Germania, stop totale ai droni cinesi nell’esercito: Berlino teme lo spionaggio di Pechino e punta sulla tecnologia europea

La Germania mette al bando tutti i droni cinesi utilizzati dal proprio esercito. La decisione, annunciata oggi dal ministero della Difesa tedesco, segna una svolta nelle politiche di sicurezza della Bundeswehr e si inserisce nel più ampio processo di rafforzamento delle capacità militari del Paese. Alla base del provvedimento ci sono le preoccupazioni legate alla protezione dei dati, alla sicurezza informatica e al rischio di spionaggio, in un contesto internazionale caratterizzato da una crescente attenzione verso le tecnologie di provenienza straniera impiegate nelle attività delle forze armate. La misura non riguarderà soltanto i dispositivi utilizzati in operazioni particolarmente delicate, ma si estenderà anche ai droni destinati alle esercitazioni e alle attività di addestramento, finora ammessi in determinate circostanze. Berlino intende sostituirli con tecnologie prodotte in Germania e, qualora necessario, con apparecchiature realizzate in altri Paesi europei.

Germania, l’esercito vieta tutti i droni cinesi per motivi di sicurezza

La decisione è stata confermata da un portavoce del ministero della Difesa tedesco attraverso una comunicazione inviata via e-mail all’agenzia Afp. La posizione del governo è netta: “nessun modello cinese sarà più utilizzato” e i dispositivi attualmente impiegati saranno sostituiti “con prodotti nazionali e, se necessario, europei”. Fino a questo momento, la Bundeswehr poteva utilizzare droni di fabbricazione cinese in circostanze considerate prive di particolari rischi. Si trattava soprattutto di apparecchiature relativamente economiche, destinate a operazioni che non comportavano il trattamento di informazioni riservate o lo svolgimento di attività militari sensibili. Come precisato dallo stesso portavoce, il loro impiego era consentito esclusivamente per attività che non presentavano “alcun aspetto sensibile sotto il profilo della sicurezza”, tra cui le missioni di addestramento. Con la nuova decisione, anche questa possibilità viene eliminata, superando la distinzione precedentemente adottata tra operazioni sensibili e attività considerate a basso rischio. Il ministero ha chiarito anche l’obiettivo strategico della scelta: “per rafforzare l’autosufficienza e la sovranità tecnologica della Bundeswehr, in futuro i modelli di fabbricazione cinese non saranno più utilizzati per esigenze di puntamento o di addestramento”.

Il timore dello spionaggio cinese: informazioni militari e sistemi d’arma a rischio

La vicenda era stata anticipata dal settimanale tedesco Der Spiegel, che sul proprio sito aveva riferito dell’introduzione del divieto di utilizzare droni prodotti in Cina nelle attività dell’esercito. Secondo quanto riportato dalla testata, le restrizioni sarebbero motivate soprattutto dal timore che questi dispositivi possano trasmettere informazioni ai servizi segreti cinesi. Le preoccupazioni riguardano dati relativi alle esercitazioni militari, alle installazioni utilizzate per l’addestramento e ai sistemi d’arma impiegati dalle forze armate tedesche. Il rischio individuato riguarda dunque la possibile raccolta e trasmissione di informazioni attraverso apparecchiature tecnologiche utilizzate all’interno delle strutture militari. È proprio questa eventualità ad aver contribuito alla decisione di escludere completamente i droni cinesi, anche quando destinati a operazioni che in precedenza non venivano considerate particolarmente delicate. La scelta si inserisce in una fase di profonda trasformazione della politica di difesa tedesca. La Germania ha avviato un vasto programma di riarmo con l’obiettivo di rafforzare le proprie capacità difensive dopo decenni caratterizzati da investimenti ritenuti insufficienti. In questo scenario, la Russia è considerata da Berlino la principale minaccia alla sicurezza, mentre la Cina viene identificata come un Paese rivale, regolarmente sospettato di condurre operazioni di spionaggio. La provenienza delle tecnologie militari e la possibilità di controllarne il funzionamento assumono quindi un’importanza crescente nelle valutazioni delle autorità tedesche.

Non soltanto droni: sotto osservazione anche i veicoli di fabbricazione cinese

Le preoccupazioni sulla sicurezza tecnologica si estendono anche al settore automobilistico. Dopo la pubblicazione dell’articolo di Der Spiegel, che aveva riferito di restrizioni riguardanti anche l’utilizzo di veicoli di fabbricazione cinese, il ministero della Difesa è intervenuto per chiarire la portata delle limitazioni. Le autorità tedesche hanno precisato che in alcune installazioni militari sono già in vigore specifiche restrizioni relative all’accesso e all’impiego di determinati veicoli. Tuttavia, a differenza di quanto stabilito per i droni, non esiste un divieto generale per le automobili di produzione cinese. La questione, secondo il ministero, non riguarda esclusivamente il Paese di fabbricazione dei mezzi, ma le caratteristiche dei dispositivi elettronici installati a bordo e la loro eventuale capacità di raccogliere informazioni sulle attività e sulle infrastrutture militari. “Dal punto di vista della sicurezza militare, tutti i sensori installati a bordo di un veicolo, indipendentemente dal produttore, che potrebbero consentire attività di sorveglianza o raccolta di informazioni sono considerati una potenziale minaccia”, ha spiegato il portavoce del ministero.

Telecamere, radar e microfoni: perché i sistemi delle auto preoccupano la Bundeswehr

Al centro delle valutazioni sulla sicurezza delle infrastrutture militari tedesche ci sono le tecnologie ormai comunemente presenti nelle automobili moderne. Il portavoce ha indicato, in particolare, telecamere, radar, microfoni, sistemi di trasmissione dati e sensori a ultrasuoni come esempi di apparecchiature che possono rappresentare una potenziale criticità. Si tratta di strumenti che, pur essendo installati sui veicoli per svolgere specifiche funzioni, possono teoricamente consentire attività di osservazione o raccolta di dati. Per questa ragione, il ministero considera la loro presenza un elemento da valutare attentamente quando un’automobile viene utilizzata all’interno di strutture appartenenti alle forze armate. La precisazione delle autorità tedesche introduce una distinzione importante rispetto al provvedimento sui droni: mentre per questi ultimi è stata decisa l’esclusione di tutti i modelli cinesi, nel caso dei veicoli la valutazione dei rischi riguarda i sensori e i sistemi informatici installati a bordo, indipendentemente dal produttore.

La Germania prepara nuove regole per i veicoli nelle basi militari

Il ministero della Difesa tedesco sta lavorando anche a un ulteriore intervento normativo destinato a disciplinare in maniera più organica l’impiego delle tecnologie automobilistiche all’interno delle strutture della Bundeswehr. “È attualmente in fase di elaborazione una normativa interna più completa relativa ai sistemi informatici installati a bordo dei veicoli all’interno delle infrastrutture della Bundeswehr”, ha aggiunto il portavoce. Il lavoro riguarda dunque la definizione di regole interne più articolate per la gestione dei possibili rischi associati ai dispositivi elettronici presenti sulle automobili che accedono alle installazioni militari. La linea adottata da Berlino evidenzia due aspetti della strategia di sicurezza della Bundeswehr: da un lato, la sostituzione dei droni cinesi con prodotti tedeschi o europei per rafforzare l’autonomia tecnologica delle forze armate; dall’altro, una maggiore attenzione ai sistemi di raccolta e trasmissione dei dati presenti nei veicoli, per i quali sono già previste limitazioni in alcune strutture e si sta preparando una disciplina interna più completa.