Circa 500 persone isolate a Stazzema, in provincia di Lucca, a causa di una frana che ha provocato il cedimento del manto stradale e il crollo di una parte del muro di sostegno. Il movimento franoso ha interessato la Strada Provinciale 42, a circa 1 km dal centro abitato, rendendo impossibile il normale collegamento viario. La situazione ha portato questa mattina la Provincia di Lucca a emettere un’ordinanza di chiusura della strada, come annunciato dal sindaco di Stazzema, Maurizio Verona, attraverso la pagina Facebook del Comune.

Il cedimento, che ha iniziato a creare disagi dalla serata di ieri, ha lasciato isolate circa 500 persone. L’amministrazione comunale si è tuttavia già attivata per garantire la presenza dei servizi di emergenza anche nella zona rimasta oltre la frana. “Non ci siamo fatti trovare impreparati – commenta Maurizio Verona, sindaco del comune in provincia di Lucca – abbiamo già collocato oltre la frana un mezzo per il Soccorso sanitario e uno dei vigili del fuoco. La ditta incaricata già da lunedì mattina sarà al lavoro per ripristinare il collegamento“.

Sulla vicenda è intervenuto anche il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, che sta seguendo l’evolversi della situazione e ha avuto un contatto diretto con il primo cittadino: “Sto seguendo con attenzione la situazione della SP42 a Stazzema, dove l’abbassamento della carreggiata sta creando difficoltà alla viabilità. Ho parlato con il sindaco e nelle prossime ore partiranno i lavori per mettere in sicurezza la strada e consentire la riapertura al traffico. La sicurezza dei cittadini viene prima di tutto. Continueremo a seguire da vicino la situazione, affinché si possa tornare alla normalità il prima possibile“.