Giornata Mondiale del Diabete 2026, presentata al Senato la campagna nazionale “Diab&Te” per la prevenzione e la diagnosi precoce

Oltre un milione di italiani potrebbe avere il diabete senza saperlo. Una malattia che può svilupparsi silenziosamente, senza sintomi evidenti, e che in molti casi viene scoperta soltanto quando sono già comparse le prime complicanze. È questo uno degli aspetti più preoccupanti di un’emergenza sanitaria che riguarda milioni di persone e che torna al centro dell’attenzione in occasione della Giornata Mondiale del Diabete 2026, celebrata ogni anno il 14 novembre. In Italia sono circa 3,8 milioni le persone che convivono con il diabete, pari al 6,4% della popolazione e al 7,5% degli adulti. A queste si aggiunge una quota significativa di persone che potrebbero essere affette dalla malattia senza aver ancora ricevuto una diagnosi. Numeri che rendono sempre più importante riconoscere tempestivamente il rischio, individuare la patologia nelle sue fasi iniziali e garantire un accesso appropriato alle cure. Proprio per affrontare questa sfida nasce “Diab&Te – La diagnosi precoce parte da Te”, la nuova campagna nazionale promossa dalla Federazione delle Società Diabetologiche Italiane (FeSDI), che riunisce l’Associazione Medici Diabetologi (AMD) e la Società Italiana di Diabetologia (SID). L’iniziativa è stata presentata oggi al Senato, nell’ambito dell’evento istituzionale organizzato insieme all’Intergruppo Parlamentare Obesità, Diabete e Malattie Croniche Non Trasmissibili, su iniziativa del senatore Daniela Sbrollini.

Diabete in Italia, 3,8 milioni di pazienti e oltre un milione di casi non diagnosticati

Gli ultimi dati diffusi dall’Italian Diabetes Barometer Report 2026 restituiscono un quadro epidemiologico che conferma la crescente diffusione del diabete nel nostro Paese. La malattia interessa circa 3,8 milioni di persone e, negli ultimi vent’anni, la sua prevalenza è aumentata del 23%, anche considerando separatamente gli effetti dell’invecchiamento della popolazione. Particolarmente significativo è il fenomeno del diabete non diagnosticato. Le stime indicano che oltre un milione di persone potrebbe convivere con la patologia senza esserne consapevole. Una condizione che assume particolare rilevanza nel diabete di tipo 2, caratterizzato dalla possibilità di svilupparsi per un lungo periodo senza manifestazioni cliniche facilmente riconoscibili. Fino alla metà delle persone con diabete di tipo 2 può presentare già delle complicanze al momento della diagnosi. Questo significa che il riconoscimento tardivo della malattia può ridurre le opportunità di intervenire prima della comparsa delle conseguenze sulla salute. Accanto al diabete di tipo 2, il quadro nazionale comprende anche il diabete di tipo 1, che interessa circa 300mila persone in Italia e per il quale la ricerca scientifica e i programmi di screening stanno aprendo nuove prospettive di identificazione precoce e monitoraggio.

Giornata Mondiale del Diabete 2026, nel mondo 589 milioni di adulti con la malattia

La dimensione internazionale del fenomeno emerge dai dati richiamati in occasione della World Diabetes Day, la campagna globale promossa dall’International Diabetes Federation (IDF). Nel mondo circa 589 milioni di adulti convivono con il diabete e, tra questi, ben 252 milioni non sanno di averlo. Una situazione che evidenzia quanto il mancato riconoscimento della malattia rappresenti una delle principali criticità per la sanità pubblica. Per il biennio 2026-2027, l’International Diabetes Federation ha scelto il tema “Early Action on Diabetes”, ponendo al centro la necessità di agire prima: intercettare le condizioni di rischio, riconoscere tempestivamente la presenza del diabete e favorire l’accesso rapido a percorsi di assistenza appropriati. AMD e SID sono entrambe membri dell’IDF e, attraverso FeSDI, rappresentano unitariamente la diabetologia italiana anche all’interno della rete internazionale, contribuendo alla realizzazione delle iniziative nazionali collegate alla Giornata Mondiale.

