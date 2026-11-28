Un’impresa che sembrava ai limiti dell’impossibile si è conclusa con un risultato straordinario per la cultura siciliana e italiana. L’intero patrimonio librario della biblioteca Marsiano di Niscemi, in provincia di Caltanissetta, è stato ufficialmente recuperato e messo in salvo. A dare la conferma definitiva del completamento delle operazioni è stato il comandante provinciale dei vigili del fuoco di Caltanissetta, Salvatore Cantale, nel corso di una conferenza stampa tenutasi in prefettura. Per mesi l’immagine dell’edificio rimasto letteralmente sospeso sul ciglio della frana di Niscemi dello scorso gennaio aveva tenuto con il fiato sospeso studiosi, cittadini e appassionati di storia, trasformandosi in un simbolo della fragilità del territorio e, al tempo stesso, della tenacia nel difendere la memoria collettiva.La notizia del recupero integrale dei volumi, tra cui figurano testi rari risalenti al Cinquecento, rappresenta una svolta attesa da tutta la comunità. L’immobile che ospitava la raccolta continua a trovarsi in una condizione di estrema precarietà, ancora sospeso proprio sul bordo dello smottamento, ma il suo contenuto più prezioso è finalmente al sicuro. Questo traguardo non è soltanto il frutto del coraggio operativo dei soccorritori, ma anche la dimostrazione concreta di come la robotica applicata ai beni culturali possa fare la differenza negli scenari di maggiore rischio idrogeologico.

Il salvataggio impossibile sul ciglio della frana di Niscemi

Fin dalle prime ore successive al movimento franoso che ha colpito il territorio niscemese lo scorso gennaio, la situazione della biblioteca sospesa di Niscemi è apparsa immediatamente critica. L’edificio, collocato in un punto estremamente esposto, si è ritrovato in bilico sul fronte della frana, rendendo impensabile un accesso tradizionale e continuativo da parte del personale umano. Ogni vibrazione, ogni passo all’interno delle stanze o qualsiasi variazione del carico strutturale avrebbe potuto compromettere la stabilità già precaria della costruzione, mettendo a repentaglio l’incolumità degli operatori.

Di fronte a uno scenario così complesso, i vigili del fuoco di Caltanissetta hanno dovuto ripensare completamente le strategie di intervento. Non si trattava soltanto di recuperare oggetti materiali, ma di maneggiare con estrema delicatezza volumi antichi, pergamene, documenti d’archivio e pubblicazioni di inestimabile valore storico, esposti peraltro al rischio di degrado ambientale e strutturale. La sfida consisteva nel conciliare la massima sicurezza per i soccorritori con la necessità di non danneggiare neppure una pagina di questa straordinaria raccolta.

Come ha funzionato il sistema robotizzato ideato da università siciliane, Cnr e Artes 4.0

La chiave di volta dell’intera operazione è arrivata grazie a una straordinaria alleanza tra il mondo del soccorso tecnico urgente e quello della ricerca scientifica. Per operare in un ambiente interdetto alla presenza diretta dell’uomo, è stato infatti impiegato un innovativo sistema robotizzato progettato e predisposto grazie alla collaborazione tra le università di Catania, Palermo e Messina, il Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr) e il centro di competenza Artes 4.0, realtà di riferimento nazionale nella robotica avanzata e nelle tecnologie abilitanti.

Questa sinergia istituzionale e accademica ha permesso di mettere a disposizione dei vigili del fuoco strumenti tecnologici all’avanguardia, capaci di raggiungere gli ambienti più esposti della biblioteca senza gravare sulle strutture pericolanti e senza esporre a pericoli i tecnici. Grazie al controllo da remoto e alla precisione dei dispositivi impiegati, è stato possibile prelevare sistematicamente i volumi dagli scaffali e trasferirli verso l’esterno in condizioni di totale sicurezza. L’operazione di Niscemi diventa così un caso di studio di rilievo nazionale per l’impiego della robotica nelle emergenze, dimostrando come l’eccellenza dei poli universitari siciliani e dei centri di ricerca italiani sappia tradursi in soluzioni immediate ed efficaci sul campo.

Cronistoria di un intervento complesso, da febbraio alle settimane decisive di novembre

Il percorso che ha portato al salvataggio completo del patrimonio librario è stato lungo, metodico e scandito da diverse fasi operative. Già lo scorso febbraio, a poche settimane dall’evento franoso di gennaio, i vigili del fuoco erano riusciti a portare a termine un primo recupero di testi, intervenendo sulle aree relativamente più accessibili per mettere subito al riparo una parte della collezione. Tuttavia, il cuore più delicato dell’intervento riguardava proprio i locali maggiormente esposti, quelli rimasti praticamente sospesi nel vuoto sul ciglio del dissesto.

