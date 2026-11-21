La frana di Niscemi continua a muoversi e l’area compresa tra il plesso scolastico San Giuseppe e via Ustica, lungo la scarpata principale della frana centrale, è oggi il punto di maggiore attenzione per i tecnici incaricati di monitorare il dissesto idrogeologico. Secondo quanto emerge dall’8° rapporto elaborato dall’Università di Firenze su incarico del Dipartimento della Protezione Civile nazionale, il sistema di posizionamento e localizzazione satellitare installato a monte della fessura di circa 60 metri apertasi la scorsa estate registra uno spostamento progressivo verso Sud di circa 7 cm, accompagnato da un abbassamento di quota di entità simile. Questo movimento risulta tuttora in atto e mostra una chiara fase di accelerazione dalla metà di settembre. Sebbene i rilievi topografici escludano al momento che tale riattivazione coinvolga l’intero corpo della frana centrale, la situazione impone la massima vigilanza e una serie di interventi immediati prima dell’arrivo delle piogge intense.

I movimenti del terreno e la conferma della zona rossa

L’area del plesso San Giuseppe rappresenta l’unico settore in cui si registra un’accelerazione attiva dalla metà di settembre, motivo per cui i tecnici sono già corsi ai ripari con una prima protezione temporanea. In corrispondenza della fessura presso la scuola, “è stato realizzato – si legge nella relazione – l’intervento di impermeabilizzazione mediante la posa di teloni, quale misura provvisoria di mitigazione“. Spostamenti molto più lievi, compresi tra 1 e 2 cm, si rilevano invece in altri 2 settori ritenuti critici, ovvero la zona tra via Gorizia e la strada provinciale 10 e il tratto Sud della Sp 10 corrispondente alla frana Sud. Su questi fronti “il quadro – sottolineano gli esperti dell’Università di Firenze – sembra complessivamente orientato alla stabilizzazione“, ma si raccomanda “comunque di mantenere il settore sotto osservazione mediante il monitoraggio satellitare e ispezioni periodiche, così da coglierne tempestivamente eventuali variazioni di tendenza“. Il resto del paese non mostra invece criticità strutturali, poiché la gran parte “del centro abitato è stabile e non presenta deformazioni significative rilevabili mediante le tecniche di monitoraggio impiegate“.

Alla luce di questi dati, l’attuale zona rossa compresa tra il ciglio della frana e i 100 metri resta interamente confermata, così come rimane off limits l’area di possibile espansione della frana Sud. “Non si ravvisa – si legge nella relazione – in questa fase la necessità di modificarla. Le deformazioni di San Giuseppe – via Ustica vi ricadono interamente, mentre quelle di via Gorizia, solo in parte esterne, sono contenute e in stabilizzazione“. Gli esperti avvertono però che la fascia di sicurezza potrebbe essere rivalutata tempestivamente ed eventualmente ampliata in 3 casi specifici: un’ulteriore accelerazione dei movimenti nell’area di San Giuseppe, la comparsa di nuove fessurazioni a monte della scarpata o il verificarsi di piogge particolarmente intense. “Una sua riduzione è invece prematura: andrà valutata quando saranno definite le opere di mitigazione, che potrebbero interferire con gli edifici interni alla fascia“.

I 5 interventi urgenti e la questione delle acque nel sottosuolo

Per mettere in sicurezza il versante prima della stagione piovosa, l’Università di Firenze ha fissato 5 azioni prioritarie. Occorre innanzitutto tenere sotto stretto controllo la zona del plesso San Giuseppe protetta dai teloni e intervenire con urgenza sugli scarichi fognari e sulle condotte delle acque meteoriche nel settore della scarpata per evitare pericolose infiltrazioni nel terreno. Sarà inoltre indispensabile installare nuova strumentazione in profondità tra San Giuseppe e via Ustica per misurare le pressioni dell’acqua e gli spostamenti del sottosuolo, affiancandovi se possibile nuovi sensori satellitari, acquisire i dati delle indagini geognostiche effettuate dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile lungo la Sp 11 e proseguire costantemente il monitoraggio con rilievi integrati e sopralluoghi sul campo, intensificando i controlli in caso di precipitazioni significative.

I dati raccolti confermano “la validità della strategia di mitigazione basata su drenaggio profondo, regimazione delle acque, stabilizzazione dei versanti e monitoraggio. Le soluzioni contenute nei documenti di fattibilità delle alternative progettuali andranno calibrate progressivamente, secondo il metodo osservazionale, sui nuovi dati geognostici e di monitoraggio“. I ricercatori insistono soprattutto sulla regimazione delle acque bianche e nere nel centro urbano. “Le gallerie – spiegano ancora gli esperti – e i drenaggi intercettano e allontanano le acque già presenti nel sottosuolo, mentre le reti urbane devono limitarne gli apporti incontrollati, che alimentano le circolazioni profonde dirette verso i versanti instabili. La loro imprescindibilità è stata confermata dalle riattivazioni della scorsa estate, con scarichi fognari rinvenuti nella nicchia di arretramento“.

Rientra l’allarme al cimitero ma resta osservato speciale il torrente Benefizio

Sul fronte delle verifiche locali, rientra del tutto l’allarme scattato lo scorso 7 novembre per alcune fessurazioni comparse nell’area di parcheggio a Est del cimitero di Niscemi, utilizzata come piazzola per elicotteri a Nord dell’abitato. Gli accertamenti hanno escluso qualsiasi legame con la frana. “Le fessurazioni segnalate – si legge nel rapporto redatto dall’Università di Firenze – non appaiono di recente formazione: sono infatti chiaramente riconoscibili nelle immagini di Street View di Google Maps“, dove risultavano già visibili nell’agosto 2021. “La loro geometria e distribuzione appaiono riconducibili a una discontinuità del manto stradale connessa a un pregresso intervento di ripristino della pavimentazione, piuttosto che a una deformazione gravitativa in atto“.

Ben diversa è invece la situazione lungo il torrente Benefizio, che rimane un sorvegliato speciale nel tratto compreso tra l’incrocio delle provinciali Sp 10 e Sp 11 fino allo sbocco nella piana di Gela. L’erosione al piede operata dal corso d’acqua alimenta infatti direttamente l’instabilità dei versanti. Confrontando i rilievi topografici di febbraio e dello scorso settembre, gli studiosi hanno riscontrato un approfondimento dell’alveo superiore ai 5 metri in alcuni punti: considerando una larghezza media del fondo di circa 2 metri, la corrente ha asportato un volume complessivo stimato in circa 5mila metri cubi di detriti e sedimenti. Dalla relazione si evince come “gli eventi di gennaio abbiano profondamente alterato la sezione e il profilo di fondo del torrente, discostandolo significativamente dal suo profilo di equilibrio“, confermando come questo continuo alleggerimento alla base dei pendii resti uno dei principali fattori che predispongono Niscemi a nuovi movimenti franosi.