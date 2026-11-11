Frane e alluvioni, l’ISPRA: “la prevenzione costa pochi centesimi, i danni miliardi”

Investire nella conoscenza del territorio italiano costa meno di un caffè, mentre affrontare le conseguenze di frane e alluvioni comporta costi enormemente superiori. A mettere in evidenza questa differenza sono i numeri del Programma CARG, il progetto coordinato dall’ISPRA per realizzare la cartografia geologica e geotematica nazionale. Tra il 2020 e il 2027, il costo complessivo del programma ammonta ad appena 1,53 euro per cittadino, equivalente a meno di 20 centesimi all’anno. Nello stesso periodo, i danni economici attribuiti al solo dissesto idrogeologico sono stimati complessivamente in circa 26 miliardi di euro, pari a 56 euro annui per abitante. Il confronto emerge dalle proiezioni dell’ISPRA elaborate sulla base dei dati Ance-Cresme 2023 e mette in luce il divario tra le risorse necessarie per approfondire la conoscenza geologica del Paese e quelle destinate a fronteggiare le conseguenze degli eventi naturali. La cartografia rappresenta infatti uno strumento fondamentale per individuare le caratteristiche del territorio, supportare la pianificazione e orientare gli interventi di prevenzione e riduzione dei rischi.

Dissesto idrogeologico in Italia, 26 miliardi di euro di danni tra il 2020 e il 2027

I dati sono al centro del convegno “Il CARG si mostra”, organizzato dall’ISPRA e in corso a Roma, durante il quale vengono presentati i risultati raggiunti dal programma nazionale di cartografia geologica, le attività completate e i nuovi strumenti digitali sviluppati per rendere accessibili le informazioni raccolte. L’iniziativa offre l’occasione per confrontare due dimensioni economiche profondamente differenti. Da una parte c’è l’investimento necessario per disporre di una rappresentazione geologica dettagliata del territorio italiano, dall’altra il costo dei danni provocati dai fenomeni di dissesto idrogeologico. La stima di 26 miliardi di euro nel periodo 2020-2027 riguarda esclusivamente le conseguenze economiche di frane e alluvioni, mentre i 1,53 euro pro capite rappresentano il costo di realizzazione del CARG nello stesso arco temporale. Si tratta di grandezze differenti, che evidenziano tuttavia il valore della conoscenza scientifica come elemento indispensabile delle politiche di prevenzione.

Alluvione Emilia-Romagna 2023, danni per oltre 8 miliardi di euro

Uno degli esempi più significativi dell’impatto economico degli eventi estremi è rappresentato dall’alluvione che ha colpito l’Emilia-Romagna nel maggio 2023. Secondo i dati dell’Arpa Emilia-Romagna, i danni provocati dall’evento sono stati stimati in oltre 8 miliardi di euro. Una cifra che testimonia le conseguenze economiche che possono derivare da fenomeni particolarmente intensi quando interessano territori caratterizzati da condizioni di fragilità. Il caso emiliano-romagnolo evidenzia l’importanza di disporre di strumenti scientifici aggiornati per conoscere le caratteristiche fisiche e geologiche delle aree esposte. La disponibilità di informazioni dettagliate rappresenta infatti una componente essenziale della programmazione degli interventi di mitigazione del rischio e delle decisioni relative alla gestione del territorio.

Frane, alluvioni e valanghe: quasi il 95% dei Comuni italiani è esposto ai rischi naturali

La necessità di rafforzare gli strumenti di conoscenza territoriale emerge anche dall’ultimo rapporto ISPRA sul dissesto idrogeologico, che descrive un’Italia diffusamente esposta ai fenomeni naturali. Secondo i dati dell’Istituto, quasi il 95% dei Comuni italiani è interessato da almeno una delle forme di pericolosità considerate, tra frane, alluvioni, valanghe ed erosione costiera. Il quadro riguarda anche una quota rilevante della popolazione nazionale. Oltre un milione di persone vive in aree a rischio frane, mentre poco meno di sette milioni di abitanti risiedono in zone a rischio alluvioni. Sono numeri che confermano la dimensione nazionale del problema e la necessità di disporre di informazioni geologiche e territoriali affidabili. Le differenti caratteristiche delle aree montane, delle pianure, dei territori costieri e degli insediamenti urbani richiedono infatti strumenti di analisi capaci di rappresentare le specificità locali.

