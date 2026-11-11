Gaza travolta dal maltempo: piogge torrenziali e alluvioni, oltre 200mila persone a rischio

Non dà tregua il maltempo nella Striscia di Gaza, dove le piogge torrenziali degli ultimi giorni hanno provocato allagamenti, distrutto rifugi di fortuna e aggravato una situazione umanitaria già drammatica. Secondo le stime preliminari dell’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA), oltre 200mila persone potrebbero essere state colpite dalle inondazioni e avere bisogno di assistenza urgente.

Il bilancio dei danni è pesante: fino a lunedì risultavano danneggiati più di 40mila rifugi familiari, oltre 900 latrine e 9 strutture sanitarie. Particolarmente allarmante la condizione degli sfollati: circa 950mila persone vivono in aree esposte al rischio di allagamenti, mentre 400mila si trovano nelle zone classificate a rischio estremamente elevato. Quasi la metà di queste ultime sono bambini.

Il maltempo ha causato anche vittime. L’UNICEF ha riferito che una donna e 3 bambini, di 4, 5 e 8 anni, sono morti nella parte centrale della Striscia dopo che le forti precipitazioni hanno provocato il crollo di una duna di sabbia sulla tenda in cui si trovavano. L’emergenza interessa soprattutto Gaza City e il Nord dell’enclave, dove gli operatori umanitari hanno individuato 245 insediamenti temporanei e 23 tratti stradali che necessitano di interventi urgenti con macchinari pesanti. A rendere ancora più difficile la gestione della crisi è la mancanza di luoghi sicuri in cui trasferire le famiglie rimaste senza riparo a causa degli allagamenti o della distruzione delle abitazioni durante la guerra.

Le organizzazioni umanitarie segnalano inoltre difficoltà nell’accesso a diverse aree del territorio, anche a causa delle restrizioni israeliane oltre la cosiddetta Linea gialla. L’OCHA chiede quindi finanziamenti immediati e autorizzazioni per introdurre macchinari pesanti, carburanti e pezzi di ricambio, indispensabili per garantire il funzionamento dei mezzi di soccorso e dei generatori di emergenza.