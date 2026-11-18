Una straordinaria scoperta archeologica a Gerico riporta alla luce testimonianze risalenti a circa duemila anni fa, quando la città era uno dei principali centri politici ed economici dell’antica Giudea. Tre tombe monumentali dell’età di Erode, databili tra il I secolo a.C. e il I secolo d.C., sono state individuate a Khirbet Thaniyah, poche centinaia di metri a nord-ovest di Tell es-Sultan, sulla falesia calcarea ai piedi del Monte delle Tentazioni. La scoperta è il risultato delle attività condotte dal Ministero delle Antichità e del Turismo della Palestina e dalla Missione archeologica della Sapienza Università di Roma a Tell es-Sultan/Antica Gerico. Le caratteristiche architettoniche delle sepolture, il numero dei defunti e i materiali rinvenuti suggeriscono che le tombe appartenessero a membri dell’aristocrazia di Gerusalemme, le grandi famiglie che frequentavano e possedevano proprietà nella città durante l’età erodiana e augustea.

Scoperte a Gerico tre tombe monumentali risalenti all’età di Erode

Il ritrovamento è avvenuto nell’area archeologica di Khirbet Thaniyah, in un contesto strettamente legato alla storia dell’antica Gerico. Le tre sepolture presentano caratteristiche monumentali che testimoniano l’importanza sociale delle persone che vi furono deposte. Le tombe erano organizzate attorno a una camera funeraria centrale, dalla quale si sviluppavano loculi radiali destinati ad accogliere i defunti. Alcune sepolture erano inoltre impreziosite da facciate monumentali: di una di queste strutture gli archeologi hanno recuperato diversi frammenti. La disposizione degli ambienti funerari, insieme alla quantità delle inumazioni e alla natura dei reperti, costituisce un elemento significativo per ricostruire le pratiche sepolcrali delle famiglie più influenti della Giudea tra la fine dell’epoca ellenistica e l’inizio della dominazione romana.

Gerico e l’aristocrazia di Gerusalemme: la città dei palazzi d’inverno di Erode

Per comprendere il valore storico della scoperta è necessario considerare il ruolo ricoperto da Gerico tra il I secolo a.C. e il I secolo d.C.. In quel periodo la città era la seconda della Giudea per importanza dopo Gerusalemme e rappresentava un centro particolarmente rilevante per le élite politiche ed economiche della regione. I sovrani asmonei e successivamente Erode il Grande vi fecero costruire i propri palazzi d’inverno, contribuendo a rafforzare il prestigio della città. Anche le grandi famiglie di Gerusalemme mantenevano un legame diretto con Gerico, dove possedevano estese tenute dedicate alla coltivazione delle palme da dattero e del balsamo. La presenza di queste proprietà si accompagnava alla consuetudine di scegliere Gerico come luogo di sepoltura. È proprio in questo contesto che si inseriscono le tre tombe monumentali appena individuate, attribuite con ogni probabilità a esponenti dell’aristocrazia gerosolimitana. La città fu inoltre teatro di alcuni passaggi fondamentali della storia della Giudea. Erode il Grande morì a Gerico nel 4 a.C., mentre nel 6 d.C. la Giudea divenne provincia romana. Nel 68 d.C. le legioni guidate da Vespasiano occuparono Gerico, due anni prima della caduta di Gerusalemme.

Casse funerarie di legno e calcare: cosa hanno trovato gli archeologi

Uno degli aspetti di maggiore interesse della scoperta riguarda le modalità di sepoltura e i materiali utilizzati per custodire i corpi dei defunti. Le tombe documentano infatti pratiche funerarie differenti, riconducibili a diverse fasi cronologiche. In una prima fase, fino al 6 d.C., i defunti venivano deposti all’interno di casse lignee. Successivamente furono utilizzate casse di calcare finemente decorate, che testimoniano l’evoluzione delle consuetudini funerarie nel periodo considerato. Durante le indagini sono stati rinvenuti materiali di particolare importanza archeologica, tra cui casse di legno, suppellettili e frammenti di tessuti. Si tratta di testimonianze che potranno contribuire alla conoscenza delle condizioni di vita, delle tradizioni e delle pratiche funerarie delle famiglie che abitavano o frequentavano Gerico duemila anni fa. Una parte consistente dei reperti è ancora in corso di scavo e sarà successivamente sottoposta a studi e analisi specifiche. Particolare attenzione sarà dedicata anche ai resti umani, dai quali gli studiosi potranno ricavare informazioni sulle persone sepolte all’interno dei complessi monumentali.

Le tombe dell’età erodiana e il collegamento con i racconti di Flavio Giuseppe

Il ritrovamento assume un’importanza particolare anche per il rapporto con le fonti storiche dell’epoca. Le grandi famiglie dell’età erodiana e augustea sono infatti descritte con dovizia di particolari dallo storico Flavio Giuseppe, una delle principali fonti per la ricostruzione degli avvenimenti della Giudea in quel periodo. Le nuove sepolture permettono di affiancare alle testimonianze scritte elementi materiali direttamente riconducibili all’ambiente sociale raccontato dallo storico. I complessi funerari, le casse, i tessuti e i resti umani costituiscono documenti archeologici che potranno essere esaminati per approfondire la conoscenza di quelle famiglie. A sottolineare il valore della scoperta è Lorenzo Nigro, direttore della Missione archeologica della Sapienza Università di Roma, che dichiara: “queste tombe ci mettono davanti alle famiglie di cui scrive Flavio Giuseppe: le loro sepolture, il legno delle casse, i tessuti”. Il direttore della missione aggiunge: “lo studio dei reperti e dei resti umani potrà dirci molto su di loro”.

Gli scavi archeologici a Gerico proseguono: nuove analisi sui reperti e sui resti umani

Le indagini archeologiche a Khirbet Thaniyah sono ancora in corso. Il lavoro degli studiosi proseguirà con lo scavo dei materiali non ancora completamente recuperati e con l’analisi dei reperti già individuati nei complessi funerari. Le ricerche si concentreranno sulle testimonianze materiali e sui resti umani, con l’obiettivo di ottenere ulteriori informazioni sulle famiglie dell’aristocrazia gerosolimitana che scelsero Gerico come luogo di sepoltura. Gli elementi raccolti potranno contribuire a definire meglio il quadro storico e sociale della città durante l’età di Erode e quella augustea. La scoperta rappresenta un nuovo risultato della collaborazione scientifica e istituzionale tra la Sapienza Università di Roma e il Ministero delle Antichità e del Turismo della Palestina, avviata a Gerico nel 1997.

Tell es-Sultan, l’antica Gerico riconosciuta patrimonio mondiale UNESCO

Le tre tombe sono state scoperte nelle vicinanze di Tell es-Sultan/Antica Gerico, un sito archeologico di straordinaria rilevanza storica, iscritto dal 2023 nella Lista del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO. La presenza delle sepolture monumentali nell’area ai piedi del Monte delle Tentazioni aggiunge nuove testimonianze alla conoscenza della Gerico di età erodiana, quando la città ospitava i palazzi d’inverno dei sovrani e le proprietà delle grandi famiglie di Gerusalemme. Il proseguimento degli scavi e lo studio dei materiali rinvenuti potranno chiarire ulteriormente le caratteristiche dei complessi funerari e delle persone che vi furono sepolte, contribuendo alla ricostruzione di una fase fondamentale della storia dell’antica Giudea.