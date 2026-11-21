Un’eruzione esplosiva ha interessato il vulcano Sakurajima, nella prefettura di Kagoshima, nel Sud del Giappone. L’evento si è verificato intorno alle 14:35, ora locale, quando dal cratere si è sollevata una colonna eruttiva composta da gas e materiale vulcanico, raggiungendo un’altezza di circa mille metri. La Japan Meteorological Agency (JMA), l’agenzia meteorologica giapponese, mantiene il livello di allerta vulcanica 3, che prevede il divieto di avvicinamento all’edificio vulcanico. Le autorità raccomandano quindi di mantenersi a distanza di sicurezza.

Il Sakurajima, uno dei vulcani più attivi del Giappone

Il Sakurajima è uno stratovulcano situato nella baia di Kagoshima, sull’isola di Kyūshū. Originariamente un’isola, è oggi collegato alla penisola di Ōsumi da un istmo formatosi in seguito alla grande eruzione del 1914, una delle più importanti della sua storia recente. Il vulcano raggiunge un’altitudine di circa 1.117 metri ed è caratterizzato da un’attività pressoché continua, con frequenti emissioni di cenere, gas e occasionali esplosioni. Il suo sistema vulcanico presenta diversi crateri, tra cui il Minamidake e lo Showa, storicamente interessati da numerosi episodi eruttivi. La posizione del Sakurajima, a ridosso di un’area densamente abitata, rende particolarmente importante il monitoraggio costante della sua attività. Le eruzioni possono produrre ricadute di cenere sui centri abitati circostanti e rappresentare un pericolo per chi si trova nelle vicinanze del cratere.