A quattro anni dalla devastante frana del 26 novembre 2022, è partito a Casamicciola Terme il percorso che porterà alla demolizione degli immobili situati nelle zone a elevato rischio idrogeologico. Un modo anche per ricordare le dodici vittime di quella tragedia che colpì il comune dell’isola d’Ischia, dando il via a una delle operazioni più significative previste dal Piano di ricostruzione. Oggi è in programma l’apertura del primo cantiere pubblico per l’abbattimento di un edificio investito dalla colata di fango che distrusse un’ampia area del territorio comunale, rendendo impraticabili diversi tratti di strada e danneggiando gravemente o irrimediabilmente numerose abitazioni.

La consegna dei lavori per la prima demolizione riguarda l’edificio di via Ombrasco 33, uno dei luoghi-simbolo di quella tragedia. Il fabbricato fu invaso da gran parte della colata di fango e il Piano di ricostruzione lo classifica tra gli edifici a delocalizzazione obbligatoria, perché si trova in un’area a elevato rischio idrogeologico.

Il programma degli interventi di demolizione

Il programma degli interventi di demolizione è stato approvato dal Commissario straordinario con l’ordinanza n.46 del 13 novembre. Il progetto esecutivo, redatto dalla Struttura commissariale, con la collaborazione del Consorzio Inter-Universitario per la previsione e prevenzione dei Grandi Rischi (C.U.G.RI.), è stato approvato e finanziato dal Commissario straordinario con decreto n.3471 del 16 novembre 2026, per un importo complessivo di 714.122,77 euro. I proprietari hanno prestato il proprio consenso alla demolizione attraverso la sottoscrizione di un verbale nella sede della Struttura commissariale di Ischia. La collaborazione ha consentito di avviare i lavori in tempi rapidi, senza alcuna rinuncia ai diritti dei proprietari in materia di contributo di delocalizzazione.

Le opere afferiscono alla demolizione selettiva, con il recupero dei materiali secondo i criteri ambientali minimi e il trasporto via mare dei rifiuti agli impianti autorizzati. Al termine, l’area interessata sarà restituita al comune di Casamicciola Terme, con il divieto assoluto di edificazione e l’obbligo di rinaturalizzarla.

Feola: “apriamo il cantiere della messa in sicurezza”

“Dove quattro anni fa è passato il fango – sottolinea il Commissario Marcello Feola – domani apriamo il cantiere della messa in sicurezza. Quell’edificio è stato per troppo tempo il segno di una ferita ancora aperta, ora diventa il primo passo di un percorso che abbiamo scelto di misurare con i fatti, non con gli annunci. La ricostruzione di Casamicciola passa anche dal coraggio di demolire ciò che espone la comunità al rischio e di restituire quei luoghi alla natura”. Feola ringrazia i proprietari degli edifici che saranno demoliti “per il senso di responsabilità e la collaborazione dimostrati” e la struttura commissariale, “che in pochi giorni ha portato questo intervento dall’approvazione al cantiere. Il primo lotto non resterà un caso isolato: proseguiremo, secondo il programma approvato, con la stessa determinazione“, assicura.

Le operazioni di abbattimento si intrecciano con la cerimonia in memoria delle vittime della frana. È prevista la deposizione di una corona, l’accensione delle candele alla presenza dei familiari e delle autorità e un incontro con la cittadinanza e gli studenti.