Giornata Mondiale del Diabete, al Policlinico San Donato arriva “Still Game”: il cortometraggio che racconta la vita oltre la diagnosi

Una storia di sport, passioni, emozioni e resilienza per raccontare cosa significa convivere con il diabete di tipo 1 e come una diagnosi possa cambiare la quotidianità senza necessariamente compromettere sogni e aspirazioni. In occasione della Giornata Mondiale del Diabete, sabato 14 novembre, l’Aula Magna dell’IRCCS Policlinico San Donato ospiterà la proiezione di “Still Game”, cortometraggio diretto da Riccardo Denaro e promosso da Diabete Italia Rete Associativa ODV. L’appuntamento, aperto al pubblico, prenderà il via alle ore 10:30 e sarà dedicato alla sensibilizzazione sul riconoscimento dei primi sintomi della malattia e sull’importanza di una diagnosi precoce del diabete di tipo 1. L’iniziativa, organizzata in collaborazione con il Coordinamento Diabete Giovani (CDG) Lombardia ODV, unirà il linguaggio cinematografico agli approfondimenti di medici, psicologi e rappresentanti delle associazioni.

“Still Game”, il diabete di tipo 1 raccontato attraverso lo sport e la vita di una giovane pallavolista

Al centro del cortometraggio c’è Anna, interpretata da Ludovica Longhini, una ragazza che ama la pallavolo e la musica. La sua quotidianità cambia quando riceve una diagnosi di diabete di tipo 1, una condizione che la porta a riconsiderare il rapporto con se stessa, le proprie passioni e le prospettive per il futuro. Nel percorso della protagonista assume un ruolo importante Samu, interpretato da Simone Bertoncini, un giovane che convive con la stessa patologia. Il personaggio non viene presentato come un eroe o un modello da seguire, ma come una presenza concreta e ironica, una sorta di “mentore imperfetto” capace di offrire ad Anna un punto di vista diverso sulla malattia. Il racconto affronta così le difficoltà emotive e pratiche che possono accompagnare una diagnosi, mettendo al centro il rapporto con gli altri, la possibilità di continuare a coltivare i propri interessi e la necessità di trovare un nuovo equilibrio nella vita quotidiana. Nel cast figurano anche Germano Lanzoni e Gloria Anselmi, che interpretano i genitori della protagonista, Isabella Pisani, nel ruolo di un’amica di Anna, e William Angiuli, che veste i panni del diabetologo. Alla realizzazione del cortometraggio hanno partecipato inoltre due protagoniste del mondo della pallavolo: Veronica Minati, atleta che convive con il diabete di tipo 1, e la campionessa Serena Ortolani. La loro presenza contribuisce a dare autenticità a una narrazione nella quale lo sport rappresenta una componente importante dell’identità della protagonista.

Il Policlinico San Donato tra le location del cortometraggio: il valore del cinema nella sensibilizzazione

Il legame tra “Still Game” e l’IRCCS Policlinico San Donato non si limita alla proiezione in programma il 14 novembre. La struttura sanitaria ha infatti ospitato alcune delle riprese del film, mettendo a disposizione gli spazi ospedalieri e offrendo il supporto del proprio personale. A sottolineare il significato della collaborazione è Sara Mariani, Amministratore Unico dell’IRCCS Policlinico San Donato. “Siamo orgogliosi di aver contribuito alla realizzazione di Still Game, ospitando all’interno del nostro ospedale alcune delle scene più significative del cortometraggio. Crediamo fortemente nel valore di iniziative come questa, capaci di sensibilizzare il pubblico sull’importanza di riconoscere tempestivamente i sintomi del diabete di tipo 1 e favorire una diagnosi precoce. Il cinema può diventare uno strumento prezioso per avvicinare le persone a temi complessi di salute, attraverso un linguaggio coinvolgente e accessibile”, dichiara Mariani. Anche il regista Riccardo Denaro evidenzia il contributo della struttura sanitaria alla realizzazione del progetto, soffermandosi sull’accoglienza ricevuta durante le riprese e sulla collaborazione con il personale ospedaliero. “Siamo davvero lieti di poter presentare Still Game all’IRCCS Policlinico San Donato, dove abbiamo girato le scene ambientate in ospedale, grazie alla disponibilità e alla collaborazione della struttura”, dichiara Denaro. “La direzione e il team comunicazione ci hanno accolti con straordinaria disponibilità, mettendoci a disposizione un intero reparto per le riprese. L’assistenza e il prezioso supporto del personale sanitario ci hanno permesso di lavorare con serenità e di dare autenticità al racconto. Ritrovarci oggi insieme è un’occasione speciale per ringraziare chi ha contribuito a questa storia e condividerne il messaggio con il pubblico”.

