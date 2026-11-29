Tragedia nel mondo della vela nella mattinata di oggi, domenica 29 novembre, al largo di Genova Prà, dove un uomo di 70 anni ha perso la vita durante una regata velica organizzata dal circolo Ilva. La vittima è Vincenzo Maldari, morto annegato dopo essere stato colpito alla testa dal boma dell’imbarcazione sulla quale si trovava. Ferito anche uno skipper quarantenne, che si è tuffato in mare nel tentativo di salvargli la vita ed è stato successivamente trasportato in ospedale. L’incidente si è verificato intorno alle 11:15. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, Maldari sarebbe stato colpito alla testa dal boma, l’asta dell’imbarcazione velica, durante una manovra. Il movimento improvviso dell’asta avrebbe provocato la caduta in mare del settantenne, che avrebbe perso conoscenza nel giro di pochi minuti.

Il tentativo di salvataggio e l’imbarcazione alla deriva

Per cercare di soccorrere Maldari, uno skipper di 40 anni si è tuffato in acqua nel tentativo di raggiungerlo, dopo che era stato lanciato un salvagente con sagola. Le operazioni di salvataggio sono state però complicate dalla rottura della cima, che ha finito per bloccare l’elica dell’imbarcazione, lasciando il natante alla deriva. Entrambi gli uomini sono stati recuperati da una barca d’appoggio alla regata. Per Vincenzo Maldari, tuttavia, non c’era ormai più nulla da fare. Il quarantenne è stato invece soccorso e trasferito in codice giallo all’ospedale San Martino di Genova.

Sul posto sono intervenuti gli uomini della Capitaneria di porto, i vigili del fuoco con il nucleo sommozzatori e il personale della Croce Verde di Sestri Ponente. I sommozzatori hanno successivamente provveduto al recupero dell’imbarcazione rimasta alla deriva, condotta al molo di Sestri con l’assistenza della Capitaneria di porto. Il natante coinvolto nell’incidente è stato posto sotto sequestro e si trova a Marina Aeroporto. Su indicazione dell’autorità giudiziaria, la Capitaneria di porto sta procedendo alla raccolta delle testimonianze dei partecipanti alla regata, con l’obiettivo di ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente costato la vita al settantenne.