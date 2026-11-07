Giappone, prima intensa nevicata su Hokkaido: almeno mezzo metro nelle prossime ore | VIDEO

La stagione invernale fa sentire la sua presenza nel Nord del Giappone, dove una perturbazione in rapido approfondimento, associata all’afflusso di aria fredda, ha portato nevicate diffuse sull’isola di Hokkaido. Dalla serata di venerdì ora locale, la neve ha iniziato a cadere su diverse aree del territorio, trasformando le strade di Sapporo in un paesaggio tipicamente invernale. Nella mattinata di sabato ora locale, pedoni e passanti hanno attraversato vie ricoperte da un manto bianco, mentre le precipitazioni continuavano a interessare la regione. Secondo i dati diffusi dalla sede regionale di Sapporo dell’Agenzia meteorologica giapponese, nelle 24 ore fino alle 8 di sabato sono stati registrati 10 cm di neve nel quartiere Chuo della città di Sapporo. Ancora più consistenti gli accumuli a Fukagawa, dove il manto nevoso ha raggiunto i 18 cm.

Il peggioramento potrebbe non essere ancora concluso: le previsioni indicano infatti la possibilità di ulteriori nevicate particolarmente abbondanti: lungo il versante del Mar del Giappone, nel nord del Paese, sono attesi accumuli fino a 50 cm in 24 ore entro la mattinata di domenica. A determinare questa fase di maltempo è la combinazione tra un sistema di bassa pressione in rapido sviluppo e una massa d’aria fredda, condizioni favorevoli a precipitazioni nevose anche intense.