La Germania compie un nuovo passo nello sviluppo delle infrastrutture dedicate all’accumulo di energia elettrica. Le autorità della Sassonia hanno autorizzato la costruzione di uno dei più grandi sistemi di accumulo a batterie del Paese, un impianto dalle dimensioni eccezionali destinato a sorgere nel comune di Oberschöna. La Direzione regionale della Sassonia (Landesdirektion Sachsen) ha annunciato il via libera urbanistico al progetto, che rappresenta un precedente assoluto per il Land tedesco in termini di dimensioni e complessità della pianificazione. Il nuovo sistema avrà una potenza massima di 700 MW e una capacità di accumulo di circa 2.800 MWh. Una quantità di energia che, secondo le stime, sarà sufficiente a soddisfare il fabbisogno medio giornaliero di una grande città con un massimo di 300.000 famiglie. L’infrastruttura consentirà di immagazzinare grandi quantità di elettricità e di renderle disponibili alla rete nei momenti in cui sarà necessario soddisfare la domanda energetica.

Una gigantesca batteria da 2.800 MWh: le caratteristiche dell’impianto di Oberschöna

Le dimensioni del progetto autorizzato in Sassonia emergono chiaramente dall’analisi dei suoi due principali parametri tecnici. La potenza massima di 700 MW indica la quantità di energia che il sistema può erogare nell’unità di tempo, mentre la capacità di 2.800 MWh rappresenta la quantità complessiva di elettricità che potrà essere immagazzinata. Il rapporto tra questi due valori corrisponde, teoricamente, alla possibilità di erogare elettricità alla massima potenza per circa quattro ore. La distinzione tra potenza e capacità di accumulo è fondamentale per comprendere le caratteristiche di questa tipologia di infrastrutture: la prima determina la rapidità con cui l’energia può essere fornita alla rete, mentre la seconda stabilisce quanta elettricità può essere conservata e successivamente utilizzata. Con queste caratteristiche, il sistema di Oberschöna si collocherà tra le maggiori infrastrutture di accumulo elettrochimico della Germania.

Come funziona il sistema di accumulo e perché è importante per la rete elettrica

Il principio alla base dell’impianto consiste nell’immagazzinare l’elettricità nei periodi caratterizzati da un’elevata produzione energetica, per poi reimmetterla nella rete quando la domanda lo richiederà. Questo meccanismo permette di separare temporalmente la produzione dal consumo, rendendo disponibile l’energia anche in momenti differenti rispetto a quelli in cui viene generata. I sistemi di accumulo a batterie su larga scala possono contribuire a migliorare l’equilibrio tra domanda e offerta di elettricità, riducendo gli effetti delle oscillazioni della produzione e dei consumi. Si tratta di una funzione particolarmente importante nei sistemi energetici caratterizzati da una crescente presenza di fonti rinnovabili, come il fotovoltaico e l’eolico, la cui produzione dipende dalle condizioni meteorologiche. La possibilità di conservare l’elettricità prodotta nei periodi di maggiore disponibilità energetica e utilizzarla successivamente rappresenta uno degli strumenti attraverso cui aumentare la flessibilità nella gestione delle reti elettriche.

Un progetto senza precedenti per la Sassonia

Il presidente della Direzione regionale della Sassonia, Béla Bélafi, ha definito il progetto di Oberschöna senza precedenti nel territorio regionale per le sue dimensioni. La portata dell’infrastruttura ha comportato anche una sfida sul piano amministrativo, dal momento che l’autorità ha dovuto affrontare una procedura di pianificazione che non aveva mai gestito prima. Il via libera urbanistico rappresenta dunque un passaggio significativo nell’iter di realizzazione dell’opera e segna una novità nella gestione amministrativa delle grandi infrastrutture energetiche della Sassonia.

Germania, la corsa ai grandi impianti di accumulo energetico

Il progetto di Oberschöna si inserisce in un quadro nazionale caratterizzato dalla costruzione di sistemi di accumulo a batterie di dimensioni sempre maggiori. I due impianti più grandi attualmente in costruzione in Germania si trovano rispettivamente a Klostermansfeld, in Sassonia-Anhalt, e a Jänschwalde, nel Brandeburgo. Entrambe le infrastrutture avranno una potenza di circa 1.000 MW, equivalente a 1 GW per ciascun impianto, e secondo le previsioni dovrebbero entrare in funzione entro uno o due anni. La realizzazione di infrastrutture di questa portata evidenzia la crescente importanza dello stoccaggio dell’energia elettrica su scala industriale nel sistema energetico tedesco, con impianti capaci di raggiungere potenze dell’ordine del gigawatt e di offrire una maggiore flessibilità nella gestione dei flussi di elettricità attraverso la rete nazionale.