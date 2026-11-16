Frana di Niscemi, la Commissione Bicamerale convoca sindaco e comitato: sotto esame ricostruzione, ristori e sicurezza

La frana di Niscemi approda all’attenzione della Commissione Bicamerale per il contrasto agli svantaggi derivanti dall’insularità, presieduta dall’onorevole Tommaso Antonino Calderone. Domani mattina, martedì 17 novembre, è prevista un’audizione in videoconferenza dedicata alla situazione del Comune siciliano colpito dall’evento franoso, con particolare attenzione alla ricostruzione, ai ristori destinati alle famiglie e alla messa in sicurezza del territorio. L’appuntamento istituzionale vedrà la partecipazione di Massimiliano Valentino Conti, sindaco di Niscemi, e di Francesco Rizzo, presidente del Comitato evento franoso Niscemi. I due rappresentanti locali saranno ascoltati dalla Commissione nell’ambito dell’attività di monitoraggio delle conseguenze della frana e degli interventi riguardanti la popolazione interessata.

Ricostruzione e ristori alle famiglie, gli obiettivi della Commissione

Al centro dell’iniziativa parlamentare ci sono tre questioni strettamente connesse alle conseguenze dell’evento franoso: il percorso di ricostruzione, il sostegno economico alle famiglie e la sicurezza di un territorio caratterizzato da fragilità. La Commissione intende seguire le diverse fasi degli interventi, mantenendo aperto il confronto con le istituzioni locali e con il comitato che rappresenta le istanze legate all’evento franoso. A chiarire le finalità dell’audizione è lo stesso presidente Tommaso Antonino Calderone, che sottolinea la volontà dell’organismo parlamentare di mantenere alta l’attenzione sulla situazione di Niscemi. “La Commissione che mi pregio di presiedere intende monitorare le fasi della ricostruzione, dei ristori alle famiglie e la messa in sicurezza di un territorio fragile, come quello di Niscemi. Per questo motivo avremo in videoconferenza il sindaco del Comune siciliano colpito dall’evento franoso e il presidente del comitato locale. La nostra attenzione e vicinanza alla popolazione siciliana è massima”.

Niscemi, il confronto con il sindaco Conti e il presidente del comitato Rizzo

L’audizione offrirà alla Commissione Bicamerale l’occasione di confrontarsi direttamente con due figure coinvolte nella vicenda di Niscemi, attraverso prospettive differenti ma entrambe legate al territorio. Da una parte il sindaco Massimiliano Valentino Conti, in rappresentanza dell’amministrazione comunale; dall’altra Francesco Rizzo, alla guida del comitato costituito in relazione all’evento franoso. La partecipazione di entrambi consentirà di affrontare, nell’ambito dell’audizione parlamentare, le questioni riguardanti il percorso successivo alla frana, con riferimento alle esigenze della comunità locale e agli interventi necessari per la sicurezza del territorio.

Calderone: massima attenzione alla popolazione siciliana

L’iniziativa si inserisce nell’attività istituzionale della Commissione presieduta da Calderone, che ricopre anche il ruolo di Responsabile di FnV in Sicilia. La convocazione dei rappresentanti di Niscemi conferma la volontà della presidenza di seguire la situazione del Comune siciliano, concentrando l’attenzione parlamentare tanto sulle conseguenze dell’evento franoso per le famiglie quanto sulla necessità di garantire condizioni di maggiore sicurezza al territorio.