Diab&Te, la nuova campagna per prevenire il diabete e anticipare la diagnosi

La campagna “Diab&Te – La diagnosi precoce parte da Te” nasce con l’obiettivo di costruire una cultura dell’intervento tempestivo che non si limiti all’individuazione della malattia, ma comprenda l’intero percorso di prevenzione, diagnosi, trattamento e assistenza. Il progetto attribuisce un significato specifico alla parola “Te”, utilizzata per rappresentare le diverse dimensioni su cui è necessario intervenire. Il Territorio indica la necessità di avvicinare prevenzione e screening alle comunità, mentre il Test richiama l’importanza di valutare il rischio individuale e favorire l’identificazione precoce della malattia. Il Tempo diventa un elemento determinante per intervenire quando è ancora possibile incidere maggiormente sul decorso clinico. La Terapia riguarda invece la disponibilità di percorsi appropriati di cura e presa in carico, mentre la Tecnologia rappresenta uno strumento a supporto delle attività diagnostiche e del monitoraggio delle persone con diabete. A queste dimensioni si aggiungono i Trend epidemiologici, fondamentali per comprendere la distribuzione della malattia, i bisogni assistenziali e le disuguaglianze; i Trial e le evidenze scientifiche, che contribuiscono all’evoluzione delle strategie terapeutiche; e il Trasferimento delle evidenze, necessario affinché i risultati della ricerca trovino applicazione nella pratica clinica, nell’organizzazione dei servizi sanitari e nelle politiche pubbliche. Il messaggio dell’iniziativa viene sviluppato anche attraverso il video ufficiale della campagna Diab&Te, dedicato alla possibilità che il diabete progredisca senza manifestarsi chiaramente e all’importanza dei controlli appropriati per identificare tempestivamente la malattia.

Diabete di tipo 1 nei bambini, lo screening pediatrico e la Legge 130 del 2023

La diagnosi precoce assume un significato particolarmente importante anche per il diabete di tipo 1, che oggi può essere individuato già nella fase asintomatica attraverso la ricerca degli autoanticorpi. Questa possibilità consente di identificare precocemente i bambini a rischio e di predisporre un percorso di monitoraggio prima dell’eventuale comparsa dei sintomi. Un intervento tempestivo può contribuire a ridurre il rischio di esordio con chetoacidosi, una delle complicanze acute più gravi associate alla manifestazione iniziale della malattia. In questo ambito assume particolare rilievo la Legge n. 130 del 2023, che ha introdotto in Italia un programma nazionale di screening nella popolazione pediatrica per il diabete di tipo 1 e la celiachia, attualmente entrato nella fase attuativa. L’identificazione delle condizioni di rischio permette di programmare controlli e, quando indicato, di valutare strategie terapeutiche in grado di rallentare la progressione della malattia. Si tratta di una prospettiva che amplia il ruolo della prevenzione e della diagnosi precoce anche in una forma di diabete per la quale, fino a pochi anni fa, le possibilità di intervento nelle fasi precedenti alla comparsa dei sintomi erano più limitate.

Daniela Sbrollini: “prevenzione e diagnosi precoce al centro delle politiche sanitarie”

La presentazione della campagna al Senato ha rappresentato anche un’occasione per richiamare l’attenzione sul ruolo delle istituzioni e sulle iniziative legislative dedicate alla prevenzione delle malattie croniche. Daniela Sbrollini, presidente dell’Intergruppo Parlamentare Obesità, Diabete e Malattie Croniche Non Trasmissibili, ha evidenziato la necessità di un impegno condiviso tra istituzioni, comunità scientifica e pazienti. “La Giornata Mondiale del Diabete ci ricorda come questa malattia rappresenti una delle principali sfide di sanità pubblica nel nostro Paese e a livello globale, non solo per la sua crescente diffusione, ma anche per l’impatto che ha sulla qualità della vita delle persone e sulla sostenibilità del sistema sanitario. I dati allarmanti, che riguardano anche i giovani, richiamano l’attenzione sulla centralità della prevenzione e della diagnosi precoce. Come Intergruppo siamo fortemente impegnati verso questi obiettivi, anche attraverso l’impulso legislativo. Nel corso di tutta questa legislatura l’Intergruppo parlamentare ha portato avanti un grande impegno per porre il tema del diabete al centro dell’agenda politica, permettendo di raggiungere diversi risultati legislativi, come la legge sull’obesità, la legge sullo screening pediatrico e della celiachia e il disegno di legge da me presentato per promuovere l’inserimento dello sport in ricetta medica. L’alleanza fra mondo medico scientifico, istituzioni e pazienti, uniti in un lavoro sinergico, e l’impegno a porre il diabete al centro dell’agenda politica, come quello condotto nel corso di questa legislatura, sono determinanti nel contrasto a questa pandemia”. Tra gli interventi richiamati dal senatore figurano dunque la normativa sull’obesità, lo screening pediatrico per il diabete di tipo 1 e la celiachia e la proposta legislativa finalizzata a promuovere l’inserimento dell’attività sportiva nella prescrizione medica.

