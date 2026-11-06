Germania, aereo da turismo si schianta sull’autostrada A2 nei pressi di Magdeburgo

Un grave incidente aereo si è verificato nel pomeriggio in Sassonia-Anhalt, in Germania. Secondo quanto riportato da Bild e altri media tedeschi, un piccolo aereo da turismo si è schiantato direttamente sulla carreggiata dell’autostrada A2, nel tratto compreso tra le uscite di Burg-Zentrum e Lostau, a nord-est di Magdeburgo. Il velivolo ha preso fuoco immediatamente dopo l’impatto al suolo. Le immagini in rete mostrano una densa colonna di fumo nero che si leva dal relitto in fiamme, adagiato nei pressi del guardrail. I Vigili del Fuoco e i servizi di emergenza sono intervenuti per domare l’incendio e mettere in sicurezza l’area. L’autostrada A2 è stata completamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni, provocando lunghe code. Le autorità non hanno ancora rilasciato informazioni ufficiali sul numero di persone a bordo, sulle loro condizioni o sulle cause del drammatico schianto.