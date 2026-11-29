Le immagini si somigliano al punto da sembrare girate nello stesso luogo. Da una parte, una colata densa e scura che scende dai pendii brulli dell’Attica occidentale fino a inghiottire il lungomare e tingere di marrone le acque solitamente limpide del golfo di Corinto. Dall’altra, un lungo serpente d’asfalto sommerso, con le auto costrette a procedere a passo d’uomo tra gli spruzzi, mentre a poche decine di metri un enorme bacino naturale resta quasi all’asciutto. A dividerle ci sono oltre ottocento chilometri di mare; a unirle è la stessa vulnerabilità. Quello che sta accadendo tra Porto Germeno, in Grecia, e Paralimni, sulla costa sud-orientale di Cipro, non è una semplice sequenza di maltempo stagionale, ma il sintomo evidente di un equilibrio idrogeologico saltato.

L’effetto domino dopo gli incendi in Attica

A Porto Germeno, località balneare incastonata ai piedi del monte Citerone, il conto delle piogge autunnali è arrivato con puntuale puntualità dopo le ferite dell’estate. Nei mesi scorsi, gli incendi boschivi avevano divorato centinaia di ettari di macchia mediterranea e pinete sui rilievi che sovrastano l’abitato. Senza più radici a trattenere il terreno né chiome ad attutire l’impatto delle gocce, le prime precipitazioni intense hanno trasformato i versanti in scivoli di fango, cenere e detriti.

Nonostante l’avvio di cantieri antierosione su circa quattromila ettari e la messa in sicurezza di una decina di torrenti a monte, la massa d’acqua e fango ha superato gli argini naturali, invadendo strade, scantinati e attività commerciali, fino a riversarsi in mare. Un copione già visto in molte aree costiere greche, dove l’urbanizzazione a ridosso dei bacini montani si scontra con il cosiddetto ciclo fuoco-fango: prima le fiamme distruggono il suolo, poi i nubifragi lo trascinano a valle.

Il paradosso idraulico di Paralimni

Spostandosi a est, sull’isola di Cipro, il problema assume i contorni di un paradosso urbanistico. A Paralimni, nel distretto di Famagosta, ogni acquazzone violento si traduce puntualmente nell’allagamento della Leoforos Protis Apriliou (Viale Primo Aprile), una delle arterie principali della cittadina.

A sollevare le proteste dei residenti non è soltanto il disagio alla circolazione, ma la vicinanza fisica tra la strada allagata e la soluzione naturale al problema. A pochi metri dal viale si estende infatti il Lago di Paralimni, una vasta depressione stagionale tutelata a livello europeo (zona Natura 2000), celebre per ospitare durante l’inverno colonie di fenicotteri rosa. Un invaso capace di accogliere milioni di metri cubi d’acqua senza alcun rischio di esondazione.

Eppure, l’acqua resta bloccata sull’asfalto. Secondo quanto denunciano cittadini e osservatori locali, mancano canali di scolo e collettori adeguati che consentano di convogliare rapidamente le acque meteoriche dalla sede stradale al lago. Un’opera idraulica relativamente contenuta – “basterebbero uno o due collettori per risolvere il problema”, sottolineano i residenti – che continua però a rimanere sulla carta mentre l’espansione edilizia riduce la capacità drenante del suolo.

Infrastrutture vecchie per un clima nuovo

Dietro le cronache locali di questi giorni si nasconde una questione strutturale che riguarda gran parte dell’Europa meridionale. Le reti fognarie e i sistemi di drenaggio urbano di molte cittadine mediterranee sono stati progettati decenni fa, tarati su precipitazioni distribuite con maggiore regolarità nell’arco dell’anno. Oggi il regime pluviometrico è cambiato: lunghi periodi di siccità si alternano a rovesci violenti e localizzati, capaci di scaricare al suolo in poche ore l’equivalente di settimane di pioggia. In queste condizioni, anche una carenza progettuale minima o una manutenzione incompleta diventano fattori critici.

“Dobbiamo renderci conto che i tempi sono cambiati e che il cambiamento climatico è ormai dentro casa nostra“, è l’amaro sfogo che rimbalza dalle strade allagate di Cipro…Un richiamo che suona come un avvertimento per gli amministratori locali dell’intero bacino mediterraneo: senza un piano rapido di adeguamento delle reti idrauliche e di prevenzione del dissesto, ogni temporale rischia di trasformarsi in un’emergenza annunciata.