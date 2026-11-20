Il gas naturale liquefatto americano cambia rotta nel Mediterraneo e punta sull’Europa. Almeno due metaniere che trasportavano GNL dagli Stati Uniti verso l’Egitto hanno modificato la propria destinazione mentre si trovavano già nelle acque del Mediterraneo, scegliendo di dirigersi verso i mercati europei. Un cambiamento significativo nei flussi energetici internazionali, che si inserisce in una fase caratterizzata da differenti condizioni di domanda e di prezzo tra Europa e Asia. La notizia è riportata da Asharq Business, sulla base dei dati di tracciamento delle navi raccolti da Bloomberg e dalla società di analisi energetica Kpler. Le informazioni documentano una modifica delle rotte commerciali che coinvolge diversi carichi di gas statunitense e che sta contribuendo ad aumentare le forniture disponibili sul mercato europeo.

Gas americano, almeno quattro metaniere cambiano destinazione verso l’Europa

Le due navi inizialmente dirette in Egitto non rappresentano un caso isolato. Le loro deviazioni si aggiungono infatti a quelle di altre due metaniere cariche di gas naturale liquefatto statunitense che, a partire dalla scorsa settimana, hanno modificato il proprio itinerario commerciale. In questo secondo caso, le imbarcazioni avrebbero dovuto proseguire verso i mercati asiatici, ma hanno invece scelto di dirigersi verso l’Europa. Complessivamente, dunque, sono almeno quattro le metaniere statunitensi interessate dalle variazioni di destinazione segnalate. Il fenomeno evidenzia come le rotte del commercio internazionale di GNL possano cambiare anche durante la navigazione, seguendo l’evoluzione delle condizioni economiche nei diversi mercati di destinazione.

Prezzi del gas in Europa più alti rispetto all’Asia: cosa sta succedendo

Alla base di questi cambiamenti si trova soprattutto la diversa situazione dei mercati energetici internazionali. Secondo quanto riferito da Asharq Business, la domanda di gas di alcuni grandi acquirenti asiatici rimane debole, mentre i prezzi praticati sul mercato europeo risultano più elevati rispetto a quelli asiatici. Questa differenza rende l’Europa una destinazione economicamente più interessante per i carichi di GNL, favorendo lo spostamento delle forniture statunitensi verso il continente. Il confronto tra i prezzi sui due mercati assume quindi un ruolo centrale nell’orientamento dei flussi commerciali. Quando le quotazioni europee superano quelle asiatiche, le condizioni di mercato possono incentivare una diversa distribuzione dei carichi disponibili, come emerge dalle recenti variazioni di rotta delle metaniere.

Mercato europeo del gas, le nuove forniture contribuiscono a contenere i prezzi

L’arrivo di ulteriori quantitativi di gas naturale liquefatto in Europa potrebbe rappresentare un elemento favorevole per l’equilibrio tra domanda e offerta. Secondo la ricostruzione riportata dal portale, l’incremento delle forniture sta già contribuendo ad attenuare la scarsità di gas sul mercato europeo e a contenere le quotazioni. Si tratta di uno sviluppo rilevante anche alla luce dell’andamento recente dei prezzi. Nel mese di ottobre, infatti, i contratti europei di riferimento sul gas avevano raggiunto i massimi degli ultimi quattro anni, evidenziando una fase di particolare tensione sul mercato energetico. Le nuove forniture provenienti dagli Stati Uniti intervengono dunque in un contesto nel quale una maggiore disponibilità di GNL può contribuire a ridurre la pressione sui prezzi. Il trasferimento di carichi precedentemente destinati ad altri mercati aumenta infatti i volumi indirizzati verso l’Europa, favorendo un riequilibrio delle condizioni di approvvigionamento.

GNL, il Mediterraneo al centro dei nuovi flussi energetici tra Stati Uniti ed Europa

Le deviazioni registrate nel Mediterraneo mostrano anche il ruolo di quest’area geografica nei collegamenti energetici tra gli Stati Uniti, il continente europeo e gli altri mercati internazionali del gas. La circostanza che almeno due metaniere abbiano cambiato destinazione mentre erano già in navigazione verso l’Egitto rende particolarmente evidente la flessibilità dei trasporti marittimi di gas naturale liquefatto. Le modifiche si inseriscono in un quadro più ampio, nel quale anche i carichi originariamente diretti verso l’Asia vengono reindirizzati in funzione delle condizioni commerciali. Il mercato europeo si trova così a beneficiare di una maggiore disponibilità di gas americano, favorita contemporaneamente dalla debolezza della domanda di alcuni importatori asiatici e dal differenziale delle quotazioni tra le due aree. Le nuove rotte delle metaniere confermano quindi la stretta relazione tra prezzi internazionali del gas, domanda energetica e destinazioni delle forniture di GNL. In questa fase, le condizioni del mercato stanno favorendo l’Europa, con l’afflusso di ulteriori carichi statunitensi che contribuisce ad allentare le tensioni sull’offerta e sulle quotazioni.