Il presidente ISPRA Gallone: “conoscere il territorio costa poco, ignorarlo può avere un prezzo altissimo”

A sottolineare l’importanza della prevenzione è il presidente dell’ISPRA, Maria Alessandra Gallone, che richiama la necessità di investire nella conoscenza prima che si verifichino le emergenze. “I danni arrivano sempre dopo. La prevenzione, invece, si costruisce prima, un dato alla volta, una carta alla volta”, afferma Gallone. “Il CARG ci aiuta a conoscere meglio il territorio e a trasformare questa conoscenza in decisioni più sicure per cittadini, imprese e amministrazioni. Con un investimento minimo mettiamo a disposizione strumenti fondamentali per prevenire i rischi e pianificare il futuro. Perché conoscere il territorio costa poco, ma non conoscerlo può avere un prezzo altissimo da pagare e non solo in termini economici”.

Cos’è il Programma CARG e perché è fondamentale per la sicurezza del territorio

Il Programma CARG è il progetto nazionale finalizzato alla realizzazione della cartografia geologica e geotematica italiana alla scala 1:50.000. Coordinato dall’ISPRA, viene sviluppato attraverso la collaborazione con Regioni, Province autonome, Università, Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e OGS. Il programma prevede la realizzazione di 636 Fogli geologici e geotematici, destinati a rappresentare l’intero territorio nazionale. A questi si affiancano banche dati digitali e modelli geologici tridimensionali del sottosuolo, che permettono di approfondire la conoscenza delle strutture geologiche. La cartografia prodotta riguarda contesti territoriali molto differenti: dalle Alpi agli Appennini, dalle grandi pianure alle aree urbane, fino agli ambienti marini. Questa articolazione permette di raccogliere e organizzare informazioni indispensabili non soltanto per lo studio scientifico, ma anche per la programmazione degli interventi di mitigazione e riduzione dei rischi geologici. La conoscenza del sottosuolo assume inoltre un’importanza strategica per l’individuazione e lo studio delle risorse geologiche e delle materie prime, comprese quelle necessarie alle attività produttive dell’industria italiana ed europea.

La storia del CARG e il rilancio della cartografia geologica italiana

La storia del CARG risale alla fine degli anni Ottanta, quando venne avviato il programma destinato a dotare l’Italia di una cartografia geologica moderna e omogenea. Nel corso dei decenni successivi il progetto ha attraversato fasi alterne, caratterizzate da differenti disponibilità di risorse e avanzamenti delle attività. La svolta è arrivata nel 2019, quando gli stanziamenti previsti dalla Legge di Bilancio hanno consentito di riattivare le attività di realizzazione della cartografia geologica nazionale. Il rilancio ha permesso di proseguire il lavoro di rilevamento, elaborazione e rappresentazione delle informazioni geologiche, coinvolgendo la rete di istituzioni scientifiche e amministrazioni territoriali che collaborano alla realizzazione del programma.

Cartografia geologica italiana, completato il 65% del territorio ma i fondi scadono nel 2027

Nonostante i progressi ottenuti, il Programma CARG non è ancora completo. La copertura della cartografia geologica nazionale ha raggiunto il 65% del territorio italiano, mentre resta da realizzare il restante 35%. Il problema principale riguarda la continuità dei finanziamenti. Le ultime risorse attualmente dedicate al programma termineranno infatti nel 2027, rendendo necessario individuare nuovi fondi per proseguire le attività. Il completamento del progetto non riguarda soltanto la realizzazione dei Fogli geologici ancora mancanti. Le esigenze comprendono anche l’integrazione della cartografia delle aree marine e l’aggiornamento dei dati storici, per garantire un patrimonio informativo sempre più completo e adeguato alle necessità della pianificazione territoriale. Dal confronto tra il mondo scientifico e le istituzioni, sviluppato durante il convegno “Il CARG si mostra”, emerge quindi la richiesta di considerare il completamento della copertura geologica nazionale una priorità per il Paese. La scadenza del 2027 rappresenta un passaggio decisivo per il futuro del programma. Dopo il rilancio iniziato nel 2019 e il raggiungimento del 65% della copertura, la disponibilità di ulteriori finanziamenti sarà determinante per completare la cartografia nazionale e consolidare un’infrastruttura scientifica fondamentale per la conoscenza del territorio italiano.