Giornata Mondiale del Diabete 2026, al centro la diagnosi precoce e il riconoscimento dei sintomi

La proiezione si inserisce nelle iniziative dedicate alla Giornata Mondiale del Diabete, con particolare attenzione al tema “Early action on diabetes – Agire per una diagnosi precoce”. L’obiettivo è richiamare l’attenzione sull’importanza di riconoscere tempestivamente i primi segnali del diabete di tipo 1 e favorire un accesso rapido alle cure, contribuendo a prevenire conseguenze anche gravi legate a un riconoscimento tardivo della patologia. Accanto all’informazione sanitaria, l’iniziativa intende affrontare anche gli aspetti sociali e psicologici della convivenza con il diabete, contrastando i pregiudizi che possono condizionare la vita delle persone e promuovendo una maggiore consapevolezza delle sfide quotidiane associate alla malattia. Su questi aspetti interviene Fabiano Marra, Presidente di Diabete Italia Rete Associativa ODV. “La Giornata Mondiale del Diabete è un’occasione importante per richiamare l’attenzione sulle persone che convivono ogni giorno con questa condizione. Con Still Game abbiamo scelto il linguaggio del cinema per sensibilizzare sull’importanza di riconoscere tempestivamente i sintomi del diabete di tipo 1 e favorire una diagnosi precoce, prevenendo conseguenze anche gravi. Il cortometraggio ci ricorda inoltre che una diagnosi non deve impedire di coltivare sogni, passioni e relazioni. Come Diabete Italia crediamo nel valore di iniziative che uniscono informazione ed emozioni, contribuendo a contrastare i pregiudizi e a promuovere una società più inclusiva. Il nostro obiettivo è tradurre questa consapevolezza in diagnosi tempestive, accesso equo alle cure e migliore qualità della vita per le persone con diabete”, sottolinea Marra.

Diabete e giovani, l’importanza di superare stereotipi e pregiudizi

Uno degli aspetti centrali di “Still Game” riguarda il rapporto tra la diagnosi e il futuro delle persone più giovani. Attraverso la vicenda della protagonista, il cortometraggio mette in evidenza come la gestione di una patologia cronica possa modificare le abitudini e introdurre nuove responsabilità, senza cancellare la possibilità di progettare il proprio percorso personale. Un messaggio condiviso dal Coordinamento Diabete Giovani Lombardia ODV, che collabora all’organizzazione dell’evento. Patrizia Pappini, Presidente del CDG Lombardia ODV, sottolinea in particolare il valore della narrazione cinematografica nel superamento degli stereotipi legati alla malattia. “Still Game rappresenta un’importante occasione per sensibilizzare, soprattutto i più giovani, sul diabete di tipo 1, contribuendo a superare stereotipi e pregiudizi. Sono certa che questo cortometraggio possa accendere una speranza: una diagnosi non deve rappresentare un limite ai propri progetti di vita e alle proprie aspirazioni. Cambia la quotidianità, comporta nuove sfide, ma non spegne il futuro”, dichiara Pappini.

Il programma del 14 novembre: incontri con medici, psicologi e proiezione di “Still Game”

La mattinata di sabato 14 novembre all’IRCCS Policlinico San Donato sarà articolata in diversi momenti di approfondimento, dedicati sia agli aspetti sanitari del diabete sia alle implicazioni psicologiche della diagnosi e della gestione quotidiana della malattia. L’incontro si aprirà alle ore 10:30 con i saluti istituzionali di Sara Mariani, Amministratore Unico dell’IRCCS Policlinico San Donato, Fabiano Marra, Presidente di Diabete Italia Rete Associativa ODV, e Patrizia Pappini, Presidente del Coordinamento Diabete Giovani (CDG) Lombardia ODV. Alle ore 11:00 è previsto l’intervento “Il Diabete, oggi”, affidato a Lorenzo Piemonti, Direttore del Diabetes Research Institute dell’IRCCS Ospedale San Raffaele. Dalle 11:20 alle 12:00 si svolgerà l’incontro “Dalla diagnosi alla gestione quotidiana della malattia”, dedicato a una delle dimensioni più importanti della convivenza con il diabete. Parteciperanno Anna Lucia Ogliari, responsabile dell’Unità di Psicologia Clinica dell’Età Evolutiva dell’Ospedale San Raffaele Turro e professoressa associata di Psicologia Clinica presso l’Università Vita-Salute San Raffaele, e Ciro Pignatiello, psicologo presso la diabetologia pediatrica dell’AOU Maggiore della Carità di Novara. Alle ore 12:00 sarà il momento della proiezione di “Still Game”, alla presenza del regista Riccardo Denaro. Il pubblico potrà assistere al cortometraggio dopo gli interventi di approfondimento dedicati alla malattia e alla sua gestione. La giornata si concluderà con una sessione di domande e risposte dalle 12:40 alle 13:00, prevista come momento di confronto al termine della proiezione.

Un dialogo tra sanità, associazioni e cittadini attraverso il cinema

L’appuntamento del 14 novembre si propone come un’occasione di incontro tra professionisti sanitari, associazioni e cittadini, con l’obiettivo di affiancare all’approfondimento medico una narrazione capace di affrontare anche la dimensione personale della malattia. La scelta di presentare un cortometraggio incentrato su una giovane pallavolista consente di affrontare il tema del diabete di tipo 1 attraverso situazioni, relazioni e aspirazioni che fanno parte della vita quotidiana, portando l’attenzione non soltanto sulla diagnosi ma anche sul percorso successivo. È in questa prospettiva che “Still Game” collega la sensibilizzazione sanitaria al tema dell’inclusione, dando spazio alle emozioni e alle esperienze delle persone che convivono con la patologia. Un racconto nel quale la consapevolezza della malattia e la possibilità di continuare a coltivare passioni e relazioni diventano elementi fondamentali del percorso della protagonista.