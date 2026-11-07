Genova, incendio in un appartamento: donna trovata morta dai Vigili del Fuoco

Un incendio divampato all’interno di un appartamento a Genova è costato la vita a una donna. La tragedia si è consumata nella mattinata di oggi, sabato 7 novembre, in un’abitazione situata in via Robino, dove sono intervenuti i Vigili del Fuoco dopo una segnalazione relativa alla presenza di fumo proveniente dall’immobile. Nonostante l’intervento dei soccorritori, per la donna non c’è stato nulla da fare. Quando i Vigili del Fuoco sono riusciti a entrare nell’appartamento, l’hanno trovata già priva di vita.

Donna trovata senza vita nell’appartamento incendiato

Una volta sul posto, i soccorritori hanno dovuto sfondare la porta dell’appartamento per riuscire ad accedere ai locali e tentare di mettere in salvo la donna che si trovava all’interno. L’intervento dei Vigili del Fuoco si è purtroppo concluso con una tragica scoperta. Dopo aver forzato l’ingresso dell’abitazione, i soccorritori hanno raggiunto la donna, trovandola già morta. L’incendio nell’appartamento di via Robino a Genova si è così trasformato in una tragedia, con la perdita di una vita umana nonostante il tentativo di soccorso da parte dei Vigili del Fuoco.