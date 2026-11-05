Germania, stretta sulla tecnologia cinese: Berlino prepara nuovi divieti per motivi di sicurezza

La Germania si prepara a una stretta di vasta portata sulla presenza della tecnologia cinese nelle reti mobili nazionali. Berlino starebbe lavorando a un divieto destinato a incidere sull’utilizzo delle apparecchiature di rete prodotte in Cina, con possibili conseguenze dirette per due dei principali produttori del settore, Huawei e ZTE. Secondo quanto riportato dal quotidiano economico tedesco Handelsblatt, la novità più significativa riguarderebbe le stazioni base 5G, che per la prima volta verrebbero classificate come “rilevanti per la sicurezza”. Una decisione che potrebbe modificare il quadro relativo all’impiego delle tecnologie cinesi nelle infrastrutture di telecomunicazione della Germania.

Germania, le stazioni base 5G diventano una questione di sicurezza

Il punto centrale dell’iniziativa allo studio di Berlino è la nuova classificazione delle stazioni base della rete 5G. Il loro riconoscimento come componenti rilevanti per la sicurezza rappresenterebbe un passaggio fondamentale nella definizione delle restrizioni sull’utilizzo delle apparecchiature di produzione cinese. La misura prospettata non riguarderebbe dunque soltanto una generica limitazione delle tecnologie provenienti dalla Cina, ma toccherebbe direttamente gli apparati impiegati nelle reti mobili tedesche, ponendo al centro della questione la sicurezza delle infrastrutture di telecomunicazione.

Huawei e ZTE, il possibile divieto sulle apparecchiature cinesi

Le conseguenze della stretta potrebbero essere particolarmente significative per Huawei e ZTE. Secondo quanto riferito dall’Handelsblatt, infatti, “un divieto sulle stazioni base prodotte in Cina potrebbe portare a un’esclusione di fatto di Huawei & ZTE”. La prospettiva delineata è quindi quella di una esclusione di fatto dei due produttori cinesi dalle reti mobili tedesche attraverso un provvedimento rivolto alle stazioni base realizzate in Cina. La distinzione è rilevante: l’ipotesi riportata riguarda un divieto sulle apparecchiature in base alla loro produzione, il cui effetto potrebbe tradursi nell’estromissione di Huawei e ZTE, senza che questo implichi necessariamente un provvedimento formulato direttamente contro le singole aziende.

Reti mobili tedesche, la svolta sulla tecnologia cinese

L’iniziativa allo studio del governo tedesco segnerebbe un cambiamento significativo nell’approccio alla sicurezza delle reti 5G. La classificazione delle stazioni base come elementi rilevanti per la sicurezza potrebbe infatti costituire il presupposto per introdurre restrizioni più ampie sull’impiego delle tecnologie di rete cinesi. Al centro della questione si colloca dunque il rapporto tra sicurezza delle infrastrutture digitali e provenienza delle apparecchiature utilizzate nelle telecomunicazioni. La possibile stretta annunciata da Berlino assumerebbe particolare rilievo proprio perché interesserebbe componenti fondamentali delle reti mobili di quinta generazione. Per il momento, il quadro descritto dall’Handelsblatt riguarda un divieto in preparazione e una nuova classificazione delle stazioni base 5G. L’eventuale esclusione di Huawei e ZTE viene indicata come una possibile conseguenza dell’introduzione delle restrizioni, non come una misura già entrata in vigore.