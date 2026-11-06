Gas, Pichetto Fratin: “possiamo garantire agli italiani di avere la copertura per l’inverno”

L’Italia può affrontare l’inverno con la garanzia di una copertura delle proprie necessità di gas. A rassicurare sulla situazione energetica nazionale è il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, che ha confermato come le riserve italiane di gas abbiano raggiunto il 90%. Una condizione che consente al Paese di guardare alla stagione invernale con maggiore tranquillità, mentre altri Stati europei si trovano ad affrontare difficoltà negli approvvigionamenti. Il ministro ne ha parlato durante la puntata di “Cinque Minuti”, in onda questa sera su Rai 1, soffermandosi sia sulla sicurezza energetica dell’Italia sia sulla possibilità di intervenire a sostegno dei Paesi europei che dovessero avere bisogno di gas.

Gas in Italia, Pichetto Fratin: “possiamo garantire agli italiani di avere la copertura di gas per l’inverno”

Il dato centrale riguarda il livello delle riserve nazionali di gas, attualmente al 90%. Una disponibilità sulla quale il ministro Pichetto Fratin ha fondato le proprie rassicurazioni in vista dei mesi invernali. “Possiamo garantire agli italiani di avere la copertura di gas per l’inverno”, ha dichiarato il titolare del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica. Le parole del ministro delineano dunque una situazione di sicurezza degli approvvigionamenti energetici per l’Italia, con riserve che consentono al Governo di garantire la copertura di gas per la stagione più fredda dell’anno.

Gas in Europa, alcuni Paesi in difficoltà nonostante gli interventi sul mercato

Il quadro italiano si inserisce in una situazione europea che presenta condizioni differenti tra i singoli Stati. Pichetto Fratin ha infatti evidenziato come alcuni Paesi europei stiano incontrando difficoltà sul fronte del gas, pur essendo già intervenuti sul mercato per affrontare la situazione. Queste differenze nelle disponibilità energetiche hanno portato il ministro a richiamare il principio della solidarietà tra Paesi, prospettando la possibilità che gli Stati con maggiori riserve possano contribuire a sostenere quelli che dovessero manifestare esigenze di approvvigionamento.

Solidarietà europea sul gas, l’Italia pronta a condividere le risorse in caso di necessità

La posizione espressa da Pichetto Fratin non si limita alla disponibilità delle riserve italiane, ma riguarda anche la cooperazione internazionale in materia energetica. Il ministro ha richiamato l’esperienza del piano di solidarietà mondiale sul gasolio, indicando un possibile approccio analogo anche per il gas. “Ci sono Paesi europei che hanno qualche difficoltà, anche se stanno intervenendo sul mercato, e a me è venuto naturale dire che così come siamo entrati in un piano di solidarietà a livello mondiale per quanto riguarda il gasolio, se ci fosse una richiesta sul gas, chi ha deve dare qualcosa”, ha aggiunto Pichetto Fratin. Il ragionamento del ministro introduce dunque la possibilità di una condivisione delle disponibilità di gas tra Paesi, qualora dovessero emergere richieste di sostegno. Una prospettiva legata alle eventuali necessità degli Stati che incontrano maggiori difficoltà, nel solco della collaborazione internazionale già richiamata per il gasolio. La posizione illustrata da Pichetto Fratin mette così in evidenza due aspetti della politica energetica italiana: da una parte la garanzia di copertura del gas per l’inverno, sostenuta da riserve nazionali al 90%; dall’altra la disponibilità a partecipare a un eventuale meccanismo di solidarietà per sostenere i Paesi europei in difficoltà.