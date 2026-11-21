Tre nuove ordinanze di sgombero immediato sono state firmate dal sindaco di Chieti, Giovanni Legnini, per altrettanti edifici nella zona rossa del quartiere Santa Maria, interessata da un movimento franoso profondo e ancora in evoluzione. I provvedimenti riguardano i condomini La Pinetina, Don Minzoni e Bel View, palazzina B, per un totale di 66 unità immobiliari inagibili e 45 famiglie, tra cui numerosi proprietari di alloggi vuoti o seconde case. Le decisioni sono state adottate sulla base delle valutazioni del gruppo tecnico composto da Comune, Genio civile, Ufficio speciale per la ricostruzione e Università d’Annunzio, nell’ambito delle procedure disposte dal Commissario straordinario per la ricostruzione.

Con i nuovi provvedimenti salgono a 147 le unità immobiliari interessate dagli sgomberi, dopo le 81 già coinvolte nelle precedenti ordinanze. Legnini ha definito i provvedimenti dolorosi ma necessari per tutelare l’incolumità pubblica, assicurando assistenza alle famiglie nella ricerca di sistemazioni e nell’accesso ai contributi per il disagio abitativo e alle spese di trasloco e deposito.

Le proposte del Comune

Il sindaco ha inoltre sollecitato il Governo a inserire nella prossima legge di bilancio il finanziamento al 100% per la ricostruzione e la delocalizzazione degli edifici colpiti. Tra le ipotesi allo studio del Comune anche la possibilità di trasferire le famiglie che intendano acquistare un’abitazione nel centro storico, attraverso il recupero e la ristrutturazione del patrimonio pubblico disponibile. Legnini ha infine chiesto l’attivazione a Chieti della sede dell’Ufficio speciale per la ricostruzione, già prevista negli impegni della struttura commissariale.