Quella di domenica 29 novembre 2026 è una giornata destinata a rimanere impressa negli annali della meteorologia europea recente. Mentre sul calendario manca ancora qualche settimana all’inizio ufficiale dell’inverno astronomico, gran parte dell’Europa centrale, orientale e alpina si è risvegliata avvolta in una morsa di gelo intenso, con temperature degne del cuore di gennaio. Un’imponente massa di aria artico-polare, adagiata sul continente e intrappolata al suolo da un vasto regime di alta pressione, ha trasformato pianure, vallate e altopiani in un gigantesco congelatore a cielo aperto. I dati certificati dai servizi meteorologici nazionali aderenti agli standard WMO (World Meteorological Organization), raccolti tramite stazioni sinottiche e climatologiche con sensori a 2 metri in schermo standard e diffusi attraverso reti ufficiali e aggregatori scientifici come Ogimet e DHMZ alle ore 06 UTC (le 07:00 italiane), disegnano un quadro climatico di rara severità per la fine di novembre.

Il cuore gelido dell’Europa: Repubblica Ceca sotto i -24°C e 18 record infranti

L’epicentro assoluto di questa ondata di freddo precoce si è localizzato tra i rilievi della Repubblica Ceca, dove la combinazione perfetta tra cieli completamente sereni, assenza di vento, spessa copertura nevosa al suolo e un potentissimo raffreddamento radiativo notturno ha fatto crollare la colonnina di mercurio su valori polari. Secondo i dati ufficiali diffusi dall’istituto meteorologico nazionale ČHMÚ (Český hydrometeorologický ústav), le conche dei Monti dei Giganti e dei Monti Orlické hanno vissuto un’alba letteralmente glaciale. La stazione di Jizerka – Horní Jizera ha toccato l’incredibile valore di -24,2°C, seguita a ruota da Jizerka-rašeliniště con -24,1°C e da Kořenov-Jizerka con -22,8°C. Non è andata diversamente a Orlické Záhoří, dove il termometro si è fermato a -20,4°C, e a Králíky, scesa fino a -18,1°C.

Il dato forse più emblematico sotto il profilo climatologico arriva però da Ropice, nella regione della Moravia-Slesia, dove sono stati registrati -17,3°C: un valore che rappresenta il nuovo record assoluto di freddo per il mese di novembre nella storia di quella stazione. Complessivamente, il ČHMÚ ha certificato il superamento dei record di temperatura minima giornaliera in circa 18 località del Paese. Anche lontano dalle conche montane il freddo si è fatto sentire con forza: a Praga il risveglio ha segnato -5°C, con valori ancora più rigidi verso Brno, mentre nelle pianure interessate da bassa nuvolosità le minime hanno oscillato tra -5°C e -2°C, precipitando tra -10°C e -5°C (e localmente anche al di sotto) laddove il cielo è rimasto sgombro da nubi sopra il manto nevoso. Persino nelle ore centrali della giornata, il sole pallido di fine novembre non è riuscito a scaldare l’aria, lasciando le massime diurne generalmente sotto lo zero.

Slovacchia nella morsa del ghiaccio: la notte più fredda della stagione

Spostandosi appena più a est, lo scenario in Slovacchia non è stato meno estremo. Il servizio meteorologico nazionale SHMÚ (Slovenský hydrometeorologický ústav) ha confermato che quella tra il 28 e il 29 novembre 2026 è stata la notte più fredda della stagione finora registrata. Alle ore 07:35, la stazione ufficiale di Červený Kláštor, incastonata nella regione di Prešov ai margini dei monti Pieniny, ha raggiunto -20,6°C. Freddo pungente e atmosfera cristallina anche a Poprad, ai piedi degli Alti Tatra, dove il termometro ha toccato -19,1°C, mentre a Dobšinská ľadová jaskyňa si sono registrati -18,4°C. Le reti di monitoraggio amatoriali e volontarie hanno rilevato persino picchi più bassi nei microclimi più isolati, come a Veľká Poľana, dove la temperatura è crollata fino a circa -27,8°C.

In queste vallate carpatiche la quotidianità di una domenica mattina di fine autunno si è trasformata in un’esperienza tipicamente siberiana. Uscire di casa all’alba significava imbattersi in un silenzio ovattato, rotto solo dallo scricchiolio secco della neve gelata sotto gli scarponi. Il respiro si condensava istantaneamente in nuvole di vapore bianco, i parabrezza delle automobili erano sigillati da spessi strati di galaverna e dai comignoli delle case il fumo saliva perfettamente dritto verso un cielo blu cobalto, segno inequivocabile della totale assenza di vento e della presenza di una fortissima inversione termica al suolo.

Polonia e Carpazi in allerta: gelo intenso verso le notti successive

Anche la Polonia ha fatto i conti con un risveglio rigido e generalizzato. Secondo i rilevamenti dell’istituto IMGW (Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej), le gelate hanno abbracciato l’intero territorio nazionale. Nell’entroterra le temperature minime si sono attestate diffusamente tra -8°C e -5°C, risultando più miti soltanto lungo la fascia costiera del Mar Baltico, dove la mitigazione marina ha contenuto il calo intorno a -1°C. Nelle conche carpatiche e nell’area di Podhale, invece, l’aria gelida si è accumulata nei fondovalle facendo scendere i valori localmente tra -12°C e -15°C. Le osservazioni sinottiche delle 06 UTC hanno fissato Varsavia a -7°C e Cracovia a -6°C, con temperature massime diurne spesso rimaste negative.

