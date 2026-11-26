Si apre un nuovo capitolo nella storia delle Frecce Tricolori, uno dei simboli dell’eccellenza italiana nel mondo. Dopo oltre quarant’anni di onorato servizio, lo storico MB-339 è destinato a cedere il testimone all’M-346 di Leonardo, il velivolo chiamato ad accompagnare la Pattuglia Acrobatica Nazionale verso una nuova stagione di esibizioni, caratterizzata da prestazioni superiori, maggiori capacità di manovra e tecnologie avanzate. Il passaggio al nuovo aereo rappresenta una svolta significativa per la Pattuglia Acrobatica Nazionale, nel segno della continuità con la propria tradizione e dell’innovazione tecnologica dell’industria aeronautica italiana.

Frecce Tricolori, il nuovo M-346 con la livrea firmata Pininfarina

Uno degli elementi distintivi del nuovo velivolo è la speciale livrea disegnata da Pininfarina, che accompagnerà il rinnovamento delle Frecce Tricolori anche sotto il profilo estetico. Il nuovo M-346 introduce prestazioni e capacità di manovra più elevate, alle quali si aggiunge una maggiore sofisticazione tecnologica pensata per accrescere la spettacolarità delle esibizioni acrobatiche. In occasione del roll-out dell’M-346 PAN, l’amministratore delegato di Leonardo, Lorenzo Mariani, ha sottolineato il significato di questo passaggio per il futuro della formazione acrobatica dell’Aeronautica Militare. “Per le Frecce Tricolori, quel momento ha il profilo di un nuovo aereo: l’M-346, il velivolo che raccoglierà l’eredità dello storico MB-339 e accompagnerà la Pattuglia Acrobatica Nazionale verso una nuova stagione di evoluzioni, emozioni e successi nei cieli”, ha dichiarato Mariani.

La fine di un’epoca per lo storico MB-339 e il futuro della Pattuglia Acrobatica Nazionale

L’avvicendamento tra i due velivoli assume un particolare valore simbolico dopo oltre quattro decenni di servizio dell’MB-339. La nuova configurazione delle Frecce Tricolori nasce dalla volontà di coniugare il patrimonio della tradizione acrobatica italiana con le opportunità offerte dall’evoluzione tecnologica. “È molto più di un cambio di velivolo. È l’inizio di un nuovo capitolo nella storia di uno dei simboli dell’Italia nel mondo”, ha aggiunto Mariani, spiegando come questa trasformazione proietti la Pattuglia Acrobatica Nazionale “verso una nuova era di successi, dentro e fuori i confini nazionali”.

La scelta dell’Aeronautica Militare premia l’industria aeronautica italiana

Il rinnovamento della flotta delle Frecce Tricolori riveste un’importanza che va oltre l’ambito delle manifestazioni acrobatiche. Per Leonardo, la decisione dell’Aeronautica Militare di puntare sull’M-346 costituisce infatti un riconoscimento del patrimonio tecnologico, produttivo e industriale nazionale. La scelta di un aereo interamente legato alla capacità di sviluppo e costruzione dell’industria italiana conferma il ruolo di quest’ultima nel percorso di rinnovamento della Pattuglia Acrobatica Nazionale. “Non è un caso che l’Aeronautica Militare abbia scelto nuovamente un velivolo sviluppato e costruito in Italia per accompagnare le Frecce Tricolori nel loro futuro”, ha concluso Mariani.