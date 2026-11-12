Geotermia, pubblicato il nuovo decreto sugli impianti a circuito aperto: cosa cambia in Italia

Novità importanti per il settore delle energie rinnovabili in Italia. Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica (MASE) ha pubblicato un nuovo decreto dedicato agli impianti geotermici a circuito aperto, introducendo un quadro di riferimento tecnico uniforme a livello nazionale. Il provvedimento, annunciato il 12 novembre 2026, punta a favorire lo sviluppo della geotermia a bassa entalpia, una tecnologia rinnovabile che può contribuire all’efficienza energetica e alla climatizzazione degli edifici civili. La novità principale riguarda la definizione delle caratteristiche degli impianti e delle prime indicazioni tecniche per la loro realizzazione, con l’obiettivo di superare un vuoto regolatorio e stabilire criteri e modalità di realizzazione omogenei su tutto il territorio italiano.

Geotermia a circuito aperto, cosa prevede il nuovo decreto del MASE

Il decreto interviene su un ambito specifico delle tecnologie geotermiche, quello degli impianti a circuito aperto, definendone le caratteristiche e fornendo le prime indicazioni tecniche necessarie alla loro realizzazione. L’introduzione di criteri uniformi rappresenta un passaggio significativo per il settore, poiché consente di delineare un riferimento nazionale per lo sviluppo di queste installazioni. L’obiettivo del Ministero è quello di favorire la diffusione delle tecnologie geotermiche a bassa entalpia, anche attraverso il loro impiego nella climatizzazione degli edifici civili. Il provvedimento si inserisce quindi nel percorso di aggiornamento delle norme italiane sulle fonti rinnovabili, con particolare attenzione alla necessità di conciliare lo sviluppo degli impianti con la sostenibilità ambientale e la protezione delle risorse naturali.

Efficienza energetica degli edifici, il ruolo della geotermia a bassa entalpia

Uno degli aspetti centrali del nuovo intervento normativo riguarda le potenzialità della geotermia a bassa entalpia per la climatizzazione degli edifici. Il Ministero considera questa risorsa rinnovabile uno strumento importante per contribuire al miglioramento dell’efficienza energetica, anche nel settore civile. La definizione di un quadro tecnico nazionale risponde alla volontà di creare condizioni più favorevoli all’utilizzo di queste tecnologie, attraverso indicazioni condivise che possano accompagnare lo sviluppo del comparto. La scelta del MASE punta dunque a valorizzare una fonte energetica rinnovabile nell’ambito delle politiche dedicate alla transizione energetica e all’aggiornamento della normativa sulle energie pulite.

Il ministro Pichetto: “colmiamo un vuoto normativo”

A sottolineare l’importanza del provvedimento è il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, che evidenzia il contributo della geotermia agli obiettivi di efficienza energetica degli edifici. “Con questo decreto compiamo un passo avanti per valorizzare il potenziale della geotermia a bassa entalpia, una risorsa rinnovabile che può offrire un contributo significativo all’efficienza energetica e alla climatizzazione degli edifici”, dichiara il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto. “Definire caratteristiche e criteri tecnici chiari e uniformi significa dare maggiore certezza agli operatori, favorire la diffusione di queste tecnologie e accompagnare lo sviluppo del settore nel rispetto dell’ambiente e delle risorse idriche”. Le dichiarazioni del ministro pongono l’accento su due elementi fondamentali del decreto: la necessità di offrire maggiore certezza agli operatori del settore e quella di assicurare che la diffusione degli impianti avvenga nel rispetto degli equilibri ambientali.

Impianti geotermici e tutela delle risorse idriche: gli obiettivi del provvedimento

Accanto alla promozione delle energie rinnovabili, il decreto attribuisce particolare rilievo alla tutela delle risorse idriche, considerata un principio essenziale per accompagnare lo sviluppo degli impianti geotermici a circuito aperto. Il MASE intende favorire una crescita ordinata del settore, attraverso criteri tecnici che tengano conto sia delle esigenze di realizzazione delle installazioni sia della necessità di salvaguardare l’ambiente. La sostenibilità ambientale costituisce pertanto uno degli elementi centrali del nuovo quadro regolatorio, insieme all’obiettivo di rendere più omogenee le condizioni tecniche di riferimento per gli impianti sul territorio nazionale.

Energie rinnovabili in Italia, un nuovo tassello nel quadro normativo nazionale

La pubblicazione del decreto sulla geotermia a circuito aperto si colloca nel più ampio processo di aggiornamento delle disposizioni che regolano le fonti energetiche rinnovabili in Italia. L’intervento mira a colmare una lacuna normativa in un settore che il Ministero considera rilevante per l’efficienza energetica e per la climatizzazione degli edifici, offrendo un primo riferimento tecnico nazionale per la realizzazione degli impianti. Con il nuovo provvedimento, il MASE punta a creare un contesto regolatorio più chiaro per lo sviluppo della geotermia a bassa entalpia, favorendo la diffusione di questa tecnologia e mantenendo al centro la protezione dell’ambiente e delle risorse idriche.