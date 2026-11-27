Circa 100 centri neurologici specializzati pronti ad aprire le porte a pazienti, familiari e cittadini, passeggiate inclusive in oltre 50 località italiane e una nuova campagna di sensibilizzazione per sostenere la ricerca scientifica. Sabato 28 novembre 2026 torna la Giornata Nazionale Parkinson, promossa da Fondazione LIMPE per il Parkinson ETS con il patrocinio della Società Italiana Parkinson e Disordini del Movimento – LIMPE-DISMOV ETS. L’iniziativa punta a rafforzare l’informazione, facilitare l’orientamento tra i servizi sanitari e promuovere la vicinanza alle persone che convivono con una patologia neurodegenerativa che, soltanto in Italia, interessa oltre 300.000 persone.

Giornata Nazionale Parkinson 2026: circa 100 centri neurologici aperti in tutta Italia

Il cuore della manifestazione sarà rappresentato dall’apertura dei centri neurologici specializzati, dove neurologi, fisioterapisti, logopedisti, nutrizionisti e psicologi saranno a disposizione delle persone con Parkinson, dei loro familiari e dei cittadini. L’obiettivo è offrire un punto di riferimento qualificato per approfondire la conoscenza della malattia, ricevere informazioni affidabili e orientarsi tra i percorsi di cura, i servizi sanitari e le risorse disponibili sul territorio. La giornata sarà arricchita da convegni, incontri di approfondimento e iniziative culturali, tra cui spettacoli, mostre e concerti, organizzati in collaborazione con le associazioni dei pazienti e le realtà locali. Un programma che affianca alla dimensione medico-scientifica quella sociale e culturale, favorendo il confronto tra professionisti sanitari, famiglie e comunità. “Quando arriva la diagnosi, le domande sorgono tutte insieme – afferma il prof. Giovanni Fabbrini, presidente di Fondazione LIMPE per il Parkinson –. Con i centri aperti vogliamo offrire un luogo dove trovare informazioni affidabili e professionisti pronti ad ascoltare e ad accompagnare i pazienti. La passeggiata ricorda che il movimento è parte della cura e che si può fare insieme. Nessuna persona con Parkinson, e nessun familiare, deve affrontare la malattia da solo”.

Un Passo per il Parkinson: passeggiate inclusive in oltre 50 località

Tra gli appuntamenti più significativi della Giornata Nazionale Parkinson figura Un Passo per il Parkinson, la passeggiata inclusiva che si svolgerà nella mattinata di sabato 28 novembre in oltre 50 località italiane. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con i centri neurologici e le associazioni locali, è aperta alle persone con Parkinson, ai caregiver, ai medici e a tutti i cittadini. La partecipazione alla passeggiata assume un significato che va oltre il gesto simbolico di solidarietà. L’esercizio fisico regolare, adeguato alle condizioni individuali, contribuisce infatti a migliorare l’equilibrio, la mobilità e il benessere psicologico delle persone affette dalla malattia. Il movimento rappresenta un importante supporto alle terapie farmacologiche e ai percorsi riabilitativi, confermando il valore dell’attività fisica nella gestione della patologia.

Max Mariola protagonista della nuova campagna per la ricerca sul Parkinson

Il valore del movimento e l’importanza della vicinanza alle persone sono anche al centro della nuova campagna di sensibilizzazione lanciata da Fondazione LIMPE in occasione della Giornata Nazionale Parkinson. A prestare il proprio volto all’iniziativa è lo chef e personaggio televisivo Max Mariola, protagonista di un video della durata di trenta secondi dedicato alle azioni della vita quotidiana. Fare la spesa, preparare un pranzo, praticare attività fisica e trascorrere del tempo con le persone care sono gesti apparentemente semplici che la malattia di Parkinson può rendere complessi. Attraverso il claim “PRO MUOVI AMO la ricerca”, la campagna richiama l’importanza del movimento, del sostegno alle persone che convivono con la patologia e degli investimenti nella ricerca medico-scientifica.

Parkinson, l’importanza dell’informazione scientifica e del sostegno alle famiglie

Istituita nel 2009, la Giornata Nazionale Parkinson riunisce ogni anno medici, ricercatori, pazienti e caregiver in un progetto dedicato all’informazione, al sostegno e alla partecipazione civica. La manifestazione rappresenta un’occasione per avvicinare le competenze della comunità scientifica alla popolazione e promuovere una maggiore consapevolezza delle difficoltà legate alla patologia. Il prof. Alessandro Tessitore, presidente della Società Italiana Parkinson e Disordini del Movimento – LIMPE-DISMOV ETS, aggiunge: “la Giornata Nazionale Parkinson rappresenta un’occasione preziosa per portare il sapere scientifico fuori dai luoghi della ricerca e della cura, favorendo consapevolezza, informazione corretta e vicinanza alle persone che convivono con questa patologia”. L’iniziativa gode del patrocinio della Rai e della media partnership della TGR e di Rai Radio1.

Cos’è la malattia di Parkinson: cause, sintomi e terapie

La malattia di Parkinson è un disturbo neurologico caratterizzato dalla progressiva perdita di neuroni della sostanza nera, una regione del cervello che svolge un ruolo importante nel controllo dei movimenti. Con oltre 300.000 persone colpite in Italia, rappresenta la seconda malattia neurodegenerativa più diffusa dopo l’Alzheimer. Tra i sintomi più evidenti della patologia figurano il tremore, la rigidità muscolare e la lentezza nei movimenti. A queste manifestazioni si aggiungono numerosi disturbi non motori, tra cui la fatica, la depressione e le alterazioni del sonno. Si tratta di sintomi che possono compromettere progressivamente la qualità della vita delle persone colpite, rendendo più difficili anche le normali attività quotidiane. Nonostante la disponibilità di numerose terapie per il Parkinson, che consentono di gestire i sintomi sia nelle fasi iniziali sia negli stadi più avanzati della malattia, attualmente non esiste una cura definitiva. Da qui l’importanza del sostegno alla ricerca scientifica, accanto ai percorsi terapeutici e riabilitativi.

Fondazione LIMPE, l’impegno per la ricerca medico-scientifica

Fondazione LIMPE per il Parkinson ETS è nata nel 2014 a opera di LIMPE e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Tra i suoi principali obiettivi figurano il sostegno alla ricerca medico-scientifica, l’organizzazione di eventi di sensibilizzazione e di raccolta fondi e la divulgazione di informazioni corrette sulla malattia di Parkinson, sui disturbi del movimento e sulle demenze. L’attività della Fondazione si rivolge alle persone affette da queste patologie, ai familiari, ai caregiver e agli operatori sanitari, attraverso iniziative orientate alla diffusione della conoscenza scientifica e al sostegno della ricerca.