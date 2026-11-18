Le Frecce Tricolori hanno un nuovo Comandante. Oggi, mercoledì 18 novembre 2026, presso la base aerea di Rivolto, in provincia di Udine, si è svolta la cerimonia ufficiale di avvicendamento al vertice del 313° Gruppo Addestramento Acrobatico, con il passaggio di consegne tra il Tenente Colonnello Franco Paolo Marocco, Comandante uscente, e il Tenente Colonnello Pierluigi Raspa, che assume la guida della formazione acrobatica dell’Aeronautica Militare. Con questo avvicendamento, Pierluigi Raspa diventa il 27° Comandante nella storia delle Frecce Tricolori, un passaggio significativo per il reparto conosciuto per le sue esibizioni acrobatiche e per la rappresentazione del Tricolore italiano.

Franco Paolo Marocco lascia il comando delle Frecce Tricolori

Con la cerimonia di Rivolto si conclude l’incarico di Franco Paolo Marocco alla guida del 313° Gruppo Addestramento Acrobatico. Il Tenente Colonnello lascia il comando al collega Pierluigi Raspa, protagonista del nuovo avvicendamento. Il passaggio di consegne costituisce un momento importante nella storia del reparto, che prosegue la propria attività sotto una nuova guida. La cerimonia di avvicendamento è stata documentata attraverso un video realizzato oggi da Azzurro Tricolore direttamente presso la base aerea di Rivolto.