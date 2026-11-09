Giappone, inverno in anticipo: neve a Sapporo e temperature sottozero in Hokkaido

L’autunno lascia improvvisamente spazio all’inverno in Giappone. Mentre a Sapporo, capoluogo dell’isola settentrionale di Hokkaido, le foglie degli alberi conservano ancora i colori autunnali, nel fine settimana la neve ha imbiancato la città, segnando un brusco cambiamento delle condizioni meteorologiche. Il 7 novembre si è registrato il primo accumulo nevoso stagionale nel centro di Sapporo, dove il manto bianco ha raggiunto i 10 cm anche nelle aree pianeggianti. Le nevicate, accompagnate da venti particolarmente intensi, hanno interessato soprattutto la costa affacciata sul Mar del Giappone.

Il calo delle temperature è proseguito nelle ore successive. La mattina del 9 novembre ora locale, a Rikubetsu, sempre nell’Hokkaido, il termometro ha segnato -10,4°C, il valore più basso registrato finora in Giappone nella stagione in corso. Anche Tokyo ha avvertito il primo vero assaggio d’inverno: nel centro della capitale la temperatura è scesa a +8,4°C, per la prima volta sotto i 10°C dallo scorso inverno.

Le previsioni indicano temperature massime tipiche di dicembre a Sapporo e Sendai, mentre a Tokyo, a causa della pioggia, si attendono condizioni termiche più simili a quelle normalmente registrate a gennaio. A rendere più difficile la situazione sono state anche le forti raffiche di vento. A Capo Erimo, il 7 novembre, poco dopo le 18, è stata rilevata una velocità massima istantanea di 45 metri al secondo, pari a circa 162 km/h.

Il maltempo ha provocato anche alcuni danni. Nella località di Shiwa, nella prefettura di Iwate, intorno a mezzogiorno del 7 novembre è crollata l’impalcatura di un cantiere per lavori di tinteggiatura, lungo un tratto di circa 30 metri. La struttura ha travolto un’automobile, fortunatamente senza causare feriti. Le autorità ritengono che il cedimento sia stato provocato dal vento, che poco prima aveva raggiunto raffiche di 25,6 metri al secondo nella zona.

Il repentino passaggio dalle temperature autunnali a quelle invernali rappresenta un ulteriore motivo di attenzione per la popolazione. Le autorità invitano i cittadini a proteggersi dal freddo e a prestare particolare attenzione alla salute, considerando la rapidità con cui il clima è cambiato in gran parte del Paese.