Salvatore De Cosmo: “riconoscere il diabete prima della comparsa delle complicanze”

Per Salvatore De Cosmo, presidente FeSDI e AMD, il rafforzamento della diagnosi precoce deve tradursi in un cambiamento strutturale dell’approccio alla malattia, intervenendo prima che i sintomi e le complicanze compromettano le condizioni di salute. “Agire precocemente sul diabete significa cambiare la prospettiva con cui affrontiamo la malattia: non aspettare che si manifestino i sintomi o le complicanze, ma creare le condizioni per riconoscere prima il rischio e intervenire nel momento in cui possiamo incidere maggiormente sulla storia clinica della persona”, sottolinea De Cosmo. “È una sfida che riguarda il diabete di tipo 2, dove resta ancora molto ampio il sommerso diagnostico e dove una diagnosi tempestiva, insieme a una presa in carico appropriata, può contribuire in modo decisivo anche alla prevenzione delle complicanze, ma che riguarda anche il diabete di tipo 1, per il quale oggi possiamo identificare precocemente le persone a rischio e aprire nuove possibilità di monitoraggio e intervento. Come FeSDI riteniamo che prevenzione e diagnosi precoce debbano diventare sempre più parte strutturale dei percorsi di assistenza, superando disomogeneità territoriali e garantendo a ogni persona le stesse opportunità di accesso”. Il presidente FeSDI richiama così l’attenzione sulla necessità di superare le differenze territoriali nell’accesso alla prevenzione e alle cure, affinché la possibilità di ricevere una diagnosi tempestiva e un’assistenza adeguata non dipenda dal luogo di residenza.

Riccardo Bonadonna: “una persona su quattro con diabete di tipo 2 non sa di averlo”

Il tema dell’intervento precoce viene approfondito anche da Riccardo C. Bonadonna, presidente della Società Italiana di Diabetologia (SID), che sottolinea come le conoscenze scientifiche e le possibilità terapeutiche oggi disponibili consentano di affrontare la malattia con strumenti sempre più efficaci. “Early significa precoce, e mai come adesso siamo stati dotati di conoscenze e, potenzialmente, di mezzi per intervenire precocemente per contrastare la pandemia in atto di diabete mellito”, evidenzia Bonadonna. “Precoce significa attivare la prevenzione primordiale del diabete mellito, la quale ha come bersagli i determinanti socio-economici della malattia: urbanizzazione insalubre, occidentalizzazione dello stile di vita, della produzione e del lavoro, inquinamento ambientale, cambiamenti climatici, deprivazione culturale, sociale ed economica. Precoce significa promuovere la prevenzione primaria nel pre-diabete di tipo 2, attraverso gli interventi sugli stili di vita, e nel pre-diabete di tipo 1, attraverso l’immunoterapia, che permette di dilazionare di diversi anni l’insorgenza della malattia. Precoce significa formulare diagnosi tempestiva: in Italia 1 persona su 4 con diabete di tipo 2 non sa di averlo. Precoce significa impostare da subito le terapie più efficaci per il controllo metabolico e per la prevenzione delle complicanze. Sia per le persone con diabete di tipo 1 sia per quelle con diabete di tipo 2, oggi sono disponibili strategie terapeutiche estremamente efficaci, e difficilmente presagibili anche solo 10 anni fa. Diagnosi, prognosi e terapie personalizzate del diabete già esistono: adesso devono essere messe in atto. Precoce significa promuovere la ricerca scientifica in Diabetologia e rendere prontamente disponibili e accessibili le innovazioni terapeutiche di provata efficacia. Precoce significa creare un ecosistema di contrasto al diabete, che accolga, potenzi e coordini tutte le azioni e tutti gli attori coinvolti in ‘Early Action on Diabetes’. Perché contrastare il diabete mellito è promuovere la salute di tutti”. Le considerazioni del presidente SID allargano quindi il campo della prevenzione ai determinanti sociali, economici e ambientali della salute, oltre che agli stili di vita, alla ricerca scientifica, all’innovazione terapeutica e alla necessità di rendere concretamente accessibili le possibilità offerte dai progressi della diabetologia.

Screening del diabete e prevenzione sul territorio: la campagna arriva all’Assemblea ANCI di Verona

La campagna nazionale Diab&Te non si esaurirà con la presentazione istituzionale al Senato e con le iniziative legate alla Giornata Mondiale del Diabete. L’obiettivo è sviluppare un percorso che coinvolga progressivamente i territori, le comunità locali, i professionisti sanitari e le amministrazioni pubbliche. La prima tappa sarà l’Assemblea Nazionale ANCI, in programma a Verona dal 25 al 27 novembre 2026. In questa occasione saranno organizzate attività di informazione e screening, con il coinvolgimento degli amministratori locali e dei partecipanti all’evento. La presenza della campagna all’appuntamento dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani risponde alla volontà di rafforzare il ruolo delle amministrazioni locali nella promozione della salute e di portare le opportunità di prevenzione anche al di fuori delle strutture sanitarie. Il coinvolgimento dei Comuni rappresenta infatti uno degli elementi strategici del progetto, che punta a rendere prevenzione, consapevolezza e diagnosi precoce sempre più vicine ai luoghi in cui le persone vivono, favorendo una collaborazione stabile tra istituzioni, società scientifiche, professionisti sanitari e comunità. Con questo percorso, FeSDI, AMD e SID intendono trasformare il principio dell’“Early Action on Diabetes” in iniziative concrete sul territorio, promuovendo il riconoscimento tempestivo della malattia e l’accesso a percorsi di assistenza appropriati.