Per affrontare questa seconda e ben più ardua fase sono stati necessari mesi di pianificazione, rilievi tecnici, monitoraggi costanti del terreno e messa a punto delle apparecchiature robotiche. La pazienza e il rigore scientifico hanno dato i loro frutti nelle prime settimane di novembre, quando le squadre operative hanno finalmente ultimato lo svuotamento completo degli ambienti a rischio. L’annuncio ufficiale in prefettura da parte del comandante Salvatore Cantale ha suggellato la chiusura positiva di una maratona durata quasi un anno, restituendo serenità a chi temeva che un pezzo fondamentale della storia siciliana potesse andare perduto per sempre.

Chi era Angelo Marsiano e cosa custodisce la sua preziosa biblioteca

Per comprendere fino in fondo l’importanza di questo recupero, è necessario guardare al valore culturale della figura che ha dato origine a questa raccolta. La biblioteca era stata infatti allestita nel corso del tempo con tutto il patrimonio librario dello storico Angelo Marsiano, studioso che ha dedicato la propria vita alla ricerca, alla documentazione e alla valorizzazione della storia locale e siciliana. La sua collezione non è un semplice insieme di libri, ma un vero e proprio archivio vivo della memoria del territorio, frutto di decenni di passione, studio e dedizione.

All’interno del fondo salvato dai vigili del fuoco sono custoditi testi rari del Cinquecento, edizioni antiche di difficile reperibilità e volumi fondamentali per ricostruire le vicende sociali, economiche e culturali della Sicilia centro-meridionale. Perdere un simile giacimento culturale a causa di una frana avrebbe significato recidere un legame insostituibile con il passato. Salvarlo integralmente significa invece garantire alle future generazioni di ricercatori, studenti e cittadini la possibilità di continuare a consultare fonti primarie di eccezionale rilievo.

Il ringraziamento della famiglia Alberghina e la rinascita in una nuova sede sicura

Grande commozione e profonda gratitudine sono state espresse dalla famiglia Alberghina, proprietaria dell’immobile coinvolto nella frana e custode per anni della biblioteca. Attraverso un sentito messaggio di riconoscimento, i proprietari hanno voluto ringraziare pubblicamente i vigili del fuoco per la professionalità, la tenacia e la sensibilità dimostrate in ogni fase dell’intervento, estendendo la propria riconoscenza a tutte le istituzioni, gli enti di ricerca e le autorità che hanno reso possibile il miracolo tecnologico e umano di Niscemi.

Lo sguardo ora è già rivolto al futuro. L’associazione che si occupa della gestione e della valorizzazione della raccolta ha infatti confermato che continuerà a tutelare l’intero patrimonio librario Marsiano, ma lo farà in una nuova sede distante dall’area della frana. Questa scelta segna l’inizio di un nuovo capitolo per la biblioteca, che potrà finalmente tornare a vivere in spazi idonei, sicuri e pienamente accessibili, lasciandosi alle spalle l’incubo del dissesto idrogeologico e aprendosi nuovamente alla comunità.

Tecnologia e tutela dei beni culturali, un modello nazionale per le emergenze idrogeologiche

La vicenda della biblioteca sospesa di Niscemi lascia in eredità un insegnamento prezioso che supera i confini della provincia di Caltanissetta e della stessa Sicilia. In un Paese come l’Italia, caratterizzato al tempo stesso da un patrimonio storico-artistico immenso e da un territorio fragile soggetto a frane e fenomeni climatici estremi, la capacità di reagire con strumenti innovativi diventa una priorità assoluta.

L’operazione condotta dai vigili del fuoco insieme alle università di Catania, Palermo e Messina, al Cnr e ad Artes 4.0 traccia una strada chiara per il futuro della protezione civile e dei beni culturali. Quando la competenza sul campo incontra la ricerca scientifica avanzata, anche gli scenari più disperati possono trasformarsi in storie di successo. I volumi del Cinquecento di Angelo Marsiano sono salvi, pronti a raccontare ancora per secoli la loro storia, arricchiti oggi da un nuovo, indimenticabile capitolo: quello del giorno in cui la scienza e il coraggio li hanno strappati al precipizio.