Gigantesco fiume atmosferico di 10.000km unisce la Florida ai Balcani: a 250 hPa i venti toccano i 316km/h prima di innescare una severa tempesta orografica sulle Alpi

Alzando lo sguardo verso il cielo durante una normale giornata d’autunno è quasi impossibile immaginare che a circa diecimila metri sopra le nostre teste, esattamente alla quota di crociera dei grandi aerei di linea, scorra un fiume invisibile di aria capace di attraversare mezzo pianeta a velocità folli e di cambiare il tempo di un intero continente nell’arco di poche ore. Gli ultimi aggiornamenti mostrano infatti la nascita di una straordinaria ‘autostrada’ del vento che parte dalle coste calde della Florida e si allunga senza interruzioni sopra tutto l’Oceano Atlantico per quasi diecimila chilometri, puntando dritta verso l’Europa occidentale, l’arco alpino e la penisola dei Balcani dove raggiungerà il massimo della sua potenza attorno alla giornata di mercoledì.

Questa imponente corrente d’aria ad alta quota, meglio nota come corrente a getto, nasce dall’incontro ravvicinato tra due mondi climatici opposti che in questo periodo dell’anno iniziano a darsi battaglia sopra l’oceano, ovvero il grande freddo artico che si sta accumulando tra la Groenlandia e l’Islanda e il caldo persistente che continua a stazionare sopra il Nord Africa e le fasce tropicali. Quando una massa d’aria gelida e pesante si ritrova a stretto contatto con una massa d’aria molto mite e leggera, l’atmosfera cerca di riequilibrare le differenze generando un corridoio di venti furiosi che la rotazione della Terra spinge da ovest verso est, creando un vero e proprio nastro trasportatore sospeso nel cielo che guida le perturbazioni dall’America fin dentro il cuore del nostro continente.

Venti da uragano nel cielo dei Balcani e voli transatlantici da record

La caratteristica più impressionante di questo evento risiede nella velocità estrema che il vento raggiungerà nel cuore dell’Europa centro-orientale, dove a circa dieci chilometri di altezza sopra la Serbia e i Paesi limitrofi le raffiche toccheranno e supereranno la soglia dei 300 chilometri orari con punte calcolate fino a 316 chilometri all’ora. Si tratta di velocità che sulla terraferma siamo abituati ad associare soltanto ai tornado più devastanti o agli uragani tropicali di massima categoria, ma che in questo caso rimarranno confinate nell’alta atmosfera dove l’aria è sottile e non incontra l’attrito delle montagne o degli alberi, pur facendosi sentire con forza sul traffico aereo internazionale.

Gli aerei in viaggio dagli Stati Uniti verso l’Europa che entreranno in questo flusso verranno letteralmente spinti in coda da una forza straordinaria che permetterà di arrivare a destinazione con largo anticipo e di risparmiare enormi quantità di carburante, mentre i voli diretti verso il continente americano dovranno deviare dalle rotte abituali per non scontrarsi frontalmente con questo muro d’aria e per evitare le forti turbolenze causate dal contrasto tra i venti furiosi in quota e l’aria più calma degli strati più bassi.

L’impatto contro il muro delle Alpi e l’arrivo della grande neve

Prima di scivolare verso i cieli della Serbia e dell’Europa orientale, questo immenso fiume d’aria carico di tutta l’umidità raccolta durante la sua lunga corsa sopra l’Oceano Atlantico andrà ad impattare frontalmente contro la barriera naturale delle Alpi, dando vita a uno degli spettacoli più affascinanti e ‘violenti’ della meteorologia di montagna. Non potendo attraversarle, l’aria umida oceanica spinta dal vento impetuoso sarà costretta a salire rapidamente lungo i fianchi delle Alpi francesi, della Svizzera occidentale e del settore austriaco del Vorarlberg, raffreddandosi durante la salita e scaricando al suolo quantità enormi di pioggia e di neve che entro la fine della settimana potranno tradursi in accumuli d’acqua compresi tra 80/170 mm.

Proprio sulle montagne assisteremo a una settimana divisa in due atti molto diversi a causa del passaggio ravvicinato delle perturbazioni spinte dalla corrente a getto, perché nella giornata di martedì un primo impulso di aria molto mite di origine subtropicale farà salire sensibilmente le temperature sui versanti occidentali esposti al vento, spingendo la neve a cadere soltanto sulle cime più alte oltre i duemilacinquecento e i duemilaottocento metri di quota. Nello stesso momento, tuttavia, le vallate più chiuse e il versante meridionale delle Alpi riparato dai venti caldi riusciranno a conservare uno strato di aria più fredda nei bassi strati, un fenomeno affascinante aiutato dagli stessi fiocchi di neve che sciogliendosi durante la caduta sottraggono calore all’aria circostante e permettono alla dama bianca di continuare a imbiancare il paesaggio fin verso i milleseicento metri di altitudine.

Cime sepolte da oltre un metro di neve fresca e attenzione alle valanghe

A partire da mercoledì e fino a venerdì l’aria più fredda tornerà gradualmente a conquistare l’intero arco alpino facendo scendere il limite delle nevicate fin verso i milletrecento metri, trasformando tutta l’acqua trasportata dall’oceano in una nevicata imponente che sopra i duemila metri lascerà al suolo tra i quaranta e gli ottanta centimetri di manto fresco, mentre sulle vette più alte della Francia e della Svizzera si supererà facilmente il metro di neve nuova.

Questa incredibile abbondanza di neve caduta in pochissimi giorni sopra terreni precedentemente bagnati dalla pioggia e continuamente spazzati dai venti tempestosi renderà purtroppo il manto nevoso molto instabile e delicato su tutto il settore alpino occidentale, facendo crescere rapidamente il pericolo di valanghe proprio mentre le montagne si preparano a vestire il loro primo vero abito invernale della stagione grazie a una corrente partita migliaia di chilometri più a ovest sotto il sole della Florida.