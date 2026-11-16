Il Governo rilancia il proprio impegno contro il fenomeno della Terra dei Fuochi, puntando sul rafforzamento dei controlli, sul contrasto agli sversamenti illegali di rifiuti e su nuovi investimenti per le bonifiche. Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha visitato a Napoli il Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dell’Arma dei Carabinieri (Cufaa), dove ha sede la control room interforze incaricata di monitorare i siti dell’area interessata dal fenomeno dei roghi e dell’abbandono illecito dei rifiuti. Al centro della visita, durata circa 40 minuti, i risultati delle misure introdotte nel 2025, l’incremento delle attività di contrasto ai reati ambientali registrato nel 2026 e lo stanziamento di ulteriori 200 milioni di euro destinati alle bonifiche nei Comuni della Terra dei Fuochi. Meloni ha espresso soddisfazione per il lavoro svolto dalle istituzioni e dalle forze dell’ordine, sottolineando la necessità di garantire una presenza costante dello Stato sul territorio.

Terra dei Fuochi, Meloni annuncia altri 200 milioni di euro per le bonifiche

Uno degli aspetti più rilevanti evidenziati dal presidente del Consiglio riguarda le risorse economiche destinate al risanamento ambientale della Terra dei Fuochi. Il Governo, attraverso un nuovo provvedimento del Ministero dell’Ambiente, ha previsto ulteriori finanziamenti per gli interventi nei territori interessati dall’emergenza ambientale. Meloni ha spiegato: “con l’ultimo decreto del Ministero dell’ambiente altri 200 milioni sono stati destinati proprio alla bonifica dei comuni, diciamo ricompresi nel territorio della Terra dei Fuochi c’è un lavoro molto importante che viene fatto attraverso la gestione dell’attività commissariale, anche di recupero di questi rifiuti c’è un lavoro molto importante che viene fatto a 360 gradi a livello istituzionale anche con i comuni che sono interessati con la Provincia, con la Regione, al netto ovviamente della dei prefetti, dei commissari e ovviamente come dicevamo di tutte le forze dell’ordine che sono in questo impegnate e quindi io devo ringraziare questi uomini queste donne”. Le risorse si inseriscono nell’attività di bonifica e recupero dei rifiuti portata avanti attraverso la gestione commissariale e il coinvolgimento delle istituzioni territoriali. Il presidente del Consiglio ha richiamato in particolare la collaborazione tra Governo, Comuni, Provincia, Regione, prefetti, commissari e forze dell’ordine, evidenziando la dimensione istituzionale degli interventi.

Sversamento illegale di rifiuti, nel 2026 aumentano denunce e arresti

Un altro elemento centrale della visita riguarda i risultati dell’attività di prevenzione e repressione dei reati ambientali. Secondo quanto dichiarato da Meloni, le disposizioni introdotte con il decreto del 2025 stanno producendo nel 2026 effetti significativi, soprattutto sul fronte delle denunce, degli arresti e delle conseguenze previste per chi commette il reato di sversamento illegale di rifiuti. “Sono soddisfatta di quello che ho visto qui, dove c’è come voi sapete una cabina interforze che si occupa di prevenzione e monitoraggio e combattere il fenomeno drammatico della Terra dei Fuochi con dei risultati che dal decreto dello scorso anno 2025 dispiegano oggi tutto il loro potenziale”, ha dichiarato il presidente del Consiglio. Meloni ha quindi aggiunto: “nel 2026 noi vediamo un aumento molto significativo delle persone che vengono denunciate ed arrestate e poi le pene accessorie per il reato di sversamento illegale rifiuti e c’è un lavoro di bonifica che il governo ha portato avanti anche con investimenti molto importanti”. Il presidente del Consiglio ha dunque collegato il rafforzamento dell’azione di contrasto agli illeciti ambientali alle misure adottate dal Governo nel 2025, sottolineando come queste stiano esprimendo il loro potenziale nel corso dell’anno successivo. Accanto alle attività delle forze dell’ordine, resta centrale il lavoro di bonifica dei territori interessati.

Napoli, visita alla control room interforze dei Carabinieri contro roghi e sversamenti

La visita istituzionale si è svolta presso il Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dei Carabinieri di Napoli, struttura che ospita la control room interforze della Terra dei Fuochi. La cabina di controllo svolge un’attività di monitoraggio dei siti attraverso una rete di videosorveglianza, contribuendo al coordinamento degli interventi contro i roghi e gli sversamenti illeciti di rifiuti. Si tratta di un presidio operativo dedicato alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni che interessano l’area. Durante la permanenza nella struttura, durata circa 40 minuti, Meloni ha potuto osservare il lavoro svolto nell’ambito del sistema di controllo interforze. Ad accompagnare il presidente del Consiglio era presente il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida. Al termine della visita, il capo del Governo ha salutato con una stretta di mano gli appartenenti alle forze dell’ordine, ai quali ha rivolto il proprio ringraziamento per l’impegno profuso nelle attività di prevenzione, monitoraggio e contrasto agli illeciti.

Meloni: “queste questioni non si risolvono con iniziative spot”

Nel corso delle dichiarazioni rilasciate a margine della visita, il presidente del Consiglio ha insistito sulla necessità di assicurare continuità agli interventi nella Terra dei Fuochi, considerando il contrasto ai fenomeni di illegalità ambientale un’attività che richiede una presenza istituzionale stabile. “Sono molto contenta di questo lavoro che chiaramente è un lavoro che deve continuare ad andare avanti. Queste questioni non si risolvono con iniziative spot, si risolvono con la continuità con la presenza sul territorio”, ha affermato Meloni. Le parole del presidente del Consiglio evidenziano la volontà di proseguire nell’azione avviata, affiancando alle attività di controllo e repressione degli illeciti quelle di recupero ambientale. La continuità degli interventi viene indicata come un elemento fondamentale per affrontare un fenomeno che richiede il coinvolgimento coordinato di più livelli istituzionali.

Terra dei Fuochi, il presidente del Consiglio rivendica l’impegno del Governo

Meloni ha infine rivendicato il lavoro svolto dall’Esecutivo per affrontare la situazione ambientale del territorio, esprimendo soddisfazione per il percorso intrapreso e per l’impegno delle strutture coinvolte. “Dobbiamo essere fieri di essere stati un governo che su questo ha seriamente messo la testa e la faccia per dare un futuro diverso a questo territorio. Grazie, grazie mille”, ha dichiarato il presidente del Consiglio. La visita di Napoli ha così rappresentato l’occasione per evidenziare le misure contro gli sversamenti illegali, i risultati dell’attività delle forze dell’ordine e gli investimenti per la bonifica della Terra dei Fuochi, confermando l’attenzione del Governo nei confronti degli interventi di risanamento ambientale e del presidio del territorio.