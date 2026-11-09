Francia: “l’Iran dietro l’attacco cyber ai frigoriferi, adotteremo sanzioni a livello europeo”

Un’azione cyber-offensiva senza precedenti sul suolo francese segna una drammatica escalation nei rapporti tra Parigi e Teheran. La notte tra l’11 e il 12 ottobre, un attacco informatico di vasta portata ha messo fuori uso i sistemi di refrigerazione di oltre 700 punti vendita della grande distribuzione in tutto il Paese, provocando incendi, danni strutturali e la perdita di derrate alimentari per decine di milioni di euro. A margine del G7 di Parigi, il Ministro degli Esteri Jean-Noël Barrot ha attribuito ufficialmente la responsabilità dell’attacco all’unità Shahid Kaveh, appartenente ai Guardiani della Rivoluzione iraniana. Definendo l’accaduto “un’offensiva di portata e aggressività inedite”, il governo francese ha già avviato la convocazione dell’ambasciatore iraniano e preannunciato severe sanzioni in sede europea. In una dettagliata nota del Ministero degli Esteri, Parigi condanna la violazione delle norme internazionali sul cyberspazio e si dice pronta a impiegare ogni strumento di risposta per scoraggiare ulteriori azioni destabilizzanti.

Le accuse di Barrot

La campagna che ha preso di mira e colpito quasi 700 siti di distribuzione l’11 e il 12 ottobre scorsi in Francia, provocando danni e l’innesco di incendi, è responsabilità dei Guardiani della Rivoluzione. Lo ha dichiarato il Ministro degli Esteri francese Jean-Noël Barrot a margine del G7 a Parigi, parlando di “una campagna di estrema gravità“. “Grazie all’eccezionale lavoro dei servizi statali – che desidero ringraziare a nome del governo e dei miei colleghi qui presenti – sono in grado di confermare che la responsabilità di questo attacco è da attribuire al Corpo delle Guardie della Rivoluzione della Repubblica Islamica dell’Iran. Si tratta di un’offensiva di portata e aggressività inedite. È il primo attacco informatico su larga scala, finalizzato al sabotaggio, che colpisce il territorio nazionale; costituisce una grave lesione agli interessi della Nazione e alla sicurezza dei cittadini francesi. Per questo motivo, non rimarrà senza conseguenze. Abbiamo ovviamente – come minimo – convocato l’ambasciatore iraniano in Francia per esprimere la nostra ferma protesta contro questo atto estremamente grave“, ha affermato Barrot.

Episodi analoghi sono stati segnalati anche in almeno altri nove Paesi europei. “Adotteremo sanzioni a livello europeo contro tutti i responsabili di questo attacco e prenderemo ogni altra misura proporzionata e necessaria, pubblica o meno, per rispondere a tale attacco e dissuadere chiunque volesse ripeterlo. Aggiungo che la magistratura è stata investita della questione e prenderà le decisioni del caso“, ha concluso, precisando infine che “la convocazione dell’ambasciatore è in corso”.

La dichiarazione del Ministero degli Esteri francese

Le accuse mosse dal Ministro Barrot vengono rafforzate e dettagliate in una lunga dichiarazione pubblicata dal Ministero degli Esteri francese sul proprio sito. “La Francia condanna con la massima fermezza gli inaccettabili attacchi informatici condotti sul proprio territorio dalla Repubblica Islamica dell’Iran contro i propri interessi“, vi si legge. “Nella notte tra l’11 e il 12 ottobre, una campagna di attacchi informatici ha preso di mira i sistemi di controllo della refrigerazione in oltre 700 punti vendita della grande distribuzione in Francia. Tali attacchi hanno causato ingenti danni materiali, l’innesco di incendi e la perdita di prodotti alimentari per un valore stimato in diverse decine di milioni di Euro. Si tratta di un grave attentato agli interessi della Nazione e alla sicurezza dei cittadini francesi. È una campagna senza precedenti per portata e livello di aggressività, che si configura come la prima operazione di cyber-offensiva condotta sul territorio nazionale con il solo scopo di sabotaggio”.

“A seguito delle indagini svolte, la Francia è in grado di attribuire all’Iran tali azioni distruttive, attuate dall’unità cyber-offensiva Shahid Kaveh, affiliata al centro elettronico e informatico del Corpo dei Guardiani della Rivoluzione Islamica iraniana. Questo attore rappresenta una minaccia persistente per le nostre infrastrutture critiche. Tali attacchi informatici distruttivi sono ingiustificabili, imperdonabili e contrari al diritto internazionale. Sono inoltre in contrasto con i principi del quadro normativo delle Nazioni Unite sul comportamento responsabile degli Stati nel cyberspazio, quadro al quale la Repubblica Islamica dell’Iran ha aderito“, si sottolinea.

“La minaccia informatica iraniana contro gli interessi francesi non è una novità“, si ricorda poi nella dichiarazione. “L’Iran ha già compiuto diversi atti di destabilizzazione nei nostri confronti, prendendo di mira, in particolare, il settimanale Charlie Hebdo nel 2023 e l’organizzazione dei Giochi Olimpici di Parigi del 2024. Nel marzo 2026, l’Unione Europea ha adottato sanzioni contro l’entità iraniana Emmenet Pasargad, che aveva contribuito alla realizzazione di tali attacchi informatici. In conformità con la strategia nazionale di cybersicurezza del 2026, la Francia è determinata a impiegare tutti i mezzi di risposta a sua disposizione – anche nell’ambito dell’Unione Europea e al fianco dei propri partner europei e internazionali – per anticipare, prevenire, scoraggiare e rispondere alle azioni destabilizzanti e distruttive che la colpiscono nel cyberspazio”, conclude la dichiarazione.