La situazione in Polonia è destinata addirittura ad acuirsi nel brevissimo termine. L’IMGW ha infatti diramato allerte di primo grado per gelo forte, avvertendo la popolazione che nelle valli meridionali la colonnina di mercurio potrebbe scendere tra -15°C e -17°C già nella notte tra il 29 e il 30 novembre. Nelle strade di Varsavia e Cracovia i mercatini pre-natalizi hanno aperto i battenti in un clima pienamente invernale, con i residenti imbacuccati in pesanti piumini e le autorità comunali impegnate a monitorare le infrastrutture idriche e la viabilità stradale contro il rischio di ghiaccio nero.

Europa orientale e Balcani: da Bucarest a Sofia tra neve e codice giallo

Il respiro gelido dell’anticiclone ha raggiunto con decisione anche l’Europa sud-orientale e i Balcani. In Romania, l’amministrazione meteorologica nazionale ANM (Administrația Națională de Meteorologie) ha segnalato minime fino a -12°C nelle depressioni della Transilvania orientale, mentre nella capitale Bucarest alle 06 UTC si registravano circa -3°C. Anche in questo caso l’emergenza freddo è appena cominciata: l’ANM ha emesso avvisi per gelate ancora più severe nelle notti successive, con possibili affondi fino a -16°C o -18°C nelle conche carpatiche e massime diurne che nel centro-est del Paese restano bloccate su valori negativi, localmente fino a -6°C.

Più a sud, la Bulgaria ha vissuto una domenica dal volto pienamente invernale: a Sofia alle 06 UTC il termometro segnava -5°C con presenza di neve al suolo e l’emissione di un codice giallo per basse temperature, con massime diurne previste tra -2°C e -1°C e solo leggermente positive nelle aree più meridionali. Gelo moderato ma persistente anche in Ucraina e Moldavia: alle 06 UTC Kiev registrava -2°C nel contesto di una giornata rigida con massime comprese tra 0°C e -5°C (e valori ben più bassi lungo la catena dei Carpazi), mentre a Chișinău il termometro si fermava a -3°C. Leggermente più contenuta, ma comunque ben al di sotto dello zero, la situazione in Ungheria, dove il servizio meteorologico OMSZ / HungaroMet ha rilevato circa -1°C a Budapest alle 06 UTC, con minime tipiche comprese tra -3°C e -5°C sul resto del territorio.

Germania, Austria e Francia: il freddo conquista anche l’Europa centro-occidentale

L’ondata di freddo non si è fermata all’Est europeo, ma ha esteso il proprio raggio d’azione fino al cuore della Germania, dell’Austria e della Francia nord-orientale. In Germania si sta chiudendo quello che gli esperti definiscono il novembre più freddo degli ultimi dieci anni, preludio a un possibile periodo dell’Avvento tra i più rigidi degli ultimi sedici anni. La giornata di domenica 29 novembre è risultata secca, tagliente e ventosa: a Berlino alle ore 07:00 CET, secondo i dati riportati dall’ARSO, i termometri segnavano -5°C sotto un cielo nuvoloso, ma la sensazione di freddo veniva drasticamente amplificata da un vento teso a 22km/h con raffiche fino a 36km/h, capace di abbattere il wind chill su valori ben più severi. A Monaco di Baviera le minime sono scese tra -3°C e -4°C, con massime diurne che faticavano enormemente a schiodarsi dallo zero, mentre in tutta la Baviera si segnalavano fitte nebbie ghiacciate e pericolo concreto di lastroni di ghiaccio sulle arterie stradali.

In Austria, Vienna si è svegliata con -3°C nelle prime ore del mattino, avvolta da cieli grigi e schiacciata da una pressione atmosferica elevatissima pari a 1036 hPa, a testimonianza della straordinaria solidità dell’anticiclone termico. Ancora più sorprendente il quadro in Francia, dove il freddo ha colpito con particolare insistenza il nord-est e l’Alsazia. Secondo i report di Selectra e Météocity, al risveglio Strasburgo e Nancy hanno toccato -4°C, mentre Digione si è fermata a -3°C. Per l’Alsazia si tratta del quarto mattino consecutivo di gelo, una persistenza non comune per la terza decade di novembre che ha spinto Météo-France a emettere una vigilanza gialla per quindici dipartimenti, tra cui Bas-Rhin e Moselle. Tra le case a graticcio di Strasburgo, brina e ghiaccio hanno disegnato scenari da cartolina invernale, costringendo pendolari e turisti a fare i conti con marciapiedi scivolosi e un’aria frizzante e immobile.

L’Italia non resta a guardare: estese gelate in Pianura Padana

In questo contesto continentale di un inverno in grandissimo anticipo, anche l’Italia ha avvertito gli effetti diretti della circolazione fredda e della stabilità atmosferica. Nella mattinata di domenica 29 novembre 2026, il rasserenamento notturno e la calma di vento hanno favorito estese e diffuse gelate sulla Pianura Padana e nelle vallate interne del Centro. Le temperature minime sulle pianure settentrionali si sono attestate diffusamente tra -2°C e +1°C, scendendo con facilità sotto lo zero soprattutto tra Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e nelle aree di aperta campagna, dove la brina ha imbiancato campi, tetti e automobili.

Un primo, deciso assaggio d’inverno che, secondo le tendenze modellistiche, rappresenta soltanto l’antipasto: tra l’inizio di dicembre e i giorni successivi, ulteriori inversioni termiche e nuovi impulsi freddi dall’Europa orientale potrebbero accentuare ancora il raffreddamento sulle pianure e nei fondovalle italiani, confermando una partenza stagionale che in Europa non si vedeva così decisa da molti anni.