro

Uno degli aspetti centrali dello studio è il processo di fabbricazione industriale. I ricercatori hanno utilizzato una tecnica di laminazione a caldo denominata roll-to-roll, che consente di realizzare la struttura flessibile attraverso un processo continuo. Questa scelta rappresenta un passaggio importante perché collega le caratteristiche innovative del dispositivo alla possibilità di produrlo su scala industriale, con una riduzione dei costi produttivi. Rampino evidenzia proprio il ruolo decisivo di questa soluzione: “il vero elemento di svolta è rappresentato dalla struttura flessibile realizzata con un processo continuo di laminazione a caldo roll-to-roll, che riduce i costi produttivi e ne facilita la produzione su scala industriale. Il risultato combina, per la prima volta, l’elevata efficienza del silicio cristallino con la flessibilità meccanica in un unico modulo”. La combinazione tra efficienza energetica, flessibilità e scalabilità produttiva costituisce quindi il principale avanzamento presentato dalla ricerca. Gli studi precedenti avevano infatti dimostrato separatamente la possibilità di ottenere celle ultrasottili flessibili oppure moduli incapsulati con materiali polimerici. Il lavoro del CNR e dell’Università di Padova integra invece entrambe le caratteristiche nello stesso dispositivo, utilizzando un processo industriale scalabile.

Silicio cristallino e celle back-contact: perché la nuova tecnologia è diversa

Il funzionamento dei moduli si basa su una particolare architettura delle celle fotovoltaiche, nella quale tutti i contatti elettrici sono collocati nella parte posteriore. La configurazione back-contact permette di eliminare le griglie elettriche dalla superficie anteriore del dispositivo, ottenendo un aspetto uniforme. Un’altra caratteristica importante riguarda la presenza di una metallizzazione in rame, che contribuisce a migliorare la resistenza meccanica delle celle durante il piegamento. La sostituzione del vetro con il PET, un materiale polimerico utilizzato come elemento protettivo, consente inoltre di ridurre sensibilmente il peso complessivo del modulo. Stefano Rampino chiarisce le caratteristiche di questa architettura: “la tecnologia sfrutta la particolare architettura delle celle back-contact, con tutti i contatti elettrici sul retro: la metallizzazione in rame ne migliora la resistenza meccanica durante la flessione, mentre l’assenza di griglie sulla superficie frontale garantisce un aspetto uniforme. Il PET sostituisce il vetro come elemento protettivo, rendendo il modulo molto più leggero”.

I test sui pannelli fotovoltaici: flessione fino a 9,8 centimetri senza danni

Per verificare il comportamento dei nuovi dispositivi, il gruppo di ricerca ha condotto un’ampia campagna sperimentale, combinando analisi elettro-ottiche, prove meccaniche e test di resistenza al piegamento. Le verifiche hanno permesso di valutare sia gli effetti della laminazione sulle celle sia la capacità dei moduli di conservare le proprie caratteristiche durante la flessione. Uno dei risultati più significativi riguarda la possibilità di raggiungere un raggio di curvatura di 9,8 centimetri senza provocare danneggiamenti meccanici. Le prove hanno inoltre evidenziato che il processo di laminazione non determina danni strutturali alle celle e che la diminuzione dell’efficienza osservata è riconducibile a perdite ottiche compatibili con quelle riscontrate nei moduli fotovoltaici standard. A illustrare i risultati è Paola Jakuza dell’Università degli Studi di Padova: “grazie a un’ampia campagna di caratterizzazione che integra analisi elettro-ottiche e meccaniche e un setup dedicato ai test di resistenza al piegamento, è emerso che il processo di laminazione non induce danni meccanici, il calo di efficienza rientra in perdite ottiche compatibili con quelle dei moduli standard e la flessibilità è stata validata fino a un raggio di curvatura di 9,8 cm senza danneggiamenti meccanici”.

Fotovoltaico flessibile, dopo quasi 70 ore di funzionamento resta il 96% dell’efficienza iniziale

Un ulteriore elemento emerso dalla ricerca riguarda l’affidabilità dei pannelli solari flessibili durante il funzionamento in condizioni di curvatura. I test condotti in condizioni reali hanno mostrato che, dopo quasi 70 ore di funzionamento con una curvatura di 150 millimetri, il modulo ha conservato il 96% dell’efficienza iniziale. La ricerca ha inoltre permesso di individuare indicazioni pratiche per l’installazione dei pannelli, definendo un raggio minimo di curvatura superiore a 200 millimetri. Come precisa Rampino: “i test in condizioni reali dimostrano elevata affidabilità: dopo quasi 70 ore di funzionamento con una curvatura di 150 mm, il modulo ha mantenuto il 96% dell’efficienza iniziale. Lo studio ha inoltre definito criteri pratici per l’installazione, come un raggio minimo di curvatura superiore a 200 mm”. La distinzione tra i limiti raggiunti nelle prove sperimentali e i criteri indicati per l’installazione rappresenta un aspetto importante del lavoro, perché consente di tradurre i risultati di laboratorio in indicazioni operative per l’impiego dei dispositivi.

Dagli edifici ai prodotti, le nuove applicazioni dei pannelli solari flessibili

Le caratteristiche dei moduli sviluppati dal CNR e dall’Università di Padova aprono nuove possibilità per l’impiego del fotovoltaico integrato nelle superfici curve. L’assenza di vetro, il peso contenuto e la capacità di adattarsi a geometrie differenti consentono di ampliare le applicazioni rispetto ai tradizionali moduli rigidi. Uno dei settori interessati è quello dell’edilizia, attraverso il cosiddetto Building-Integrated Photovoltaics (BIPV), ovvero l’integrazione dei sistemi fotovoltaici negli elementi degli edifici. La tecnologia può infatti essere utilizzata su superfici curve, rendendo possibile l’inserimento dei moduli in configurazioni architettoniche che richiedono una maggiore adattabilità meccanica. Un altro ambito è quello del Product-Integrated Photovoltaics (PIPV), che riguarda l’integrazione delle celle solari direttamente nei prodotti. In entrambi i casi, il principale vantaggio è rappresentato dalla possibilità di adattare il modulo alla superficie, anziché dover ricorrere esclusivamente a supporti piani e rigidi.

Pannelli solari senza vetro, i vantaggi anche per il riciclo dei materiali

La ricerca affronta anche un altro aspetto significativo per lo sviluppo delle tecnologie fotovoltaiche: la gestione dei materiali al termine della vita utile dei moduli. I tradizionali pannelli solari utilizzano generalmente vetro e alluminio nella propria struttura. La soluzione sviluppata dai ricercatori italiani impiega invece un sistema protettivo e di incapsulamento costituito da materiali polimerici. Questa caratteristica, oltre a contribuire alla leggerezza e alla flessibilità, permette di semplificare le operazioni di riciclo a fine vita rispetto ai moduli convenzionali realizzati con vetro e alluminio. L’impiego dei polimeri assume quindi una duplice funzione: da una parte rende possibile la deformazione meccanica del pannello, dall’altra introduce vantaggi nella gestione del dispositivo una volta terminato il suo utilizzo. La ricerca del CNR-IMEM e dell’Università di Padova dimostra così come l’evoluzione del fotovoltaico possa passare non soltanto dal miglioramento delle prestazioni delle celle, ma anche dall’innovazione dei materiali, delle strutture e dei processi produttivi. La possibilità di combinare silicio cristallino, flessibilità meccanica e produzione industriale scalabile amplia le prospettive di integrazione dell’energia solare negli edifici e nei prodotti.