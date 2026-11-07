Gaza, forti piogge e freddo: allagate le tende di centinaia di sfollati

Le forti piogge che si sono abbattute sulla Striscia di Gaza hanno provocato l’allagamento di migliaia di tende in cui trovano riparo i palestinesi sfollati, aggravando ulteriormente una situazione umanitaria già drammatica. A riferirlo è l’agenzia di stampa Wafa. Secondo le stime, sono circa 270mila le tende che ospitano gli sfollati, mentre oltre 400mila persone vivono in zone particolarmente vulnerabili, esposte al rischio di inondazioni o situate lungo la costa, dove il maltempo e il freddo invernale rappresentano una minaccia costante.

Le condizioni meteorologiche stanno mettendo a dura prova soprattutto bambini, donne e anziani. L’emergenza è particolarmente preoccupante alla luce di quanto accaduto negli ultimi 3 inverni, durante i quali diverse persone, tra cui numerosi neonati, hanno perso la vita a causa delle basse temperature.